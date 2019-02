Marijo Sičić, 46-godišnji bivši splitski gradski vijećnik Kerumova HGS-a, a danas član HSP-a, optužen je za nanošenje teške tjelesne ozljede, za što mu prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Općinsko državno odvjetništvo optužnicom tereti Sičića da se 4. rujna prošle godine, oko 14.40, u Vukovarskoj ulici u Splitu, u dvorištu vulkanizerske radnje, najprije verbalno sukobio s Mariom Tomasovićem, bivšim čelnikom splitske Hvidre. Zatim ga je objema rukama uhvatio za vrat i gurao, zbog čega je Tomasović pao i koljenom udario o tlo. Sičić je zatim, po optužnici, legao na njega i nastavio ga udarati šakama i laktovima u glavu i tijelo, a svojom je težinom pritisnuo Tomasovićevu desnu nogu, zbog čega je došlo do prijeloma.

Nakon toga sukoba pisalo se kako su njih dvojica već dulje vrijeme bila u ne baš dobrim odnosima zbog spora oko ulaganja u kafić "Cox" na Trsteniku. Zanimljivo je i da je deset dana nakon napada na Tomasovića Sičiću ispred kuće planuo automobil, a koliko je poznato, policija dosad nije otkrila tko ga je zapalio. Sičić se, podsjetimo i to, pojavio na Kerumovoj listi za lokalne izbore 2013. godine. No, krajem 2015. godine Sičić s još jednom vijećnicom diže ruku za proračun tadašnjega gradonačelnika Ive Baldasara pa ga Kerum izbacuje iz stranke.

"Nasrnuo je kada sam izašao iz auta. Vidio sam da ima neprijateljske namjere. Pitao sam ga: 'Što se događa?' Imao je kacigu, bio je ratoboran i nervozan, galamio je, vulgarno se izražavao. Zaprijetio je meni i vlasniku 'Coxa' Draganu Ercegoviću, rekao je da će nas riješiti.

Nasrnuo je na mene, a ja ga nisam htio ozlijediti i udariti u glavu zbog posljedica ranjavanja. Gandijevski sam se branio. Počeo me gurati, srušio se na mene. Okrenuo sam nogu, puklo je koljeno. Pao sam, a on se popeo na mene i počeo me udarati rukama i laktovima. Onda su se umiješali radnici vulkanizerske radnje, nekako su ga digli s mene. Otišao sam do auta hramljući", kazao je tada za Dalmatinski portal napadnuti Tomasović.

Sičić je, pak, tvrdio da je riječ o klasičnoj samoobrani.

"Pa on je bio u automobilu, a ja na motoru. Kako bih ja njega mogao napasti ako ne izađe iz vozila? Nije istina ni da sam mu prijetio. Gandijevski otpor? Pokušao me dohvatiti šakom po glavi, izmaknuo sam se u posljednji trenutak. Imam hrpu metala u glavi, što bi bilo da me je udario? Pohvatali smo se i pali zajedno na tlo. Nisam se ja popeo na njega, a još manje stoji da bih ga udarao laktovima.

Pa kakve bi onda sve ozljede on zadobio da je to uistinu bilo tako? Nitko mene nije odvukao s njega, nego smo se ustali i otišli, svatko na svoju stranu. Javio sam se policiji kada sam idući dan vidio da je objavljena vijest o incidentu i da me traže. Dao sam iskaz i uvjeren sam da ću u postupku dokazati da nije bilo tako kako Tomasović tvrdi", posvjedočio je na portalu Sičić.