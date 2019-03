Banovina će naručiti izradu projektne dokumentacije kako bi se ukinulo lijevo skretanje iz Ulice slobode u Ulicu Domovinskog rata, odnosno u smjeru centra grada, kako bi se na taj način ubuduće izbjegla opasnost od prometnih nesreća i pogibelji, kako za vozače, tako i za pješake, potvrđeno nam je u resoru komunale.

Nesreća na jednom od najfrekventnijih križanja u Splitu: muškarac u teškom stanju prebačen u KBC, ženska osoba odbačena nekoliko metara

Očito je zadnja teška prometna nesreća koja se dogodila u srijedu navečer presudila da se konkretno krene u rješavanje problema ovog raskrižja koje s pravom nosi titulu najopasnijeg u gradu.

Dio vozila koja inače gravitiraju tom lijevom skretanju novom bi se regulacijom preusmjerila s jedne strane na Mažuranićevo šetalište ili dalje Ulicom Hrvatske mornarice, te preko Starčevićeve prema gradu.

Nakon stravične nesreće u Splitu, uslijedili komentari gnjevnih građana: 'Najgore križanje u gradu', 'Tu skrenuti lijevo je ravno ruskom ruletu'...

Razmišljali su u gradskoj upravi i o uvođenju dodatne strelice za skretanje ulijevo na spomenutom dijelu raskrižja, o čemu je "Slobodna" pisala u nekoliko navrata, no od te se ideje odustalo jer bi se time produžio interval crvenog svjetla za 10-ak sekunda na semaforu u Ulici Domovinskog rata, što bi za posljedicu imalo još veće zastoje, pogotovo za vrijeme najvećih prometnih opterećenja na toj ionako frekventnoj točki kojom dnevno prođe čak između 70.000 i 75.000 vozila.

Broj vozila koja skreću iz Ulice slobode prema središtu grada nije velik – tim dijelom raskrižja dnevno prođe, doznajemo, između 500 i 600 vozila, ali je takav potez vrlo opasan, odnosno skretanje je nepregledno. Prema novom projektu koji će se izraditi, rekonstruirat će se središnji otok na navedenom raskrižju, gdje će i fizički biti onemogućeno lijevo skretanje.

S mišljenjem zaposlenika gradske uprave slaže se i prometni stručnjak Stanko Smodlaka.

– Kod svakog dodavanja lijevih svjetala oduzima se vrijeme zelenog svjetla za nekoga drugog, a to je u ovom slučaju za sve one koji izlaze iz Splita u smjeru Solina. Ako imamo 60 sekundi za jedan ciklus, on se raspoređuje, a ne može se produživati. Postojećim skretanjem ulijevo koristi se vrlo malo vozila, a razlog je ne samo što nemaju potrebe za tim, nego ga i ciljano izbjegavaju zbog opasnosti jer je nepregledno. Radi sigurnosti vozača, po mojem mišljenju, treba preispitati mogućnost zabrane skretanja lijevo iz Ulice slobode u Domovinskog rata – smatra Smodlaka, koji tvrdi da postoje i druga dobra rješenja, no da su poprilično skupa.

Siniša Mihanović, voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave, prije dvije godine u razgovoru za naš list komentirao je cjelokupnu situaciju vezanu uz prometovanje kroz raskrižja na području grada, pa se tako osvrnuo i na ovo u blizini sjedišta naše novinske kuće.

– Radi se o izrazito opasnom skretanju, te se postavlja pitanje je li ovo skretanje ulijevo uopće potrebno s obzirom na tokove prometa iz Marjanskog tunela i iz smjera centra grada, odnosno s periferije prema središtu. Ovdje se može razmišljati i o zabrani skretanja ulijevo iz Ulice slobode u Ulicu Domovinskog rata. Ovdje se ne postavlja pitanje hoće li se dogoditi prometna nesreća, nego je pitanje kada će se dogoditi. Skretanje pažnje vozača na samo jednu sekundu može biti pogibeljno pri brzini od 50 kilometara na sat. Za tu sekundu vozač, kad pogleda u mobitel, nekontrolirano prijeđe oko 14 metara, što je vrlo opasno u urbanim sredinama – kazao nam je tada Mihanović, a iz Policijske uprave jučer nam je potvrđeno kako je lani na ovom raskrižju evidentirano ukupno devet prometnih nesreća u kojima su tri osobe lakše ozlijeđene, a nije bilo smrtno stradalih osoba.

Od toga se pet nesreća dogodilo zbog nepoštovanja prednosti prolaza.

– Svako raskrižje nosi svoje specifičnost i s obzirom na križanje tokova prometa, prometna nesreća je moguća svugdje gdje se vozači ponašaju suprotno prometnim pravilima, a posebno u situacijama kad u nekom trenutku dok sudjeluju u prometu nemaju dobar pregled situacije, nego se nastavljaju kretati bez potpunog zaustavljanja, olako očekujući da neće biti problema – poručeno je iz policije.