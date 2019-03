Dok odgovorni peru ruke, profesori masno zarađuju na podukama za državnu maturu: sugovornici su nam priznali da se radi o sukobu interesa, ali stanje se neće promijeniti

Iako su nam gotovo svi sugovornici neslužbeno priznali da je rad srednjoškolskih profesora u privatnim učilištima neka vrsta sukoba interesa, te da je moralno nedopustiva situacija u kojoj profesori koji rade na ispravljanju, dijeljenju ispita i provedbi državne mature prema zakonu od učenika mogu primiti novac, stanje se, očigledno, promijeniti neće.

Čini se da odgovornost još jednom nema na koga pasti - ravnatelji škola, Ministarstvo, kao i Nacionalni centri za vanjsko vrednovanje obrazovanja, peru ruke.

Navodno nitko nije nadležan za ovakve slučajeve, pa će prilike brati jagode sve dok u medije ne iziđe afera o nekom srednjoškolskom nastavniku koji je na državnoj maturi izišao u susret učeniku. Razlog je jednostavan - učenik je profesoru platio pripremu za maturu u njegovom privatnom učilištu, i to više od prosječne hrvatske plaće.

Do tada, pozivat će se na to kako su profesorima male plaće, ne poštuje ih se, djeca su razmažena, roditelji još gori, pa im se "mora malo izići u susret". Sve to su razlozi koje su nam u neslužbenom dijelu razgovora naveli splitski srednjoškolski ravnatelji i profesori.

- Dok radnik ispunjava obveze iz radnog odnosa, ne postoje zakonske zapreke da izvan radnog vremena obavlja druge poslove. Plaćanje priprema za maturu ili repeticija stvar je osobnog izbora učenika te njihovih roditelja. Ministarstvo nema formalni mehanizam kojim na to može utjecati - stoji u dopisu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ipak, uputili su nas na članak 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kojim je uređeno da školski odbor, nakon provedene rasprave na svom vijeću, te vijeću roditelja i učenika, donosi etički kodeks za zaposlenike.

Većina ih je dostupna na internetskim stranicama škole, no nijedan na koji smo naišli nema ni rečenicu posvećenu mogućem sukobu interesa profesora.

Većina ravnatelja splitskih srednjih škola za Slobodnu Dalmaciju nije željelo javno istupiti.

- U našoj školi maturanti imaju pripreme za državnu maturu iz matematike, engleskog jezika i hrvatskog jezika kao obaveznih predmeta na maturi, i to višu i nižu razinu. Također imaju pripremu i iz izbornih predmeta i to iz fizike, kemije, biologije, psihologije... Zapravo iz svih predmeta gdje se prijavi dovoljan broj učenika za formiranje grupe - kazao nam je Marijan Puljiz, ravnatelj Prve gimnazije. Slično tvrdi i Marija Pustak, ravnateljica Prirodoslovne škole.

- Učenicima naše škole organizirane su pripreme za državnu maturu u okviru redovne i dodatne nastave. Budući da im je unutar škole osigurana sva potrebna pomoć, nema potrebe za dodatnim pripremama izvan škole. Dodatni angažmani nastavnika izvan radnog vremena njihova su osobna stvar - tvrdi Pustak.

Zbog članka objavljenog prije dva tjedna o profesorima splitske Treće gimnazije koji su koristili imidž i brend svoje gimnazije kako bi u privatnom učilištu koje su osnovali dodatno zarađivali na istom gradivu koje su dužni podučiti na redovnoj nastavi, ipak smatramo to važnim.

Naime, po srednjim školama digla se poprilična prašina nakon našeg teksta, a sve češće smo dobivali molbe da profesore pustimo na miru, te da se stvari gurnu pod tepih.

Na stranu đaka i njihovih roditelja koji sve to plaćaju, baš nitko nije stao. Dapače, u više navrata rečeno nam je da su đaci gotovani, lijenčine koji spavaju na satu i žele dobiti gotove skripte. S obzirom na to da su škole ne samo obrazovne, već i odgojne ustanove, pitanje je i kakvu im poruku šalju njihovi profesori koji ih pozivaju na dodatne pripreme po privatnim učilištima, gdje će konačno sve dobiti sažeto, pripremljeno i gotovo.

Đaci MIOC-a stali uz nastavnike Iako njihova ravnateljica nije htjela javno istupiti, đaci MIOC-a stali su uz svoje profesore, te nam posvjedočili kako u školi dobivaju vrhunsku pripremu za državnu maturu. To što profesori rade privatno, tvrde, njih se ne tiče, tko hoće neka plati.