Lučka uprava spušta rampu splitskim taksistima: Nećemo dopustiti nered u luci. Ako se kaos ne zaustavi, spremni smo i na drastične mjere!

Lučka uprava odlučna je u namjeri da stane na kraj kaosu koji taksisti u želji za zaradom uzrokuju svakodnevno u gradskoj luci, a spremni su, ako se uskoro ne pronađe rješenje kojeg će se svi i pridržavati, i u potpunosti zatvoriti područje kojim upravljaju za ovu djelatnost.

Zahvaljujući izmjenama zakona koje su liberalizirale taksi uslugu na razini cijele države splitske ulice prošlog ljeta bile su doslovno preplavljene vozilima raznoraznih registarskih oznaka čiju su vozači pristigli kako bi i sami ugrabili dio "turističkog kolača"

Zimi je situacija u potpunosti drugačija, no i dalje je broj vozila puno veći od stvarne potrebe, što se najbolje primjećuje u gradskoj luci u koju se netom uoči uplovljavanja trajekata sliju na desetke vozila i parkiraju tik uz rampu. Bez ikakva reda, često, nažalost, i po onoj "tko jači".

Za razliku od ljeta kad vožnju trebaju turisti do aerodroma, drugih gradova ili čak udaljenih nacionalnih parkova, sada su najčešći korisnici otočani kojima treba prijevoz na liječnički pregled, do trgovačkih centara ili neke adrese koja nije dobro povezana linijama Prometa.

– Uoči prošle sezone imali smo niz operativnih sastanaka sa svim dionicima ovih aktivnosti i moram reći da su to bili dosta konstruktivni i pozitivni razgovori. Međutim, često se dogodi da je želja za zaradom snažnija od postignutog dogovora. Stoga smo odlučni da kroz nekoliko tjedana formaliziramo pravila, utemeljena na propisima i važećim aktima.

Na nama kao Lučkoj upravi je odgovornost, ne samo prema gradskoj luci nego i kao luci za međunarodni promet, jer smo podložni i međunarodnim propisima, te planu sigurnosne zaštite luke. Situacija kakvu imamo sada ugrožava našu osnovnu djelatnost, a to je normalno odvijanje pomorskog prometa. Nije nam cilj ukinuti taksi djelatnost na području luke već da se ona odvija u kontroliranim okolnostima – govori nam ravnatelj Lučke uprave Split dr. sc. Vice Mihanović, te dodaje da se zna dogoditi da velik broj taksista ometa ukrcaj ili iskrcaj, zbog čega imaju i pritužbe samih brodara.

Tvrdi kako su u tijeku pregovori u koje su uključili predstavnike MUP-a, Grada Splita, Carine i brodara, koji bi trebali rezultirati konkretnim zaključcima, nakon čega će u idućoj fazi uključiti i predstavnike taksi prijevoznika.

– Prošle godine smo u dogovoru s taksistima na gatovima iscrtali linije koje su predviđene upravo za njih, međutim oni se toga ne pridržavaju i idu točno ispred rampi. To je nedopustivo i za sigurnosti, a u sezoni i održivost samog reda plovidbe.

Do sada smo izbjegavali tu mogućnost, ali možda ćemo morati ići u smjeru koncesioniranja usluge taksi prijevoza na području luke. To smo izbjegavali zbog specifičnosti naše luke jer je otvorena i teško je održavati red ako ste nekome naplatili koncesiju. Temeljito ćemo proučiti zakonske okvire u kojima možemo djelovati. Vjerujemo da ćemo postići dogovor bez takozvanog zatvaranja luke, no obvezni smo poštovati međunarodne propise, te je neometano i sigurno osiguravanje prometa apsolutni prioritet – rekao nam je ravnatelj Mihanović, koji tvrdi da su taksisti svjesni da njihovo ponašanje također stvara ukupnu sliku turista o nekoj destinaciji, pa se najveći broj ipak ponaša u skladu s propisima.

No manjina, nažalost, kvari dojam.

Za ovakvu situaciju, u kojoj se više pravila ne znaju, sami taksisti krive novi Zakon o cestovnom prometu, koji je u Saboru izglasan prije nešto manje od godinu dana.

– Pronaći rješenje s kojim će svi biti zadovoljni uz ovakav postojeći zakon gotovo je nemoguće, pa to ne bi uspio ni mađioničar. Svima je dopušteno sve, pa imamo situacije da odjednom i nekoliko stotina vozila stigne pred trajekt ili kruzer. Prošlog ljeta u Split je stiglo više od 3000 vozača. Neke tvrtke posrednici imali su i 100 svojih vozača, a sve te tvrtke danas su ugašene i uoči ljeta njihovi vlasnici će se pojaviti s novima.

U potpunosti razumijemo ljude u Lučkoj upravi i sudjelujemo na sastancima gdje se pokušava pronaći rješenje. Kakvo god ono bilo očekujemo da Grad pronađe način kojim će zaštititi poduzetnike koji pod Marjanom plaćaju porez. Nas 200 vozača koji radimo tijekom cijele godine, imamo službenu licenciju, ne koristimo se lažnim oglašavanjem i vozimo po fiksnim i javno objavljenim cijenama – tvrdi Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika u HOK-u.