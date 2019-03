Uhićeni splitski mafijaši mislili su da su nedodirljivi, a imali su i sedam uhićenih, zanimljiv plan kako će se izvući: 'Tvoja obitelj je Cosa nostra, riješit će s pandurima sve'

lead

Željko Rajić je, kako tvrdi policija, bio organizator, a Ante Vučak glavni egzekutor. Ostali su imali pomoćne uloge u planiranju i logističkoj potpori

Splitska policija i USKOK jučer su se pohvalili razbijanjem grupe od osam osoba, sedam muškaraca i jedne žene, koje su osumnjičili da su, kao pripadnici zločinačkog udruženja, počinili kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, ubojstva u pokušaju, teške tjelesne ozljede i oštećenja tuđe stvari. Protiv njih je otvorena istraga, a određen im je i istražni zatvor. Svi su angažirali poznate splitske odvjetnike za branitelje.

Istražitelji sumnjiče 34-godišnjeg Željka Rajića iz Splita da je, "u cilju preuzimanja kontrole i vodeće uloge u krijumčarenju i preprodaji droge na širem splitskom području, odnosno protupravnog pribavljanja znatne imovinske koristi stečene preprodajom droge", povezao ostalih sedmero osumnjičenika u zločinačku grupu nakon čega su nabavljali razne vrste oružja i streljiva, kojim su pokušali usmrtiti pripadnike drugih zločinačkih udruženja i oštetiti njihovu imovinu, "te u cilju upozorenja i zastrašivanja teško ozlijedili i pripadnika vlastitog zločinačkog udruženja".

Društvene mreže

Tako se Duje Pivčević (23) tereti da je dogovorio s Antom Vučkom (29) da zajedno s drugim članovima skupine iz osvete ubiju Jozu Čabraju, kao pripadnika druge kriminalne skupine, i za to mu je isplatio 40 tisuća eura. Vučak je dogovorio da će novac podijeliti s Tonćom Mikelićem (26) i njegovom djevojkom J.R. (22) te s Robertom Žuvelom (21) i Petrom Vuknićem (38).

Djevojka je po naputcima dogovorila sastanak s Čabrajom, i to porukom preko društvenih mreža, kod ambulante u Kaštel Sućurcu 5. ožujka, oko 21 sat. Vučak i Žuvela su, znajući to, sjeli na motocikl i dovezli se do njega koji je sjedio u parkiranom "BMW-u 5". Vučak je potom u njega ispalio više hitaca nanijevši mu jednu prostrijelnu ranu lijeve lopatice te više oguljotina, nakon čega su pobjegli.

Nakon toga, Mikelić ih je odvezao u Makarsku kako bi se sakrili i tamo su bili do 6. ožujka, kada su do hotela po njih došli Pivčević s Mercedesom i Vuknić s automobilom marke Volkswagen T-roc. No, pri povratku u Split, u Baškoj Vodi, specijalna policija zapriječila im je put i uhitila ih. Terete ih za pokušaj teškog ubojstva.

Nadalje, Rajić, Vučak i Tomislav Živković (26) terete se da su se od kraja siječnja do početka ožujka u Vučkovu stanu dogovorili da će zbog osvete, a sve zbog sramoćenja sestre "šefa" Rajića, iz vatrenog oružja ubiti osobu nadimka Roko, vlasnika jednog kafića. Rajić i Vučak su nabavili pištolje, na ruke stavili rukavice, a na glavu kacige te ih je Živković motociklom odvezao do kotara Split 3, no svoju metu tada nisu pronašli.

Vučak je tada u stanu, prema dokazima policije, ostaloj dvojici pokazao pištolj govoreći: "Ovo ti je brate Magnum 357, pravi momački pištolj." Rajić je, pak, tada rekao da mu je "pun k... ovih pucanja u noge", da treba vidjeti je li ta osoba to pričala, a ako jest, da će mu biti dosta i jedan metak.

Nadalje, sredinom studenoga prošle godine, kad je Rajić doznao da Robert Žuvela ogovara pripadnike grupe kojoj i sam pripada, naredio je Vučku i Vukniću da upozore ovoga tko je gazda i kome pripada, pa su oni dogovorili s njim sastanak u "McDonald'su" u Poljičkoj. Kad je stigao na mjesto sastanka, Vučak ga je ugurao u Vuknićev automobil te su ga odvezli na nepoznato mjesto. Tamo su ga izudarali tako jako da su mu slomili kosti lica i dobio je potres mozga. Zabilježen je Vučkov razgovor s jednom djevojkom kojoj govori: "Ja sam mu da dva udarca, kolino ovde i kad je pa na pod, ja sam ga zgazio i pukla mu neka žila... Stavili smo njegove pločice na auto i odvezli ga na Hitnu da ne umre pa bi rekli ubojica, oteo ga..."

'Oni se boje'

Zabilježen je i razgovor Petra Vuknića s nepoznatim muškarcem koji mu, u povodu Vuknićeva uhićenja i postupanja policije, govori: "Nemaš šta. Tvoja obitelj je Cosa nostra, nema šta, nema prijave nikakve, riješit će oni s pandurima sve, oni imaju moć, ti imaš moć i gotovo... zapalit ćeš mu auto... oni se toga boje...", a Vuknić njemu govori: "Oni su jajare sinko mili..."

Vučka se, nadalje, tereti i za pokušaj ubojstva Ante Petrovića 25. prosinca prošle godine, kada je zajedno s još jednom osobom došao motociklom na predio Širina u Solinu te je otvorio vrata vozila u kojem je Petrović sjedio i ispalio više hitaca pogodivši ga u potkoljenicu. Dva mjeseca poslije dolazi u Trolokve i puca u automobil koji je Petrović koristio.

Vučak je, po istražiteljima, odgovoran i za pucanje na Mercedes Ivana Giljanovića Gilje ispred njegove kuće u Okrugu Gornjem 27. siječnja ove godine, kada je u prtljažnik ispaljeno 18 metaka. Giljanović je već mjesecima u bijegu, a tada su u kući bile samo njegova žena, djeca i baka.

Kako je sve to funkcioniralo i na koji način, istražitelji su doznali i iz razgovora koje je Vučak vodio s nepoznatim muškarcem 19. siječnja u svom stanu, kada mu je poslao više poruka u kojima piše da će netko "platit brže kad mu zapalim kombi i 10 metaka kroz prozor", te "... pa to ćemo lako, ciganku i kroz prozor nek zna di je doša", zatim "može, može i auto mu cijelo digne u zrak, to bi bilo super ili cigankom mu sve prozore srušit, to bi bilo dobro...". Nekoliko dana poslije Vučak komentira nepoznatoj osobi:

"Kupio sam novi Zastava 357 Magnum, ne pucam više s ovim malim pištoljima...", kao i da on nije anđeo i da mu nije problem ubiti nekoga da ga makne sebi s puta...

Dakle, prema sumnjama USKOK-a Rajić je bio organizator, a Ante Vučak glavni egzekutor. Ostali su imali pomoćne uloge u planiranju i logističkoj potpori, nabavi oružja, automobila, streljiva, odjeće, rukavica, potkapa, kiseline i drugih stvari koje su koristili u obračunima.