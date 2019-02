Koordinator za Marjan smiruje javnost: Neće biti vlaki ni probijanja šume s bagerima, ali poneka zdrava krošnja bi mogla nastradati

Nakon informacija da se “vraćaju” vlake na Marjan, tijekom poslijepodneva se Nenad Ružić, koordinator radova na Marjanu, kako bi umirio javnost.

Na rasprave izgubljeni tjedni, a vlake ipak moraju na Marjan: do zaraženih borova probijat će se koridori dugi i do 400 metara i široki tri metra, stradavat će, nema sumnje, i zdrava stabla!



- Neće biti nikakvih vlaki, niti probijanja šume s bagerima, jer zašto bismo onda angažirali žičare? Radi se o zračnim koridorima koji će biti široki nekoliko metara. Po mogućnosti će se postavljati tako da se ne ruše stabla, ali ako se koja zdrava krošnja nađe na putu, morat će se ukloniti. Takvi zračni koridori dužine 300 do 400 metara postavljat će se svakih 100 do 150 metara, ali biljna sastojina ispod njih neće se uništavati - napomenuo je Ružić.