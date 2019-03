Velika rasprodaja u MoSt-u: 'Za 400 kuna obukla sam dicu, nećake i rođake od glave do pete. Da sam znala da će biti ovako dobro i povoljno ponijela bih još novca'

Teško je reći tko je na velikoj rasprodaji u subotu prijepodne u prostorijama udruge "Most" u Gundulićevoj ulici bio zadovoljniji – kupci, koji su kvalitetnu dječju odjeću i obuću plaćali jeftinije nego ikad, "Mostovi" volonteri beskućnici u ulozi prodavača ili Ante Majić, stečajni upravitelj čije se ime blagoslivljalo pri svakoj kupnji.

Upravo je Ante idejni začetnik ovog pomalo neuobičajenog događaja. Naime, udruga "Most" u suradnji s društvom u stečaju, uvoznikom dječje obuće i odjeće renomiranih marki, organizirala je rasprodaju cjelokupnog asortimana društva.

– Odlučili smo pomoći stečajnoj rasprodaji jer smo željeli svim našim sugrađanima pružiti mogućnost povoljne kupnje nove dječje odjeće i obuće. Naravno, tu su i volonteri iz naše udruge, zaduženi su za prodaju i, s obzirom na gužvu, drže se sjajno, svaka im čast – dočekao nas je Dado Lelas, prvi čovjek "Mosta", okružen mamama, bakama, tetama i kumama koje su neumorno pretraživale baš svaku kutiju i štand. U ponudi su bile kvalitetne dječje majice, hlače, japanke, sandale, haljine, suknje, kape, cijena popularna – svaki proizvod, bez obzira na veličinu, koštao je dvadeset kuna. Iako su se organizatori bojali da će odaziv biti malen, te su planirali rasprodaju tijekom cijelog dana, pola sata prije otvaranja, već u 7.30, ispred ulaza u prostorije "Mosta" nestrpljivo su čekali prvi kupci.

– Kupila sam dvadeset artikala, prilika je sjajna. Uzela sam svojoj djeci, nećacima, rođacima, za rođendane prijateljima, ima svega. Da sam znala, pripremila bih još novca, plaća se samo u gotovini.... Evo i savjet, budite brzi i okretni, i ne ispuštajte stvari iz ruku, ostat ćete bez njih – u hodniku susrećemo Katarinu, majku dvojice dječaka, s velikom kartonskom kutijom prepunom odjeće u rukama. Podučeni njezinim vrsnim savjetima, i sami krećemo u šoping.

– Kupujem za unučicu, ma pogledajte ove ružičaste hlače, divno će joj stajati, cijela je vitka, gimnastičarka je. Ma kad si mlad, sve ti lipo stoji, evo, uzet ću joj dva broja veće, djeca uvik brzo izrastu, imajte to na umu – objašnjava nam baka Mina. Prava gužva vlada na području s dječjim sandalama i japankama. Artikli nestaju sa stola kao da su besplatni.

– Ovo bi se trebalo prodati u normalnom stečajnom postupku, no ja sam pretpostavio da neće biti dobrih ponuda i da će svi čekati najnižu cijenu, pa sam unaprijed zatražio od suca i od stečajne sutkinje odobrenje da mogu po svojem nahođenju organizirati neku vrstu ulične rasprodaje, i oni su mi to dopustili. Istina je, ovo se baš ne događa, ljudi očito ne razmišljaju na taj način. A zašto ne? Nekretnine i vozila iz stečajnih postupaka lako se prodaju, a za ovo sam pomislio da bi ljudima dobro koristilo, a tako se i pokazalo. Prezahvalni su, zahvaljuju, roba je došla do krajnjih korisnika. A i u stečajnu masu doći će više novca nego da smo nekome dali u jednoj ponudi, bagatelno. Zapravo, bilo bi mi žao da to netko kupi pa preprodaje godinama. Tri oglasa sam dao, nitko se nije javio i eto... – objašnjava nam stečajni upravitelj Ante kako ovakve ulične rasprodaje zapravo nigdje nisu praksa, no vrijedilo je odvažiti se i pokušati. "Most" se, još jednom, pokazao kao udruga koja može baš sve.

– Pa bili su logičan izbor, morao sam se nekome obratiti, a to je poznata udruga. Dadu sam znao iz viđenja, nazvao sam ga i evo nas. Ustupili su nam prostor, beskućnici volontiraju, kupci profitiraju... Zapravo, sve je sjajno!