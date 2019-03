Genijalnom splitskom arhitektu nagrada kolega za životno djelo: evo kako je Dinko Kovačić zauvijek zadužio struku, Split i Dalmaciju

Udruženje hrvatskih arhitekata predstavilo je nominacije za najbolja ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2018. godini, a objavili su i da nagradu "Viktor Kovačić" za životno djelo dobiva akademik Dinko Kovačić.



– Dinko Kovačić jedna je od najrelevantnijih figura splitske i hrvatske arhitektonske scene 20. stoljeća te važan predstavnik kritičkog regionalizma, koji je kroz svoj opus stvorio jedinstvene i vrijedne primjere koji su hrvatsku arhitekturu pozicionirali na svjetskoj karti...

U pola stoljeća projektiranja osmislio je velik broj građevina, od kojih je 66 realizirano. Dobitnik je devet prvih nagrada na arhitektonskim natječajima. Pored kontinuiranog projektantskog angažmana, dugogodišnji je član Savjeta za urbanizam grada Splita.

Bio je član brojnih žirija na javnim i gradskim natječajima, te član ocjenjivačkog suda za godišnju nagradu "Borbe", najvažnije arhitektonske nagrade u bivšoj Jugoslaviji, te "Vladimir Nazor", nagrade Republike Hrvatske za najbolja godišnja umjetnička ostvarenja...

U mnoštvu tipološki različitih zadataka s kojima se suočio kao projektant ističe se njegov nezaobilazan doprinos u kreaciji urbanističko-arhitektonskog projekta "Split 3", gdje je projektirao dvije stambene ulice: Ulicu braće Borozan (današnja Ulica Šime Ljubića) i Ulicu Dinka Šimunovića, a također i opskrbni centar Dalma u Ulici Dinka Šimunovića.

Za Ulicu braće Borozan (koju je projektirao zajedno s Mihajlom Zorićem) biva nagrađen čak trima nagradama (8. zagrebačkog salona 1973. te Republičkom nagradom Borbe i Godišnjom nagradom "Vladimir Nazor" 1974. godine).

Iz perspektive građana i šire javnosti upravo je vizura te ulice jedna od onih koja je najsnažnije obilježila projekt Splita 3 kao tadašnju suvremenu reinterpretaciju stanovanja na Mediteranu. Prošle godine se navršilo 50 godina od tog amblemskog projekta te je uvršten u izložbu "Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948.-1980." u MoMA-i u New Yorku...

Majstor arhitektonskog crteža, zaljubljenik u arhitekturu kao materijalizaciju načina života, senzibilan prema zatečenoj flori i fauni, i prema cjelokupnom životnom ciklusu lokacije na koju dolazi kao njezin novi sukreator, Dinko Kovačić je kao arhitekt i kao profesor prije svega djelovao kao čuvar i promotor duha mjesta i neraskidive veze čovjeka i prostora.

Njegove prostorne interpretacije mediteranskog načina života sastavni su element kontinuiteta prostornog identiteta koji je sve teže čuvati i razvijati u suvremenoj dinamici gradnje.

Zadužio je time neizmjerno struku i prostor (posebno prostor Dalmacije, gdje je realizirana glavnina njegova opusa), i sada i za buduće generacije, stoga mu Udruženje hrvatskih arhitekata odaje priznanje nagradom "Viktor Kovačić" za životno djelo – navodi se u obrazloženju nagrade.