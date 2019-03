'Obiteljsko zlato' vraća se Splićanima: jednu od najatraktivnijih gradskih nekretnina Baldasar je htio oteti studentima i prodati privatnicima, više nema straha; Evo tko će uživati u pogledu na 'Carski trg'

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara povući će tužbu, koju je 2015. podnio njegov prethodnik Ivo Baldasar, radi iseljenja Filozofskog fakulteta iz atraktivnog gradskog prostora na Poljani kraljice Jelene s pogledom na Peristil.

Najavljeno je to u srijedu na ročištu na Trgovačkom sudu. Ipak, rečeno je da za to treba još malo vremena, jer se uz korištenje prostora s pogledom na carski trg, istovremeno rješava pitanje još sedam gradskih nekretnina koje koriste ili Sveučilište ili neka od njegovih sastavnica.

- Problem koji je na Poljani kraljice Jelene, postoji na još lokacija u Splitu. Kako Grad ima dobru volju da to riješi, onda je u pregovore umjesto Filozofskog fakulteta ušlo Sveučilište. Tako se sada pregovara da bi se u paketu riješio status svih gradskih nekretnina koje koristi ta krovna visokoškolska ustanova. Rektor Dragan Ljutić i gradonačelnik Andro Krstulović Opara su za to zadužili svoje ljude – kazao je vanraspravno odvjetnik Neven Matas, koji zastupa Filozofski fakultet, u obraćanju sutkinji.

To je potvrdila gradska pravnica Jadranka Vukorepa, te su zajedno zatražili prekid postupka dok Banovina i Sveučilište tu problematiku ne riješe mirnim pute, nakon čega bi Grad povukao tužbu i tako zaustavio sudski postupak.

- Važno je da postoji dobra volja stranaka da se to riješi i dobro je da u gradskom prostoru ostane obrazovna ustanova – rekla je na ročištu sutkinja Nevenka Marunica.

Naime, da nije došlo do pregovora, izvjesno je da bi sud morao presuditi protiv Filozofskog fakulteta. I to iz razlog što Ivo Baldasar toj visokoškolskoj ustanovi nije htio produžiti ugovor o korištenju prostora, koji je istekao u ožujku 2016. godine, a kako to potvrđuje dopis gradske Službe pravne zaštite za stanove i poslovne prostore kojeg je potpisao upravo Baldasar.

Iz tog dopisa proizlazi da je Grad tužbu radi prisilnog iseljenja fakulteta podnio čak 13 mjeseci prije nego što je toj visokoškolskoj ustanovi istekao ugovor o korištenju!

Nastava

"Slobodna" je više puta upozoravala da bivša gradska vlast na čelu s Baldasarom želi prodati vrijednu nekretninu na Peristilu. Iako su gradski vijećnici u bivšem sazivu čak četiri puta odbijali Baldasarov prijedlog da se to "obiteljsko srebro“ ponudi privatniku, tada nije bio zaustavljen i postupak da se na silu iseli fakultet.

Filozofskom fakultetu, točnije njegovom Centru za interdisciplinarne studije – Studia Mediterranea, je tih 228 kvadrata na korištenje za 228 eura mjesečno, 2011. godine dodijelio Ivan Kuret u svom gradonačelničkom mandatu, sukladno odluci Gradskog poglavarstva.

U dvorani na trećem katu, iz koje puca pogled na carski trg, svake godine u travnju održava se međunarodni simpozij Mediteranski korijeni filozofije, primaju se strane delegacije, odvija se nastava na poslijediplomskom studiju, održavaju se tečajevi hrvatskoj jezika za strane studente…

Kada je 2017. godine Trgovački sud zakazao prva ročišta, Aleksandar Jakir, tadašnji dekan Filozofskog fakulteta, upozorio je da je odgovornost gradske uprave da upravlja gradskom jezgrom tako da se sve ne komercijalizira, već da to ostane javni prostor za studente i građene. Napomenuo je da tribinama i okruglim stolovima, koji su otvoreni za javnost, pridonose da gradska jezgra živi.

Tada smo za mišljene bili upitali i Radoslava Buzančića, pročelnika Konzervatorskog odjela, koji je istaknuo da je zgrada na Peristilu pod zaštitom konzervatora, da u njoj trebaju biti kulturni sadržaji i da je u redu da tamo djeluje Sveučilište, te da neće dopustiti da dođe do prenamjene djelatnosti koje se mogu odvijati u tim prostorima.