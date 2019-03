Stanari splitske Kopilice užasnuti gradnjom kolodvora: 'Strah nas je da nam dicu ne pregazi autobus!'

Između Solinske i Ulice Stinice, pa od Hercegovačke sve do Kaštelanskog zaljeva raširila se Kopilica, kao dio Gradskog kotara Brda, a potpuno svoja. I sama. Donedavno i – zaboravljena

Posljednjih je pak dana u žarištu zbivanja, postala je Kopilica san svima, na njoj će, kako je desetljećima i planirano bilo, niknuti budući splitski autobusni kolodvor. Za sada "privremeni", jer u našem gradu, a Bože moj, samo privremeno stalno jest, ali u skoroj budućnosti – gradski oci tvrde već za tri godine (sic!) - trajan će to kolodvor biti.

Ne samo autobusni, već i putnički, željeznički. Mjesto gdje će se gradskim metroom slijevati tisuće turista iz centra grada, pa se potom, planira se tako, rasporediti po svoj sili autobusa koji će ih nositi dalje od našega kamena.

I taman tu negdje, gdje se planira stajalište za linije buseva, gdje će vozilima dolaziti oni koji čekaju ili ispraćaju svoje drage, gdje će taksisti dolaziti zaraditi koju kunu – e, taman tu je prozor Tarine sobe.

A Tara ko Tara, tek joj je deset, u šarenilu svojeg sobička sanja prve snove, lijepi postere, sluša glazbu i crta što vidi oko sebe.

- Nitko od nas ne želi živjeti u strahu, ali nažalost, hoćemo. Strah me i pomisliti kakvi će se ljudi okupljati tu i tko će mi pokucati na vrata dok sam sama. Od ispušnih plinova i buke nećemo moći spavati i normalno živjeti. Bit će me i strah izaći iz kuće da me ne pregazi bus. Molim vas sve, samo malo promislite - biste li vi željeli živjeti na autobusnom kolodvoru - upitala nas je Tara prije nekoliko tjedana, kada je hrabro istupila pred stotinjak okupljenih ljudi koji su pokušali objasniti besmisao hektičke gradnje.

Tara je član jedne od 52 obitelji koliko ih u ovom trenutku stanuje na Kopilici, njezina će soba biti udaljena – doslovno – pola metra od planiranih "tehničkih mjera zaštite", laički: panela, kojima će se pokušati zaštititi je od onog čega se boji: ispušnih plinova i buke.

- A sad nas zamislite usred ljeta! Možeš neko vrijeme živjeti u zatvorenom prostoru, sa zatvorenim prozorima, uz upaljenu klimu, ali treba nam zraka, barem malo - veli nam Tarina mama Edita Barić.

Pokušava već duže vrijeme ukazati nadležnima da oni neće živjeti u neposrednoj blizini autobusnog kolodvora – već će živjeti usred njega. Kako? Lijepo! Pored njihova doma prolazi ulica, bit će jednosmjerna po planovima, kojom će autobusi dolaziti na kolodvor, a vozila tražeći parking nastavljati voziti u krug – do parkirališta u blizini, pa potom drugim cestuljkom izići natrag na Hercegovačku ulicu. Opisan je krug! Oko Kopiličana.

- Odrastao sam ovdje. Sjećam se kada je oko Mediteranskih igara 79., pa još nekih par godina poslije, ovdje otvorena gradska željeznička stanica. Ovdje su bile i čekaonica i policija i dvije trafike, ali, pazi sad ovo – nije zadovoljavalo potrebe rastućega grada, pa je preseljena stanica u centar, u luku - sjeća se Dario Prgomet.

- Nije zadovoljavalo potrebe onda, a kako će sad, trideset godina poslije - pita se Dario.

Pedeset i nešto obitelji na Kopilici uz gradnju budućeg kolodvora ima još jedan "mač nad glavom", a to je odnos sa "Hrvatskim željeznicama", to je vlasništvo nad kućama u kojima žive. Sve su obitelji u korijenu željezničarske, ili su djedovi ili očevi kruh zarađivali nad prugom, a zauzvrat su dobili smještaj.

