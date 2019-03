Inspektori utjecajnoga gastro-vodiča "Gault Millau" drugu godinu zaredom su, nakon tajnih posjeta splitskim restoranima, najbolje ocjene, 15 od 20 maksimalno mogućih, dodijelili "Zori biloj". Ova gastronomska priča, iza koje stoji bračni par Sandra i Dane Tahirović, kvalitetom raste postupno i bez velike buke, ali je njihov napredak konstantan.

Prve simpatije javnosti, barem one koja prigodom posjeta restoranima uvijek traži nešto novo i uzbudljivo, osvojili su u ne pretjerano ispirativnom prostoru smještenom u prizemlju stambenog kompleksa na splitskom Žnjanu. Do prave ekspanzije njihove kreativnosti i poboljšanja servisa došlo je u ljeto 2017. godine, kad su se uselili u prostor nekadašnjeg "Stellona" na Bačvicama. Novo priznanje "Gault Millaua" i otvaranje sezone svoje terase s pogledom na kultnu plažu proslavili su tematsko-edukativnim ručkom nazvanim "50 nijansi zelene", pri čemu su sebi zadali nimalo jednostavan zadatak: u pet sljedova uvrstiti što je više moguće namirnica koje su se nakon nezavisnih znanstvenih istraživanja našle na popisu "100 najzdravijih namirnica svijeta".

U tome im je pripomogla i nutricionistkinja Olja Martinić, a vinski centar "Winebox" pripremljenim jelima je sljubio odgovarajuća vina lokalnih sorti, poput plavca malog, zlatarice i debita.

– Željeli smo i ovim putem istaknuti da nikada u povijesti svjetske gastronomije nutricionizam nije bio snažnije zastupljen. Došlo je do velike promjene što se tiče principa promoviranja prehrane u svijetu, i to zahvaljujući dvojici znanstvenika hrvatskog podrijetla. Najpoznatiji je Georgie Mateljan, botaničar koji je na osnovi neovisnih znanstvenih istraživanja, u koje je uključio namirnice sa svih kontinenata, došao do popisa "100 najzdravijih namirnica svijeta", koje bi trebale biti baza naše svakodnevne prehrane. Dio njih ima čak šesnaest nutrijenata koje na dnevnoj razini moramo unositi u svoj organizam, a zahvaljujući ovoj jednostavnoj listi možemo bez velikog znanja ili nekih piramida kreirati prehranu koja nam najbolje odgovara.

Drugi znanstvenik je Duško Ehrlich koji je napravio veliku revoluciju u nutricionizmu jer je otkrio mehanizme djelovanja koji su nam bili nepoznati, a koji su pokazali kako neka namirnice djeluje na naš organizam. Među ostalim, znanstveno je dokazao povezanost mikrobioma i čak petnaest autoimunih bolesti, te korištenjem kojih namirnica ih izbjeći – kazala je medijima u pauzama ručka Olja Martinić, koja kao našu prednost ističe što se čak 90 od 100 najzdravijih namirnica može tijekom godine pronaći u neposrednom okruženju.

– Htjeli smo pokazati dostupnost takvih namirnica, a Sandra i Dane su u pet sljedova koristili čak 51 namirnicu s popisa, dakle više od pola. Prednost tih namirnica je što imaju nisku energiju, a visoku nutritivnu karakteristiku. Pri tome one nisu oslobođene uživanja u ukusu hrane, što je prirodna sklonost čovjeka od rođenja, nikako loša karakteristika. Svjetski je trend briga o zdravlju, a ne smijemo dopustiti da turisti koji nas posjećuju znaju više od naših ugostitelja. Želja je bila da se ove informacije prenesu kako do kuhara, tako i do građana kojima su sve ove najzdravije namirnice dostupne gotovo svakodnevno – zaključila je splitska nutricionistkinja.

Vlasnici "Zore bile" otkrili su kako prate sezonu i određene namirnice ciljano koriste onda kad su na vrhuncu svoje kvalitete.

– Split još uvijek, nažalost, kaska što se tiče namirnica koje su potrebne za ovaj tip kuhinje pa dio nabavljamo preko Zagreba, a nešto nam dolazi iz Italije. Preko ovih pet sljedova željeli smo predstaviti ono što mi radimo, ali i pokazati kolegama ugostiteljima da se s namirnicama koje u nabavi nisu baš jeftine, niti se kupuju po svakojakim dućanima, može napraviti dobro jelo, a pritom i zaraditi. Nama je kod pripreme hrane na prvom mjestu okus, ali pratimo svjetske trendove da se prilikom termičke obrade namirnice ne izgubi njezina lijepa tekstura ili da se predugim kuhanjem nutritivno osiromaši. Za jelovnik "50 nijansi zelene" namirnice smo tek minimalno termički obradili, dio je sirov, a dio lagano blanširan ili ukiseljen kako bi u povrću ostalo što više nutritivnih vrijednosti – poručila je Sandra, dok se njezin suprug Dane Tahirović osvrnuo na aktualni trenutak domaćeg ugostiteljstva.

– Vrijeme je da počnemo nuditi hranu koja nas okružuje, jer ugostitelji su poprilično pobjegli od toga. Praćenje svjetskih trendova je O.K., ali krenuli smo u jurnjavu sami sa sobom, što nikad dobro ne završi. No nije kasno odbaciti loše i vratiti se sebi i svojim korijenima. Ako već trebamo pratiti trendove, stavimo naglasak na mediteransku prehranu koja je s razlogom pravi hit u svijetu. Problem je što velik broj ugostitelja radi samo tijekom ljetnih mjeseci pa koriste sve što ima padne pod ruku, a nisu svjesni da se puno bolji efekt može dobiti sa sezonskim namirnicama – poručili su iz "Zore bile".