Donosimo detalje istrage nad autorima uvredljivih grafita u Splitu: kako je moguće da je mladi dvojac gotovo dva i pol tjedna šarao gdje je stigao, a da ih nitko nije vidio?!

Policijski službenici Druge Policijske postaje u Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom maloljetnika koji su od 2. do 19. veljače ove godine u devet navrata na više pročelja zgrada u užem dijelu grada, te na pročeljima dvije osnovne škole Bol i Pojišan i dječjeg vrtića Sretni princ u Splitu sprejem ispisivali razne grafite neprimjerenog, uvredljivog i drugog sadržaja.

Splitska policija našla autore odvratnih grafita: šarali su po školama, vrtićima i zgradama; Nemaju ni 18 godina

Iscrtavali su svastike i ušata slova U na više zgrada i to u Tolstojevoj, Biokovskoj, Istarskoj, Dubrovačkoj i Viškoj ulici te na Mažuranićevom šetalištu. Na fasade zgrada osim fašističkih simbola pisali su i grafite "Maksovi mesari", "Srbe u Jasenovac", ACAB (All Cops Are Bastards - Svi policajci su kopilad) i slične poruke.

Oba mladića (jedan je iz Mostarske, a drugi iz Ćiril Metodove ulice) su već poznata policiji po kaznenim djelima tipa provala, narušavanje javnog reda i mira i u te akcije svaki od njih je odlazio do sada sam. No u pisanju grafita su se udružili jer je očigledno da o mnogim stvarima i ljudima ovi maloljetnici misle isto.

Da beskonačno mrze policiju, a ponajviše one koji su ih obrađivali, dokazali su i ispisivanjem grafita na OŠ Bol: "1312- mrzim pandure", "ACAB", "Fabo Ružić - crko dabogda", a ostavili su i grafit "Ubij Srbina!", a na jednoj od išaranih zgrada su ostavili grafit gdje policajca Bradarića nazivaju Srbinom.

Na dječjem vrtiću Sretni princ u Ulici slobode napisali su: "Ubij policiju", "Maksovi mesari" i slično.

Protiv njih je podneseno posebno izviješće u svezi kaznenog djela oštećenje tuđe stvari nadležnom zamjeniku državnog odvjetnika specijaliziranom za mladež, a zašto se ovdje nije išlo i na težu kvalifikaciju - govora mržnje zna samo policija koja vjerojatno misli da za ove dječake ima vremena kako bi se popravili. Jedan je već stupio u svijet odraslih jer je navršio osmanest godina, a drugi će punoljentost ostvariti za par tjedana.

Svi grafiti su u suradnji sa Komunalnim redarstvom grada Splita uklonjeni sa fasada škola, zgrada i vrtića, ali je začuđujuće da je dvojac gotovo dva i pol tjedna šarao gdje je stigao, a da ga pored silnih policijskih ophodnji, građana i sigurnosnih kamera nitko nije vidio ili prijavio.

Ovaj slučaj neodoljivo podsjeća na slučaj šaranja zidina Dioklecijanove palače gdje je počinitelj bio također kivan i uporan u vrijeđanju i imenovanju policijskih službenika, a gdje se šteta nije mogla sanirati samo bojanjem fasade.