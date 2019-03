Maškarana dica, psi i dida Toni s posebnom porukom za Splićane: evo što im je rekao

Otvorenje Dičjeg splitskog karnevala započelo je u 17 sati tradicionalnom predajom ključeva u Đardinu koji je nakratko postao Čarobna šuma. Osim mališana, u sklopu Paškara maskirali su se i psi, a upriličena je i modna revija za velike i male. Vrhunac večeri je koncert grupe "Leteći odred" koji počinje u 20 sati.

Poseban gost na ovogodišnjem dječjem karnevalu je populatrni dida Toni koji je svojom izjavom o važnosti vježbanja postao pravi viralni hit. U Split je došao kako bi prebio Batmana koji otkad je preuzeo vlast ništa ne radi.

Djeci i njihovim roditeljima je poželio zdravlja i sreće, te im poručio još jednom da vježbaju i da ne budu lijeni.

Nedjelja će biti u znaku predstave "Čarobna šuma", koja će se također održati u Đardinu s početkom u 11 sati, a tada će biti proglašenje najboljih maskii. Krnjevalska povorka kreće iz spomenutog parka u 11.45 sati, ide preko Marmontove do Rive, gdje će biti upriličen nastup grupe "Cubismo".

Maskenbal za vrtiće u dvorani Gripe na rasporedu je također u nedjelju od 10 do 11.30 sati.

Udruga “Tulipani” iz Žrnovnice i građanska inicijativa organiziraju Žrnovačke dječje maškare također u nedjelju. Okupljanje je od 11.45 u Krešimirovoj ulici kraj ljekarne odakle kreće povorka do Dječjeg vrtića “Trešnjica”, gdje će mališane zabavljati DJ Zamba, Plesni studio Step i klaun Šarenko.

Zbog održavanja dječjeg karnevala, od 11.45 do 14 sati za sav promet će biti zatvorene Krešimirova, Ulica hrvatskih velikana do raskrižja sa Starčevićevom te južni dio te ulice do spomenutog vrtića.