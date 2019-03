Provalnik čistunac: Splićanin upao u tuđi i stan i proveo u njemu par sati samo kako bi se - otuširao i presvukao!?; Uzalud se branio da to nije razbojstvo jer nije ništa ukrao, evo kakvu mu je kaznu sud izrekao

Zbog toga što je provalio u jedan stan i u njemu proveo nekoliko sati nakon čega je otišao, na splitskom Općinskom sudu je zbog oštećenja tuđe stvari i narušavanja nepovredivosti doma nepravomoćno osuđen 43-godišnji Pero H. i to na četiri mjeseca zatvora uvjetno na dvije godine.

A Pero je, po presudi, 15. svibnja 2016. godine oko 22.30 sati došao u ulicu Čajkovskog, popeo se na betonsku nadstrešnicu iznad glavnog ulaza u stambenu zgradu, a onda i na balkon stana na prvom katu koji se nalazi iznad nadstrešnice. Uzeo je kamen i razbio stakla na lijevom krilu prozora od WC te je provukao ruku i otvorio taj prozor. Ušao je u stan, u njemu se zadržao nekoliko sati za koje je vrijeme ugrijao vodu u bojleru, otuširao se i presvukao. Nakon što se oprao, Pero je istim putem izašao iz stana.

Na suđenju je Pero kazao da se ne smatra krivim, da je on u tom stanu stanovao oko dvije godine sve dok nije preminuo vlasnik stana te da je provalio, kako ga se tereti, da bi onda odnio svoje stvari koje su se nalazile u njemu budući mu je zabranjeno primicanje i ulaženje u taj stan. U tom razdoblju, kazao je, on je posjedovao vlastiti stan koji je bio iznajmljen. Rekao je sucu i da je policija znala dolaziti u navedeni stan i to zbog prijava stanara ili susjeda zbog remećenja javnog reda i mira.

Policajac koji je napravio očevid nakon prijave o provali rekao je da mu je sam Pero detaljno i potanko opisao način na koji je ušao u stan "s namjerom da se okupa budući nije imao gdje", opisavši kako se popeo na terasu iznad ulaza u stan s pripremljenim kamenom razbio staklo, provukao ruku, uhvatio unutarnju kvaku, otvorio prozor i ušao unutra.

- Dakle, motiv za ulazak u predmetni stan postoji, u kojem okrivljeni više godina boravi, a što je i sam priznao. Stoga je ovaj sud u cijelosti je poklonio vjeru iskazima saslušanih svjedoka, posebno iskazu saslušanog svjedoka policijskog službenika budući isti nema nikakvog motiva da bi Peru H. lažno teretio za neki učin koji okrivljenik nije napravio te sud nema razloga sumnjati u dani iskaz. Uz to, ispitani svjedok je policijski službenik te je dužan odgovorno iskazivati istinu - obrazložio je u presudi, među ostalim, sudac Mijo Galiot.