Stanovnici elitnog splitskog kvarta ne žive nimalo elitno: Do svojih domova dolazimo starim poljskim putem, zbog nove zgrade koja niče strahujemo od urušavanja zemlje. Kuće su nam u opasnosti!

Stanovnicima ulice Pod kosom dosadilo je više čekati na gradske oce, bez obzira koji stranački dres nose, jer situacija je, kako tvrde, nepromijenjena već šest desetljeća.

Iz godine u godinu njihova ulica na Mejama je u sve lošijem stanju, rupe na cestama su sve dublje, suhozidi svakodnevno prijete urušavanjem, a nepostojanje sustava odvodnje oborinskih voda im za vrijeme svake kiše "dovuče" bujice u dvorišta i domove, što najčešće završava s uništenom imovinom.

Kako su nam kazali, više ne mogu trpjeti nebrigu i čekati na nešto što se očito nikada neće dogoditi.

Mnogi iz Banovine obećavali su im da će ulicu i sve popratne nedostatke dovesti u red i sanirati, međutim nikako da to dočekaju.

Desetak stanovnika okupilo se u nadi da će im istup u "Slobodnoj" pomoći, po uzoru na niz situacija koji smo u suradnji s našim čitateljima uspjeli riješiti, a pokazali su nam i detaljnije pojasnili zbog čega se žale i zašto su pokrenuli i potpisivanje peticije među susjedima.

– U ovoj ulici stanujem od rođenja, dakle 62 godine, i u toliko godina jedino je bilo puno geometara koji svakih nekoliko godina dolaze mjeriti ulicu u kojoj se uglavnom ništa ne mijenja. Grad je dao ogroman broj dozvola za izgradnju novih kuća u našoj ulici, a nisu napravili normalan put koji će voditi do njih.

Sad na jednome mjestu imamo lokvu dugu 30 metara, jer uz kolnik nema ni oborinske odvodnje, pa nam se cijeli Marjan slijeva u dvorišta. Problem imamo i s prolaskom automobila. Srećom, ljudi su pitomi i jedan drugog puštaju da prođu... Da nije tako mnogi bi se već odavno potukli, a auti bi bili skršeni – kaže Đurđica Barić, dugogodišnja stanovnica ulice Pod kosom.

Stanovnici se prisjećaju kako je ulica u kojoj stanuju svojevremeno "išla" od hotela "Marjan" pa sve do polovice park-šume. Sada se, tuže se, svela na tek minimalnu širinu kolnika na koji padaju suhozidi koje nitko ne održava – ni vlasnici zemljišta koje omeđuju, a ni gradska vlast.

– Cesta nije sređena. Ovo je zapravo stari poljski put na koji je svojedobno "bačen" asfalt. Suhozidi su nam veliki rizik i pitanje je kad će se koji od njih izvaliti na prolaznika ili automobil. Budući da nema oborinske odvodnje, tijekom kiša imamo "potoke" između kuća koji dodatno rastaču ionako već staru cestu – kažu stanari okolnih kuća.

– Svaki put nam prizemlja poplave i nije rijetkost da imamo i materijalnih šteta. Sada se na sve načine samostalno snalazimo, štitimo se i branimo kuće, dižemo neke zidiće kako nam ne bi nadirala voda – ističe Žarko Poleti Kopešić, koji već 15 godina stanuje Pod kosom i dodaje da se od tada vizura ulice nije promijenila ni centimetra.

– Ljude koji su dobili građevinske dozvole od Grada su zapravo zeznuli, jer im Banovina osim tog papira nije dala ništa drugo. Također, problem imamo i s vodovodnom mrežom koja dijelom prolazi spornom cestom jer zbog toga je cijev već nekoliko puta pucala. Ljudi iz "Vodovoda" samo dođu i zakrpe, ali ništa se ne rješava sustavno – kaže naš sugovornik.

– Godinama preko Kotara pokušavamo apelirati, prije nekoliko godina čak je bio izrađen i projekt, te ishodovana građevinska dozvola za izgradnju ceste koja je trebala završavati kružnim tokom. Dozvola je bila valjana nekoliko godina, međutim ništa se nije napravilo, pa je i taj ključni dokument – propao – naglašavaju susjedi.

No, tu nije kraj problemima stanovnika kvarta kojem se već desetljećima stavlja epitet "elitni", a zapravo je prepun komunalnih crnih točaka, kao i onih koje otežavaju svakodnevan život. Jedan traje već godinama, a to je da u slučaju nevolje zbog preuskog puta do kuća ne mogu doći vozila hitne pomoći ni vatrogasaca.

Najnoviju teškoću pravi im gradilište objekta sa sedam etaža, od čega su dvije ispod spomenute kritične ulice, pa strahuju od urušavanja zemlje. Naši sugovornici tvrde da nisu protiv gradnje, ali smatraju da bi zbog sastava podloge izvođač trebao biti dodatno oprezan, što, kako ističu, baš i nije slučaj.

– Na spoju Mihanovićeve i ulice Pod kosom se gradi novi objekt koji ugrožava moju kuću i susjedne dvije, zbog tupine na kojoj se obavljaju radovi. Iskopana je građevinska jama duboka 30 metara, a uz svu vodurinu koja se nekontrolirano slijeva ne može se znati kakav će biti učinak na iskopanu rupu – požalili su se stanari, koji su sve to prijavili građevinskoj inspekciji.

Jednom su im radnici strojevima za bušenje čak "uhvatili" i električne kabele, pa su dobar dio dana bili bez struje.

– Iskopavajući taj teren stroj je zakačio i kabele povezane s trafostanicom, koja je uz skale koje vode do Osnovne škole "Meje". Ostali smo pet-šest sati bez struje te smo pozvali policiju jer mjesto gdje su iskopali kabele uopće nisu sigurnosno zaštitili i označili. Djeca idu gore-dolje i nije sigurno da tu prolaze bez ikakve zaštite, dok djelatnici HEP-a ne dođu sanirati učinjeno. Međutim, vlasnik se i na policijski naputak oglušio – ljutito je kazalo nekoliko stanovnica.

– Zahtijevamo da napokon srede cestu i oborinske vode, te izlaz iz naše ulice na Mihanovićevu koji nikada nisu riješili – za kraj su naveli naši sugovornici, s nadom da će ih se napokon netko iz Banovine sjetiti.

Hoće li ih se sjetiti i planiraju li gradski oci napokon nešto poduzeti, pitali smo Damira Babića, voditelja Odsjeka za komunalne poslove.

– Kroz tekuće održavanje ceste Pod kosom kontinuirano godinama saniramo udarne rupe, čistimo odrone i kosimo travu – ističe Babić.

Imate li u planu uskoro poduzeti nešto po pitanju brojnih problema koje navode stanovnici tog dijela Meja?

– Ulica Pod kosom, od Marasovićeve ulice u smjeru istoka u dužini oko 500 metara, imala je potvrdu glavnog projekta od 18. travnja 2011. godine, ali nakon toga nije došlo do njegove realizacije, jer u gradskom proračunu nisu bila osigurana sredstva niti je izgradnja bila predviđena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Parcelacija po lokacijskoj dozvoli je provedena, uglavnom je sve imovinski riješeno i nakon uvrštenja u proračun, pristupit će se daljnjim aktivnostima. Naime, potrebno je ponovno izraditi glavni projekt i provesti postupak ishođenja građevinske dozvole – zaključio je Babić.