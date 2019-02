Profesori splitske gimnazije u sukobu interesa? U privatnoj firmi pripremaju svoje đake za državnu maturu i zarađuju na onome što bi trebali raditi u školi; Prepadnuti roditelji daju im i zadnju lipu

Jesu li srednjoškolski profesori koji maturantima nude izvanškolske pripreme za državnu maturu, dakle odrađujući "drugu smjenu" u privatnim učilištima i centrima za poduku, u sukobu interesa?

Pitanje je to na koje društvo što prije mora pronaći jednoznačan odgovor, jer đaci su preplašeni, roditelji sve ljući, a javnost se pita je li moralno masno naplaćivati podučavanje istoga gradiva koje se treba savladati u školi. Razlog više tezi o sukobu interesa svakako je i činjenica što se gotovo sva privatna učilišta na širem splitskom području oglašavaju kao ona na kojima su predavači eminentni profesori splitskih srednjih škola koji znaju sve o državnoj maturi.

S pravom se treba pitati pružaju li isto znanje u redovnoj nastavi i, ako jesu, zašto su đacima potrebne dodatne pripreme? Znaju li možda o državnoj maturi nešto više na privatnim satovima budući da su tamo puno bolje plaćeni?

Đaci s kojima smo razgovarali uglavnom su nesigurni i prepadnuti, sve češće pod marketinškim utjecajem privatnih učilišta (čije letke primaju po školama, a slušaju i prezentacije pojedinih učilišta!). Strahuju kako maturu neće položiti ne ulože li dodatno u pripremu. Roditelji pak lude jer cijene priprema su vrtoglave, od tisuću do pet tisuća kuna, ovisno o paketu i broju predmeta.

Domišljato se reklamira kako čak 97 posto polaznika privatnih priprema upisuje faks na prvom roku, što u povodljivom tinejdžerskom svijetu zaista sjajno zvuči.

Pretražujući privatne škole, naišli smo zaista na moralno upitne teze, a za oko nam je najviše zapela privatna poduka tvrtke "Lucida Stella":

- Potaknuti višegodišnjim izvrsnim rezultatima naših učenika, nekolicina profesora Treće gimnazije (popularnog MIOC-a) odlučila je svoj osebujan način podučavanja podijeliti s vama. Naši predavači su dokazani profesori III. gimnazije. Svojim iskustvom i znanjem direktno i otvoreno pripremiti će vas za najveće izazove. Profesori imaju višegodišnje iskustvo u sastavljanju i ispravljanju testova državne mature - dakle ekipa splitskih profesora koristi znanja, pristupe podacima i imidž svoje škole, kako bi privatno zaradili na onome što rade u redovnom javnom poslu. Napomenimo i kako su pogrešno napisali futur (pravilno je - pripremit će), što im sigurno ne bi prošlo na testu iz hrvatskog!

- Ako se 12 godina školovanje može nadoknaditi tečajevima, čemu onda uopće ići u školu, neka idu samo na pripreme, ovo je stres za nas i njih. Tko će im reći nemoj ići na pripreme, kako mu to uskratiti kad na svakom roditeljskom sastanku govore kako im je matura samo jednom u životu, kako im budućnost o tom ovisi. Evo, moj sin želi privatnu poduku iz fizike, jer je čuo kako u njegovoj gimnaziji nisu dovoljno dobri profesori iz tog predmeta. I tako gotovo svi njegovi prijatelji. Pa o gimnaziji govorimo, je li to normalno? Zar to nije pokazatelj lošeg rada profesora, tko to vrednuje? - pita se naš revoltirani čitatelj Tihomir, otac splitskog maturanta.

Ove sezone među đacima je posebno popularna individualna nastava, a većina privatnih učilišta nudi i otplaćivanje kreditnim karticama do 12 rata.

Procjena je kako se u Hrvatskoj na pripremu učenika za državnu maturu godišnje vrte deseci milijuna kuna, a sve je više onih koji smatraju da je riječ o beskrupuloznom prodavanju magle za velike novce.

Kontaktirali smo ravnatelje svih splitskih javnih gimnazija, uključujući i Treću, no odgovor smo dobili samo iz Prve i Pete gimnazije "Vladimir Nazor".

- Maturanti u našoj gimnaziji imaju pripreme s više sati tjedno iz svih obveznih predmeta na državnoj maturi, iz matematike, engleskog i hrvatskog jezika. Također i iz izbornih predmeta gdje je veći interes, i to iz biologije, kemije, fizike, psihologije... Nitko od naših učenika ne bi trebao ići u privatne škole jer sve imaju u svojoj školi. Koliko znam, nitko od nastavnika I. gimnazije ne radi u privatnim školama - stoji u dopisu Marijana Puljiza, ravnatelja Prve gimnazije.

Ankica Kovač, ravnateljica Opće gimnazije "Vladimir Nazor", kaže kako pretpostavlja da nas više zanima što ima reći na tezu o sukobu interesa, no službeno nam je mogla reći samo ovo.

- U okviru redovne, izborne i dodatne nastave naši učenici se pripremaju za ispite državne mature. Što se priprema i predavača izvan škole tiče, o tom nemam službenih saznanja - tvrdi prva žena "Nazora".