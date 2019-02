Dragi gosti, dobro došli u najlipši grad na svitu. Molimo vas da tijekom obilaska dokumente i kartice odvojite od novca te da torbu držite uz tijelo.

Ako primijetite autsajdera u grupi, dojavite nam – ovo su riječi koje uoči turističkog obilaska izgovara Anita Birimiša, tajnica Društva turističkih vodiča Split (DTVS).

Ima razloga za to, jer su samo proteklog tjedna vješti džepari okrali tri gosta, dok je početkom istoga tjedna Ivo Luketa, predsjednik Društva, uhvatio dvije malo manje spretne kradljivice.

– Otkrio ih je i brzo ih uhvatio za ruku, nakon čega su one počele vrištati, dok nije došao njihov zaštitar. Ovaj tjedan su ponovno nekoliko puta pokušale krađu, ali smo ih ponovno uhvatili. Nakon što smo ih spriječili u krađi, derale su se na mene, fotografirale me i psovale mi majku – prepričava tajnica DTVS-a, koja je slučaj prijavila policiji.

Uspjela je fotografirati džeparice, a kako neslužbeno doznajemo, radi se o svekrvi i njezinim nevjestama. Naša je sugovornica primijetila da često komuniciraju s jednom starijom gospođom koja cijelu "operaciju" promatra s obližnje klupe.

Dodatne krađe ili pokušaji proteklog tjedna, te nekoliko pokušaja ovog tjedna natjerali su vodiče da javno govore o problemu o kojem većina naših sugrađana vjerojatno ne razmišlja. Naime, usporedno sa stalnim porastom broja turista, u svakom većem središtu na obali, ali i u unutrašnjosti Hrvatske, povećava se i broj džepara, podmuklih i profesionalnih kriminalaca kakve teško možete pronaći među "domaćim ljudima". U pravilu je riječ o stranim državljanima, a većina ih dolazi s jugoistoka našega kontinenta.

– Nerealno je imati toliko razvijen turizam bez takvih vrsta krađa, međutim, Split ni u kojem slučaju nije grad u kojem je džeparenje preuzelo trend – ističe Paško Ugrina, voditelj Odjela za prevenciju Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

U usporedbi s brojem dolazaka i noćenja, statistika potvrđuje njegove riječi. Na području cijele naše županije prošle su godine zabilježena svega 93 slučaja, od čega se više od polovine kaznenih djela zbivalo tijekom srpnja i kolovoza.

Međutim, iza službenih podataka krije se i znatno veća "tamna brojka" neprijavljenih slučajeva, koju policija prepoznaje i s kojom se, kako kaže naš sugovornik, ozbiljno bavi.

– Proteklog ljeta čak je došlo i do verbalnog napada oštećenih Španjolki jer nam nisu vjerovale da smo policajci. Pomagali su nam turistički vodiči da ih uvjerimo u to. Tako da ljudi često nisu spremni na suradnju, jer kasne na kruzer ili s grupom moraju dalje – prisjeća se operativac Prve policijske postaje u Splitu.

Ime, prezime i njegovu fotografiju ne možemo objaviti jer mu je glavni zadatak ostati neprimjetan, pogotovo ljeti. Zajedno s timom svojih kolega u japankama, kratkim hlačama i s tamnim sunčanim naočalama izgleda kao svaki pravi Splićanin koji uživa u ljetu.

Međutim, njemu tamne naočale pomažu da pogledom prati skupine bezbrižnih gostiju, najčešće mete "uvoznih" sezonskih kriminalaca.

– Te skupine džepara su mobilne. Pratimo njihovo kretanje. U gradovima se zadržavaju kratko, uglavnom dok oni nas ne uoče ili mi njih – uvodi nas u priču operativac.

Priznaje da češće oprezni džepari uoče njih, pa ponekad uspjeh rada "maskiranih" službenika na terenu više ovisi o slabostima profesionalnog prevaranta. Težina tog posla leži u činjenici da je džepara potrebno uhvatiti s "rukama u medu".

– Moramo ga uhvatiti doslovno dok drži ukradeni novčanik, što je iznimno zahtjevna zadaća. Ako to niste učinili u pravom trenutku, novčanik među njima nestane, a oni uglavnom rade u trojkama s gazdom – navodi promatrač takvih kriminalaca te dodaje da nije toliki problem uočiti ih.

Šeširi i kišobrani glavni su im alati, kojima skrivaju sam čin krađe. Najčešće su im mete skupine gostiju i "kruzeraši", koje se na brodovima prije uplovljavanja u bilo koju luku upozorava na opasnost od džepnih krađa, tako da oni većinom ne nose originalne dokumente, nego fotokopije, te uza sebe imaju manji iznos novca.

