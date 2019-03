Nastavlja se gradnja najvišeg nebodera u Hrvatskoj, toranj 'Dalmatia' imat će 27 katova, bit će visok 115 metara; Evo kada će biti dovršen grandiozni objekt koji će zauvijek promijeniti vizuru Splita

Konačno se nastavlja gradnja sjevernog tornja kompleksa "Westgate" u Ulici Domovinskog rata, a u sklopu pripremnih radova izravnata je čelična armatura koju su savili olujni udari bure koja je u Splitu prije dva tjedna dosegnula brzinu od 170 kilometara na sat.

– Novi izvođač radova, austrijska tvrtka "LSG group", danas je počeo s pripremom gradilišta, te će se za nekoliko dana nastaviti s izgradnjom. Otvaranje objekta ne odgađa se te je planirano, kako je već i prethodno najavljeno, u drugoj polovini 2020. godine – kazao nam je Davor Pavlov, direktor tvrtke investitora "Westgate Tower".

Prema izmijenjenom projektu arhitekta Otta Barića, drugi viši toranj, koji je originalno bio zamišljen sa 17 etaža, dobio je dozvolu za gradnju još 10 katova, pa će se pod Marjanom nalaziti najviši neboder u Hrvatskoj s prizemljem i 27 katova, ukupne visine 115 metara.

U njemu će se od 16. do 26. etaže nalaziti "Marriottov" hotel sa 190 soba i četiri apartmana, peti iz ovog luksuznog lanca u Hrvatskoj, no prvi domaći hotel "Courtyard by Marriott", koji su u svijetu prepoznati kao idealan smještaj na poslovnim putovanjima.

Dugo čekanje

Gradilište sjevernog tornja, nazvanog "Dalmatia", miruje posljednjih 15 mjeseci, a iako je prema prvim najavama hotel trebao primiti goste još za Uskrs 2017. godine, posljednje informacije s kojima se išlo u javnost iz tvrtke "Westgate Tower" d.o.o. govore da će to biti u drugoj polovini iduće godine.

A razloga je mnogo. Ne samo da su se čekale dozvole za izmjenu građevinske dozvole, zbog čega su radovi krajem 2017. godine zaustavljeni, nego su cjelokupnu dinamiku izgradnje diktirali poslovni problemi koji su zadesili građevinsku tvrtku "Tehnika", nad kojom je u konačnici Trgovački sud u Zagrebu 9. studenog otvorio predstečajni postupak.

Potom je odabran novi glavni izvođač radova, austrijska tvrtka "LSG group", koji se ovim poslom pohvalio i na svojim web-stranicama.

– Ugovor za hotelsku građevinu s pratećim sadržajem potpisan je po sistemu "ključ u ruke", a vrijednost investicije iznosit će oko 260 milijuna kuna. Predviđeni rok za završetak radova je četvrti kvartal 2019. godine, a investitor očekuje vrhunsku kvalitetu izrade i završetak prema planu.

Raduje nas što smo prepoznati kao kvalitetan i kompetentan izvođač radova na ovoj impozantnoj građevini – poručili su iz LSG-a, koji su gradili i 137 metara visok Skytower u Bukureštu, najvišu zgradu u Rumunjskoj.

Dovršetak ovog nebodera željno iščekuju vlasnici brojnih IT tvrtki koje su se otvorile u Splitu, a kojima zbog sve većeg opsega posla i povećanja broja zaposlenih nedostaje odgovarajućih poslovnih prostora u kojima bi smjestili svoje urede.

Nestrpljivi su i ljubitelji visokih građevina, koji se okupljaju na društvenim mrežama i internetskim forumima, zadovoljni što će upravo dalmatinska metropola imati najvišu zgradu u Hrvatskoj.