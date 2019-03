Višak smeća povećava trošak sanacije Karepovca; Iz tvrtke koja izvodi radove pojasnili zašto su se građani žalili na smrad nakon orkanske bure

Zbog većih količina radova, odnosno zbog većeg volumena otpada nego što je projekt predviđao, osnovni ugovor za sanaciju Karepovca, vrijedan 83,9 milijuna kuna s PDV-om, povećat će se za čak 30 posto, odnosno Grad će izvođaču platiti iznos od oko 109 milijuna kuna!

Tu su nam informaciju potvrdili i gradonačelnikov zamjenik Nino Vela i Arsen Zoran Tonšić, prokurist tvrtke "G.T. trade", jedne od angažiranih firmi na tom ključnom zahvatu. Dodatak ugovora je, najavljuje Vela, trenutno u pripremi i bit če potpisan za nekoliko tjedana.

Projekt sanacije najvećeg dalmatinskog odlagališta je, naime, predviđao količine od 900.000 prostornih metara otpada, a premješteno je više od milijun "kubika", dakle oko 100.000 metara više.

- To povećanje količina bilo je očekivano, jer se uz sanaciju deponija, još uvijek aktivno odlaže novi otpad i to na vrhu odlagališta, dok se za koji mjesec ne stavi u funkciju nova sanitarna ploha. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vrijednost osnovnog ugovora se može povećati do 30 posto, a mi smo sada unutar tog iznosa. Od izrade projekta prošle su dvije godine i jasno je da su se postojeće količine na Karepovcu promijenile, a posljednjih je godina intezivirana i proizvodnja otpada, posebno tijekom turističke sezone - kazao nam je dogradonačelnik i dodao kako je po tom pitanju sve usuglašeno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i Ministarstvom zaštite okoliša i energetike.

Vela je još rekao kako pojačani ljudski angažman koji je zbog izrazito neugodnih mirisa bio potreban u prvoj polovici prošle godine nije predmet ovog povećanja početne vrijednosti ugovora, već je usuglašen i utkan u prvotni dokument.

Iako se prije nekoliko dana, posebice tijekom smirivanja orkanske bure, određeni broj naših sugrađana žalio da se s Karepovca ponovno šire neugodni mirisi, Tonšić pojašnjava kako se na zahtjev "Čistoće" moralo s vrha odlagališta presložiti 50-ak "kubika" smeća kako bi se proširila postojeća pristupna cesta.

Čelnik izvođačke tvrtke "G.T. trade" najavio je kako će se, nakon što su prošle jeseni odrađene dvije mikrolokacije, do kraja ovog mjeseca aktivirati još jedna, i to na zapadnom dijelu odlagališta, s koje će se premještati otpad star 40 godina, pa je upozorio građane da bi stanovnici koji stanuju u blizini odlagališta mogli na nekoliko dana ponovno osjetiti neugodne mirise.

- Ne očekujemo da će se smrad osjetiti u velikoj mjeri, ali svakako ćemo prije početka radova još jednom detaljno upozoriti javnost. Time bi bili završeni radovi na sve tri planirane mikrolokacije - naglasio je naš sugovornik.