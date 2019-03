Kad se splitski 'stručnjaci' upuste u građevinski pothvat: u 'Africi sa strujom' stvari se rješavaju temeljitije, opreznije, mudrije nego u ostatku svijeta...

Uvaženi čitatelji, vrijedi ovo zabilježiti. Danas (utorak) jubilarni je, deveti dan kako svjedočimo jednom od najvećih građevinskih pothvata u gradu Splitu.

U ulici Put Brodarice, pokraj jednog velikog prodajnog centra (ne smijemo ga reklamirati da ne naljutimo pravobraniteljicu za ravnopravnost šoping-centara), na kolniku se otvorila rupa, ma rupica, a naši su stručnjaci za ceste i slične stvari reagirali brže negoli se promijeni boja na semaforu i postavili ovaj reflektirajući znak. I to tako stoji, evo ga, već devet dana!!!

Devet dana? Kinezi za to vrijeme zabiju 387 pilona i 295 pilota za pelješki most. Japanci naprave jedan pelješki most s kopna prema Pelješcu i još jedan, da se nađe, s Pelješca prema kopnu. Amerikanci za devet dana naprave neboder od 98 katova, i onda ga sruše jer je premali pa naprave novi od 267 katova.

U Africi sa strujom stvari se rješavaju temeljitije, opreznije, laganije, mudrije. Devet dana. Hm, postaviš znak. I onda čekaš. Hoće li netko upasti u rupu ili ne... A da je asfaltiramo? Ma daaaaaj...