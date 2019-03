Velika svađa i milijunska ovrha u splitskoj uvali: sportski klub zbog duga za najamninu blokirao ugostitelje, oni tvrde da se radi o čistom kamatarenju; 'Sumnjamo da je netko vrlo moćan bacio oko na naš restoran'

Netko vrlo moćan je bacio oko na naš restoran. Ovi iz JK 'Mornar' su nam ispred vanjske terase parkirali kombije i stavili glisere kako gosti izvana ne bi imali pristup restoranu - žali se vlasnica restorana Ana Tabak

Ovo je priča o Ani Tabak, direktorici društva "Sapa" i njezinoj obitelji, koji su 2010. od Jedriličarskog kluba "Mornar" uzeli u podnajam prostor bivšeg restorana "Bilo idro" i otvorili restoran "Velum". Obitelj Tabak je došla u Split nakon više desetljeća rada u inozemstvu, kako bi s ušteđevinom u svojoj domovini "napravili nešto".

– Mi smo ušli u devastiran prostor, u čije smo uređenje uložili oko 500 tisuća eura, odnosno cijelu našu ušteđevinu, te smo 2011. počeli s radom. Ugovor o potkoncesiji sklopili smo s "Mornarom" i obvezali se plaćati mjesečnu rentu od 7800 eura, plus PDV. To je godišnje bez PDV-a 93.600 eura. Istodobno, "Mornar" Splitsko-dalmatinskoj županiji plaća godišnju koncesiju na cijelu lučicu od 300 tisuća kuna. Dakle, oni s našom petomjesečnom najamninom isplate cijelu godišnju koncesiju. Takva cijena je bila do 1. svibnja 2012. godine, kada nam "Mornar" dogovorno smanjuje potkoncesiju na 4300 eura mjesečno, jer je njima Županija smanjila koncesijsku naknadu na 150 tisuća kuna godišnje – kazuje Ana Tabak.

No, potkoncesiji se opet mijenja iznos.

– U lipnju 2015. godine su nas iz JK "Mornar" molili da potkoncesiju povećamo na 4700 eura mjesečno plus PDV, a sve pod izgovorom plaćanja priprema za Olimpijske igre Tončija Stipanovića. Iz JK "Mornar" su se obvezali da će podnajam na 4300 eura vratiti kada završe Olimpijske igre. Naravno, to se nikada nije dogodilo i po njima iz "Mornara" Olimpijske igre još traju – kazuje Ana Tabak.

Kako kaže, "Sapa" je plaćala redovito podnajam, čak i od 2017. do 2018., u razdoblju kada "Mornar" nije imao koncesiju na lučicu od strane Županije.

– Kako oni nisu imali ugovor o koncesiji, ni mi nismo mogli imati ugovor o potkoncesiji. Ipak smo im nastavili plaćati. Problemi nastaju u srpnju 2018. godine, kada JK "Mornar" na osnovi dobivene koncesije od Županije nama nudi novi potkoncesijski ugovor u trajanju do 17. srpnja 2027. godine i od nas traži mjesečno 5170 eura plus PDV. To znači da bi JK "Mornar" u 10 godina od nas dobio više od 620 tisuća eura (bez PDV-a), a istodobno bi za koncesiju Županiji platio oko 200 tisuća eura. I mi nismo jedini potkoncesionari koji plaćamo. Tu je još i jedna čarter-tvrtka koja plaća JK "Mornaru" sličnu potkoncesiju, ako ne i veću – kazuje Ana Tabak.

No, ona pristaje i na te uvjete, iako je JK "Mornar" od 2010. do 2018. već platila podnajma u iznosu od 4,4 milijuna kuna s PDV-om.

- A što ću drugo... Iz Hrvatske mi se ne ide opet u inozemstvo. Tamo sam 27 godina "ostavila kosti" i mladost. Pristajem na njihove uvjete, ali ne mogu pristati na neke stavke iz ponuđenog mi ugovora. Tako u članku 4. ponuđenog mi ugovora piše da se JK "Mornar" ovlašćuje jednostrano izmijeniti visinu najma (potkoncesije), što znači da pet minuta nakon što ja s njima potpišem ponuđeni ugovor na 5170 eura mjesečno, oni mogu bez ikakvog objašnjenja meni povisiti mjesečni podnajam na, recimo, 10 tisuća eura. Ne pristajem na takav tip ucjene, to je čisto kamatarenje, a ne pristajem ni na članak 6. u kojemu se, među ostalim, navodi da mi moramo platiti ugovornu kaznu za eventualnu štetu u iznosu od pet posto jednogodišnje naknade, što je oko 3120 eura, za svaki dan, ako u tri dana od počinjenja štete mi tu počinjenu štetu ne saniramo. Koju to mi štetu možemo počiniti? Možda razbiti "pitar" na vanjskoj terasi – kazuje Ana Tabak.

Od kolovoza 2018. godine "Sapa" ne plaća potkoncesiju.

– Ne plaćamo jer nije sklopljen novi ugovor. Pristali smo na mjesečni iznos od 5170 eura plus PDV, ali na ove druge ucjene ne možemo pristati. Ujedno, istaknuli smo ovima iz JK "Mornar" da ćemo im sav zaostatak platiti onaj dan kada ugovor bude potpisan. Oni to odbijaju. Mišljenja sam da je netko vrlo moćan bacio oko na restoran i da je ovo način da nas se iz njega izbaci, jer ne znam tko normalan ovakav pritisak može podnijeti. Da bi pokazali koliko nam žele nauditi, ovi iz JK "Mornar" su nam ispred vanjske terase parkirali kombije i stavili glisere kako gosti izvana ne bi imali pristup restoranu i kako bi, kada sjede na terasi, gledali u kombije i glisere na suhom – zaključuje Ana Tabak.

Evo što za "Slobodnu Dalmaciju" kaže Luka Bonačić, tajnik JK "Mornar":

– Tvrtka "Sapa" se sama javila na natječaj i ponudili su sami kako će plaćati cijenu od 7800 eura plus PDV za taj prostor. I to je bila umanjena cijena, jer su rekli kako će plaćati umanjenu cijenu s obzirom na ulaganje u prostor. Mi smo pristali na njihove uvjete, ali smo ubrzo zažalili jer smo već u 2012. godini morali smanjiti taj mjesečni najam na 4300 eura, jer smo postali svjesni da oni ovih 7800 eura ne mogu plaćati. Sami smo im snizili mjesečnu ratu jer smo vidjeli da nam prvo dogovorenu ratu ne mogu plaćati, pa smo pomislili da nam je bolje dobiti išta nego ništa. U tom su nam trenutku dugovali oko 300 tisuća kuna i mogli smo ih slobodno izbaciti iz prostora, ali to nismo učinili – kazuje Bonačić.

Nakon što je "Sapa" godinu dana plaćala 4300 eura, dogovoreno se najam diže na 4700.

– Tako smo se dogovorili jer JK "Mornar" je morao plaćati pripreme svojih jedriličara, a i Olimpijske igre su bile pred vratima. I "Sapa" je tako plaćala do srpnja 2018. godine, kada mi dolazimo na pregovore, a oni iz "Sape" odbijaju s nama svaki dogovor, odnosno razgovor. Tako da oni nama od tog srpnja 2018. ne plaćaju ni lipe, odnosno eura, a mi kao jedan od trofejnijih splitskih klubova imamo svoje obveze, koje ne možemo podmiriti. Zato smo cijeli slučaj dali na sud, a sud je donio odluku o ovrsi i sada čekamo datum te ovrhe da više završimo ovu pogubnu priču za JK "Mornar" – kazuje Luka Bonačić.