Privremeni je postao stalni, neki su uspjeli otkupiti svoje kvadrate i tako postali legalni, drugi su još uvijek protoku vremena usprkos – u najmu prostora, neki su tu i bez ikakva prava, ali svima je ista činjenica da je HŽ vlasnik svake stope zemljišta na kojem se nalaze. I to je zemljište sada unajmljeno Gradu Splitu. Po dogovoru i ugovoru svi ćemo mi svakoga mjeseca izdvajati, pazi sad, 12.997,20 eura. Plativo u kunama, prema prodajnom tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa.

Pitali smo Grad hoćemo li tom budućom investicijom uspjeti povratiti barem dio uloženog, hoćemo li, možda, i zaraditi što više od toga. Nismo dobili odgovor.

- Umorila nas je borba s vjetrenjačama! Ali sada smo se probudili, krećemo opet u pravnu borbu, kaže Prgomet i dodaje:

- Nismo mi, ljudi moji, protiv napretka grada! Ni čut! Mi želimo stvarno kolodvor koji će biti prva, divna slika našeg prekrasnoga grada, ali, vjerujte mi na riječ – ono što će naši gosti ovog ljeta vidjeti kada se ovdje iskrcaju iz autobusa neće biti lijepo - veli.

Već se unaprijed "raduju" Ultri, samo zamišljaju kako će to biti oko njihovih domova, strah ih je, priznaju, ljudi koji se inače "gibaju" po mjestima koja su otvorena 24 sata, sedam dana u tjednu. Biti će tu svega, od pijančina do narkomana, od noćnih dama do bacanja smeća, uriniranja po mračnim kantunima...

- Mi smo četvrta zona, a preko puta Hercegovačke počinje druga zona, lako se da izračunati "vrijednost" naših nekretnina, pa se pitamo pomalo je li to i namjera nekima? Svjesni smo da nas jednog dana trebaju isplatiti i izmjestiti, jer je to jednostavno tako, ali ne dozvoljavamo da iti na trenutak pomisle da smo ovce - veli nam Edita.

- Svima je sve jasno, a mi se pitamo je li jasno onima koji su plaćeni da misle kako je privremeno rješenje uvijek najskuplje rješenje - dodaje Dario.

Obećano im je, kažu nam, da će biti sudionici u izradi projekta, ali sve što kažu ili predlože nailazi na ignoriranje. Nisu im bitni.

- Gdje je prometna studija? Gdje je ekološka studija? Gdje je u krajnjoj liniji - sociološka studija - pitaju se Kopiličani.

- Kada smo obilazili teren s nacrtom u rukama i kada mi je rečeno, citiram: "Uć'emo ti u vrtal!", ja sam se doslovno rasplakala, a vjerujte mi, nisam neki plačko - priznaje nam Edita.

Nije joj jasno kako se nešto može planirati a da se prije toga nije sve, baš sve, "stavilo na papir", pa izračunalo: koliko ljudi treba raseliti, koliko zemljišta otkupiti, koliko metara nogostupa izgraditi, gdje cestu proširiti...

-

Kao da svi i dalje nisu svjesni kako ovdje žive ljudi - tužno će Dario.

Djeca s kolodvora Predgrađe su naučena živjeti s vlakovima, onih desetak dnevno što im ispred kuće prođe ne predstavljaju opasnost za klince, jer su jako dobro naučeni da ne prilaze pruzi, no, pitaju se roditelji, što će biti kada postanu djeca s još jednog kolodvora – kako će između autobusa do škole, tko će ih onako malene s velikim torbama na ramenima – vidjeti, uočiti, izbjeći...

Vatrogasci se ne boje prometnog kolapsa

Popričali smo i s Ivanom Kovačevićem, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Split, neposrednim susjedima budućeg splitskog kolodvora. Ne sumnja da će i dalje sve funkcionirati kako treba, pa čak i kada se stotine autobusa budu slijevale istim putem, Hercegovačkom. - Vjerujem da će se sagraditi druga traka i da će sve biti infrastrukturno sređeno - veli zapovjednik, dodajući da i sada u pojedine sate postoje prometni problemi, ali su im naši gasitelji dorasli i snalaze se.