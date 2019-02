Na Marjanu smo 'uhvatili' najstarijeg maratonca: pogledajte kako je Beograđanin Vlada Stevanović, uz toplu potporu prolaznika, istrčao Splitski polumaraton

Vlada Stevanović, umirovljenik iz Beograda najstariji je sudionik ovogodišnjeg Splitskog polumaratona. Za mjesec dana proslavit će 85. rođendan!

Prijavio se baš za onu glavnu utrku, polumaraton i uspio je - dionicu dugu 21 kilometara je dijelom istrčao, dijelom prohodao, a mi smo ga uhvatili na južnoj strani Marjana, kada je, iako već umoran, hrabro grabio naprijed, uz veliku podršku okupljenih građana.

- Druženje s mladima me čini mladim i daje mi poticaj da nastavim trčati i održavati kondiciju. To me drži svih ovih godina - kazao nam je Vlada, prije Polumaratona.

Beograđanin Vlada Stevanović kondiciju drži vinom i rakijom: u 85. godini i s 'pacemakerom' istrčat će Splitski polumaraton

Otkrio je i kako se za Split pripremao trčeći skoro svaki dan, ali male kilometraže.

- Možda 3-4 km, tu i tamo 10. Ovo će mi biti prvi polumaraton ove godine pa ću vidjeti u kakvom sam stanju - kazao je Vlada.

Otkrio je i da mu je prije pet godina, zbog aritmije, ugrađen pacemakar, ali ni to ga nije obeshrabrilo u trčanju.

- Nema velike tajne. Važna je želja, naravno i sposobnost tijela da to izdrži - poručuje.