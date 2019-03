Na Marjanu utrka s vremenom: potkornjak se probudio, a od 20 tisuća zaraženih borova posječeno je tek njih 3000! A gdje su tek ona suha, opasna stabla, koja mogu pasti, lako se zapaliti, i koja još nisu došla na red...

Od danas (četvrtak) zatvorit će se privremeno čitavo Šetalište Marina Tartaglie za posjetitelje Marjana.

Naime, zbog šumarskih radova na sanaciji potkornjaka zatvara se šetnica od spinutskih vrata do Bena. Koordinator kriznog stožera Nenad Ružić potvrdio nam je da će ova zabrana pristupa trajati tjedan dana.

U međuvremenu se neće otvoriti dio šetnice od Instituta do Bena, tako da će kompletna sjeverna strana biti nedostupna posjetiteljima.

U ponedjeljak stiže nova, nešto modernija dizalica, koju će dovesti izvođač "Matima project" pa bi posao, kaže Ružić, trebao ići dvostruko brže.

Na Marjanu je posječeno 3000 stabala. Oko 1500 kubika trupaca leži na Benama i čeka stroj za usitnjavanje. Kako nam je rečeno, nisu prekriveni insekticidnim mrežama koje bi sprječavale potkornjake, jer je entomolog dr. Milan Pernek procijenio da trupce tek za koji dan treba pokriti.

Zapravo, zaražene trupce već se trebalo samljeti i odvesti u zatvorenim kamionima da se spale kao energent. Takav je ugovor potpisan s "Matimom", tvrtkom koja siječe stabla i odvozi sječku na spaljivanje. No, još nije stigao stroj za mljevenje pa se, dok Marjan "ćelavi", na Benama neplanirano nakupilo čitavo brdo trupaca u kojima su potkornjaci.

U ponedjeljak bi trebao stići stroj za mljevenje sječke koji je, napominje Ružić, "zaglavio" u istarskoj šumi.

– Stroj je trebao već stići, ali je ostao zarobljen u šumi u Istri. Prokopali su putove i nisu ga mogli izvući. I ta nedaća nam se dogodila. Moralo se političkim linijama preko načelnika općine rješavati da se izvuče stroj – tumači nam Ružić.

Dr. Pernek je prije neki dan utvrdio pred medijima kako su se potkornjaci probudili, ali da još nisu uzeli puni zalet. U međuvremenu, dočekalo se drugu polovinu ožujka, do kada je bilo predviđeno da radovi budu zgotovljeni (najkasnije do 1. travnja), a posjeklo se samo 3000 borova, što je sedmina od procijenjenih 20.000 zaraženih stabala.

U akcijskom planu koji je izradio prošle godine, dr. Pernek je naglasio da zaražena stabla treba izvaditi iz šume prije nego potkornjaci postanu aktivni.

– Da se išlo na varijantu s traktorskim vlakama (kako se prvo predlagalo, op.a.), već bi Marjan, po mojemu mišljenju, bio gotov. Kad se ne može s time raditi, onda smo morali pokušati na drugi način. Tek radimo mjesec dana. No, radimo predano, tvrtka koja je odabrana radi dan i noć. Sad ćemo s novom dizalicom udvostručiti napore i bit ćemo vjerojatno gotovi sa sječom zaraženih stabala do 1. svibnja – postavlja novi rok Ružić.

Nakon duljeg vremena odabrana je tvrtka koja obavlja nadzor šumarskih radova. Umjesto "Oikona", koji su najavili nadležni, odabrana je "Stenavert" iz Gorskog kotara, odakle su i "Matima project".

– Posjeklo se 19 stabala koja nisu doznačena, to je zapisnički utvrđeno. Što je 19 stabala na 3000? – pita se Nenad Ružić.

Prijave zbog kojih je došao DORH i obavio očevid na Marjanu su, kaže Ružić, proizvele neugodnosti i gotovo zaustavile proces sanacije.

– Kad vam dođe policija u kuću, nije ugodno, a ne znate zašto su došli? Koji će vam nadzor doći? Prvo pitanje je bilo: Došli su vam DORH i policija? Nama to ne treba. Izvođač je rekao: Odradit ću ugovor do 5000 kubika, dalje neću raditi. I, što sad? – pita se koordinator.

U početku je procijenjeno da se treba posjeći 2000 zaraženih stabala. No, do sada je doznačeno 10.000 pa će se tek utvrditi je li potrebno da ih se u konačnici još više siječe. Ružić je uvjeren da će sva zaražena stabla biti doznačena za 15-ak dana.

Nije poznato koliko ima suhih stabala jer se njih sada ne doznačuje. Iako su dr. Mirko Ruščić i Ružić bili za to da se odmah sijeku zaražena i suha stabla, jer je tako jeftinije zbog troškova manipulacija sa žičarama, dr. Pernek je odredio da se najprije posijeku zaražena zbog opasnosti od eskalacije širenja potkornjaka.

U ovom trenutku ne zna se kad će se posjeći brojna suha stabla, koja su također opasna jer su lako zapaljiva i mogu se vrlo lako odlomiti i izvaliti. Na prezentaciji koju je održao na tematskoj sjednici Gradskoga vijeća u siječnju, dr. Milan Pernek je procijenio da je na Marjanu 19 posto mrtvih stabala, a zdravih 53 posto od nešto više od 60 tisuća borova, koliko ih ima na Marjanu.

Monitoring nad potkornjakom obavljat će se čitavo ljeto, a s obzirom da će uskoro postati aktivan, namjerava mu se stati na kraj tako da se po šumi postave lovna stabla u koja će ga se hvatati, insekticidne mreže i feromonske klopke.

Ove subote na Marjanu će se okupiti udruge da volontiraju. Grad će pozvati i gradske vijećnike da daju svoj doprinos u akciji spašavanja Marjana, a bit će podijeljeno i 100 porcija fažola.