Zato često takvi gosti nemaju interesa prijaviti zločin, čak i kad policajci uhvate lopova.

– Trebate ih gledati iz daljine, započeti s postupanjem u pravom trenutku. Nije nama problem uočiti njih, problem je dokazati kazneno djelo. To je izuzetno težak posao. Sportskim žargonom, mogao bih kazati da su protivnici dosta dobri, jer se time ne bave klinci, nego profesionalci koji se od najmanjih nogu uče džepariti. Ako ih ne uhvatite s ukradenim novčanikom, kod njih nema razgovora, ne žele govoriti – napominje naš sugovornik.

Najveći je problem uočiti glavnoga, onoga koji cijelo vrijeme budnim okom prati svoju organiziranu grupu.

– Kad se odmiču od grupe, nastavljamo ih pratiti i opserviramo njih i njihovo ponašanje. S tim da znaju namjerno praviti mimiku da kradu kako bi vidjeli ima li policije, a osim toga, nekada i oni ne uspiju – dodaje policajac.

Otkriva nam da se većina takvih nedjela događa uz obalu, od veza za kruzere do Turističke palače, gdje je pristanište za autobuse prepune stranaca, a također i pokraj Dioklecijanovih podruma i u uskim kalama. Jednak problem sa Splitom dijele Trogir i drugi turistički priobalni gradovi.

Osvrćući se na prošlotjedne pritužbe turističkih vodiča, iz Policijske uprave kažu da su upoznati s grupom džepara koja trenutno boravi u Splitu, no dodaju da je osim aktivnog rada i odvraćanja, u takvim uvjetima vrlo teško uhvatiti profesionalnog džepara.

– Koliko gužva njima odgovara, toliko odgovara i nama. Lakše nas primijete u ovo doba godine, kad je manje gostiju – objašnjava operativac, koji ljeti odlazi na posao s barem pet različitih majica i šilterica, nekada čak i sunčanih naočala, dok je zimi nestajanje u gužvi puno teže izvedivo.

Osim toga, za svakodnevni terenski rad potrebni su puno veći resursi od onih koje imaju izvan turističke sezone.

– Kako kreće turistička sezona, tako kreće i sezona povećane nazočnosti operativaca po splitskim ulicama. To je otprilike od 1. svibnja do sredine ili kraja listopada. Prošle godine rezultati su bili bolji što se tiče otkrivačke djelatnosti, a samim tim smanjen je broj kaznenih djela – dodaje naš sugovornik.

No, turistički vodiči ističu da je njihov problem upravo "sezonski" rad operativaca.

– Policije trenutačno nema u gradu, a njihova je prisutnost već dovoljna da se spriječi krađa. Od nas se stalno traži da sezona traje 365 dana, a vidite da nemamo uvjete za to – ističe Anita Birimiša, vodičica s početka naše priče čije su gošće prošlog tjedna ostale bez novca.

– Dvije nisu prijavile krađu, a jedna je prijavila jer su joj ukradeni dokumenti. No, problem je što oni moraju doći do Prve policijske postaje pokraj "Jokera", a nemaju novca. Ja sam snosila troškove taksija i prevodila – otkriva još jedan problem, dok trenutačno u grad, u aranžmanu samo jedne putničke agencije, stiže između osam i 10 autobusa dnevno, s prosječno od 35 do 40 gostiju u vozilu.

Premda se više od polovine nedjela odvija usred turističke sezone, kad je povećan broj i djelatnika na terenu, džepari svakodnevno vježbaju svoje vještine i oni su, očito, poslušali vladajuće, jer njihova sezona počinje puno ranije.

Najteže je uočiti 'šefa' lopovske akcije Operativci su nam kazali da je prednost što kriminalci često izgube kontrolu nad situacijom i budu previše uporni, pa ih policajci, ako im ne uspije uhvatiti ih na djelu, barem kazne zbog narušavanja javnog reda i mira.

Ugrina: Savjeti turistima temelj je sigurnosti – Briga turističkih vodiča za goste i suradnja s policijom pozitivan su primjer. Jedan od ciljeva našeg preventivnog djelovanja je podizanje razine znanja i sigurnosne kulture kod svih koji zarađuju od turizma. Sigurnost polazi od lojalnosti gostiju. Primjer su i pozitivne upute i savjeti kao potvrda za gosta da netko brine i misli za njega. Takva razina interesa za turista najbolji je marketing, a policiji otvara prostor za bavljenje puno ozbiljnijim sigurnosnim ugrozama. Pristup problemu sigurnosti turista nikako nije sezonski i u ovom trenutku poduzimaju se maksimalni mogući napori – poručuje Ugrina.