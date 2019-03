Alpinistička legenda ne miruje: Stipe Božić na 40. obljetnicu prvog uspona opet ide na Himalaju, društvo će mu praviti njegovi vlaji

U povodu svog prvog uspona na Mount Everest koji se zbio 15. svibnja 1979., alpinist, pisac, televizijski snimatelj, član GSS-a i autor mnogih dokumentaraca Stipe Božić ponovno putuje prema Himalaji, i to prema 6189 metara visokom vrhu Imja Tse.

Plan je krenuti iz Splita 4. svibnja, a uoči 40. obljetnice bit će otprilike na dva dana hoda od Everesta. Društvo će mu praviti kći Iva, članica HGSS-a, prijatelji Vedran Mlikota i Ivo Miloš koji su bili članovi ekipe "Vlaji na Himalaji", Miloševa kći Paula, te Tonči Čagalj. Znači, Vlaji ponovno na Himalaji.

Paralelno s pripremama za Nepal, rade se i zadnje pripreme Stipine knjige "San o Everestu" koja izlazi za mjesec dana. Knjiga je posvećena 40. obljetnici, koncipirana od njegovih članaka iz Slobodne Dalmacije, kao i tekstova sudionika tadašnje ekspedicije s različitim, nerijetko dramatičnim pogledima na taj uspon, uz bogatu fotodokumentaciju. Tu je i spomen na drugi uspon na Everest iz 1989. godine po jugoistočnom grebenu, kada je Stipe bio član makedonske ekspedicije, te treći Everest iz 1996. godine, kada se dogodila velika tragedija po kojoj je snimljen i film.

- Ponovno ćemo se susresti s obitelji pokojnog šerpe Anga Phua koji je poginuo pri silasku 1979. godine. Kod prošle akcije "Vlaji na Himalaji" skupili smo novac za obnovu njihove kuće stradale u potresu. Lijepo je što održavamo kontakte i pratimo tu obitelj. I sin Ming ima svoj osvrt u knjizi.

Ideja je na putu snimiti dokumentarac. Iva je završila animaciju na Likovnoj akademiji i komparativnu književnost i zanima je film, pa će snimati kako je to bilo prije 40 godina, koliko se toga promijenilo, zabilježiti sjećanja ljudi... - govori nam ovaj neumorni alpinist.

- Puno toga se promijenilo u Nepalu. I tamo se osjeti globalno zatopljenje pa se ledenjaci povlače, snijega je manje. Put kroz dolinu Khumbu pun je hotela s tri, četiri zvjezdice, uveden je wi-fi, internet u baznom logoru, otvoreni su internet caffei, a kad smo mi bili tamo, bila je tek jedna pojata poput one na Mosoru. Danas je tamo na stotine turista, tamošnji narod je promijenio način života. Prije su živjeli od stoke, sada od turizma. Nažalost, vlada ne prati lokalno stanovništvo, no oni ulažu u sebe, vole planine i turiste - priča Božić.

Te 1979. godine bio je član ekspedicije bivše Jugoslavije, i prvi je Hrvat kojemu je to uspjelo popeti se na Everest. Riječ je o ekipi u kojoj je bio još jedan Hrvat, Dado Mesarić. Prati ih glas da je to tada bila najjača alpinistička momčad na svijetu. Išlo se na Everest zapadnim grebenom, što se u potpunosti nije ponovilo ni nakon četrdeset godina. Stipe se drugi put na vrh popeo 1989. godine po jugoistočnom grebenu, kao član makedonske ekspedicije kada je izgubio prijatelja iz Makedonije, Dmitra Ilijevskog.

- Bilo je pokušaja nakon tog prvog uspona, pa je to postao problem broj jedan na Himalaji. Oprema je i za to vrijeme bila najsuvremenija. Alpina je za nas šila cipele, šatori su nam bili odlični, hranili smo se liofiziranom hranom... Najslabija točka bile su komunikacije. Izvješća koja sam slao "Slobodnoj" iz baznog logora, pisao sam olovkom, a putovala su preko teklića koji bi išao do aerodroma u Lukli, a onda bi drugi preuzeo za Katmandu, pa onda poštom za Europu i "Slobodna" bi ih dobila nakon sedam dana. Imali smo i dva radioamatera. Vladalo je veliko zanimanje javnosti za tu priču. U međuvremenu šerpe su se vrlo educirale, postali su pouzdani partneri i odlični vodiči. Danas platite 80 tisuća dolara i odvest će vas na vrh uz puni tretman, s bocama s kisikom. No, planina je ostala ista, snijega je doduše manje, a taj komercijalan turizam nema veze s alpinizmom - veli.

Božić se popeo na najviše vrhove svih sedam kontinenata i na tri najviša vrha na svijetu. Uz dvostruki Mount Everest na 8848 metara, popeo se na K2 na 8611 metara 1993. i Kanchenjung na 8586 metara 1991. godine. Pitamo ga ima li još izazova.

- Nemaš se više di penjat! Šalim se. Uvijek rado odlazim u planine jer tamo volim biti, ali nekih velikih izazova više nemam. Sada mi je želja napraviti dokumentarnu priču o jedrenjaku "Stefano" sagrađenom u Rijeci koji je potonuo uz obale sjeverozapadne Australije 1875. godine. Na njemu su plovili hrvatski mornari, njih 17. Dio je tada poginuo, dio je izašao na obalu i tamo umro. Dvojicu su spasili Aboridžini, pa postoje bilješke jednog preživjelog i to su jedni od prvih zapisa o životu Aboridžina uopće - kaže ovaj himalajac.

Iako se penjao po brojnim planinara i gorama svijeta, u srcu mu je najdraže Biokovo. To je onaj spoj sa djetinjstvom, kaže, iz vremena kada je zadivljeno gledao snijegom okovanu sjevernu stranu Biokova, kasnije otkrio i južnu.

- To je ta igra s prirodom koja je zapravo jako ozbiljna, igra života i smrti. Čovjek prebrzo odraste, preda se materijalnom, ali osnova čovjeka je da iza njega ostanu priče, kako je živio, što je ostavio iza sebe u drugima. Priroda nas na to podsjeća. Zato bi djecu trebali voditi u prirodu, uvrstiti planinarenje u kurikulum, učiti ih životu, odnosu s prirodom. Naučiti ih da vole sport, kretanje općenito, suživot s drugima i prirodom. Sutra da padne mreža u gradovima dogodit će se ozbiljan problem, a malo tko će se znati snaći - zaključuje.

U svojim javnim istupima uvijek naglašava kako se vrhovi ne osvajaju, već te planina pušta na vrh i natrag. Najteže se završiti cijeli put i uspon i silazak. Tek kad dođeš kući, možeš reći da si uspješno završio ekspediciju. Jer život u planinama uči te životu u dolini.