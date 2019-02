Sudskim službenicima prekipjelo: 'Zapisničarka ima 3200 kuna, pa ljudi moji je li to plaća?! I još nas netko ima volje nazivati uhljebima... I sindikat nas je izdao, radi za Vladu'

Zapisničarke koje rade sa sucima, djelatnice u referadama i u sudskoj pošti, informatičar, te svi ostali službenici i namještenici Županijskog suda u Splitu, odnosno svih 85 zaposlenika te ustanove koji nisu suci, te službenici i namještenici Općinskog i Županijskog državnog odvjetništva, u utorak su od 9 do 10 sati prosvjedovali ispred ulaza u palaču pravde u Gundulićevoj ulici.

Zanimljivo je da se nisu smjeli udaljiti više od metra od zgrade suda, i to jer...

- Mi koji radimo za državu ne možemo sami organizirati štrajk, a naš sindikat je digao ruke od nas, izdao nas je, jer očito radi za Vladu. Ne štiti naše interese, čak nam i prijeti. Tako da su članovi odlučili napustiti sindikat, svi su se u ponedjeljak ispisali. Za sada nemamo drugog način, već da na ovako nezakonit način, potpuno svjesni, prekinemo rad i pokažemo poslodavcu da nam je dosta minimalca. Dok nemamo sindikat ne možemo ići u štrajk, već možemo samo prosvjedovati - kazala je Irena Parac, inače ravnateljica sudske uprave Županijskog suda, koju su njeni kolege izabrali da se obrati javnosti, te nastavlja:

- Više godina nam se smanjuju prava, umanjuju se plaće i sve druge naknade. Također, prošlo je deset godina od donošenja Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminaliteta, kojim je sucima priznat dodatak od tri tisuće kuna za rad na uskočkim predmetima i beneficirani radni staž. No, zapisničarka koja radi za uskočkog suca i upisničarke koje drže pisarnicu s tim predmetima i koje su odgovorne za te spise, nemaju ama baš nikakvu naknadu. Njihove plaće su 3200 kuna. Službenicima tako nije priznato apsolutno ništa, a imaju obvezu sigurnosne provjere. Od naknade imaju samo obećanja i nakon deset godina obećavanja ljudima je - dosta. To je povod da progovore o svemu što im je oduzeto, te o radu za minimalac.

Kaže da je početna plaća sudske zapisničarke 3.200 kuna, a one koje rade 40 godina, uspiju doći do 4.000 do 4.500 kuna. -Namještenici su nam do sada imali od 2.500 do 2.700 kuna i sada su povećanjem minimalca, po prvi put dobili tri tisuće kuna. Pa ljudi moji, je li to plaća?! Ako jest i ako su ovo uhljebi, onda pozivam sve da dođu da ih uhljebimo. No, nitko se ne javlja na naše natječaje.

Parac kaže da kao ravnateljica sudske uprave, s visokom stručnom spremom i položenim pravosudnim ispitom, u 56 godini radi za plaću od 5.500 kuna, a da šefuje ljudima koji primaju tri tisuće kuna.

Informatičar nam je na prosvjedu kazao:

- Sud u Zagrebu je dva puta ponavljao natječaj za informatičara, ni jedan se nije javio. U Čakovcu su ga jedva našli. Onaj u Zadru je dao otkaz. Vrhovni sud je ostao bez informatičara. Jer nitko neće kao inženjer raditi za 4.500 kuna. Nadamo se da će biti bolje.

-Ovo je spontana pobuna da se ljudima bilo što prizna. Jer Ministarstvo pravosuđa kaže da će problem s našim plaćama riješiti Ministarstvo uprave, koji će zakon o tome napisati za par godina. To je prebacivanje loptice i ništa se ne rješava – za kraj će Parac.