Sve učestalije krađe bicikala na splitskim ulicama problem su koji već ozbiljno muči brojne građane kojima je to omiljeno prijevozno sredstvo za svakodnevne đireve po gradu, kao i rekreativce koji strahuju da će se njihova, nerijetko vrlo skupa vozila, naći na meti lopova.

Jedan od Splićana koji se već suočio s neugodnim trenutkom spoznaje da je njegova bicikla jednostavno nestala s mjesta na kojem ju je ostavio, nadajući se dakako da će je tu i pronaći, javio nam se sa svojom pričom koja ga je natjerala da se i ozbiljnije posveti ovom problemu.



Kao rezultat osobne frustracije nastao je zanimljiv video uradak pod nazivom 'Krađa bicikla u Splitu i reakcije prolaznika' koji razotkriva koliko je, zapravo, lako u Splitu nekome ukrasti biciklu i proći nekažnjeno.

Pokradeni Splićanin na YouTubeu je objavio i video pod nazivom 'A je to', originalnu snimku krađe koja prikazuije dvojicu mladića koji otimaju njegovo prijevozno sredstvo, a koja se vidi i u prvim kadrovima prije spomenutog kratkog filma nastalog na splitskim ulicama.





Poruku našeg ogorčenog čitatelja prenosimo u cijelosti.

'Šaljen van jednu toliko tužnu splitsku priču da je zapravo smišna. Naime ovo lito mi je ukradena bicikla isprid kafića u kojen san tad radija u Dioklecijanovoj palači. Ka šta se vidi, par klauna je izašlo u grad i od svih mogućih zanimacija odlučili su da in je najzanimljivija moja bicikla.

I tako, oni rumbaju tu biciklu skupa s gurlon i laganini odu. Iziša san nakon po ure, vidin da nema bicikle i lunjan gori doli po gradu tražit biciklu. Zoven policiju, policajca doslovno probudin iz sna ispričan mu šta se desilo, on mi kaže da zoven prvu policijsku. Zoven prvu policijsku, oni pak kažu da ne mogu tu ništa i da dođen sutra ujutro prijavit.

Dođem ujutro sa snimkom (objavljenom na yt, ali bez skraćivanja) krađe bicikle na kojoj se svin momcima vide lica na USB-u, ali mi policajac govori nešto u stilu "Zakon Republike Hrvatske ne priznaje USB kao materijal na kojem se predaju dokazi" te da mu donesem to na CD-u, da je on tu cili dan.

Dođem ponovo za po ure sa CD-om tog istog policajca nema nigdi pa me primi drugi policajac. Po peti put pričam jednu te istu priču, pridan mu CD, a on mi odgovara da nažalost ne može sad to pogledat jer mu ne radi čitač za CD. Dajen sve žive svoje podatke, potpisujen par papira papira i odlazin doma.

Objavljujen snimku krađe bicikle na FB te mi jedan momak 3 dana nakon objave javlja da ima jedna bicikla bačena u predvorju zgrade koja odgovara opisu. Neopisiva srića.

Otprilike tjedan dana nakon pronalaska bicikle zove me policija te govore kako su vidjeli na FB da san objavija da san pronaša biciklu te me upozoravaju kako je moja dužnost njima javiti da san je pronaša iako prston nisu mrdnuli?!?!

Ne znan bi li se smija ili bi plaka, bisan na ove klaune šta su mi ukrali biciklu i na policiju sastajem se s prijateljima te dolazimo na ideju ponavljanja krađe bicikle u istom tom centru grada u sri bila dana pred prolaznicima kao eksperiment s ciljem da ispitamo kako građani Splita reagiraju na krađu.

Pokušali smo biti što očitiji, uzeli smo najveća klišta te pokušali izazvat reakcije prolaznika. Kako je sve prošlo možete pogledat u videu. Bez želje za kritiziranjem bilo koga ponaosob na bilo kojoj razini, zaključujemo da sustav u cjelini ne funkcionira te da se problemi javljaju na onim najosnovnijim razinama: poštivanje zakona, rad javnih službi te općenito suosjećanje za druge.