Oporba po drugi put napustila vijećnicu i srušila kvorum! Tematska sjednica o Marjanu odgođena do daljnjega; Čikotić: Danas se gradonačelnik izrugao zakonu

16:35 - Rušenje kvoruma je naš politički alat, jer vladajući ne provode zakon. Danas se gradonačelnik izrugao zakonu i rekao da ne da gušta državi te da neće provoditi zakon. To je po meni puno skandaloznije nego ovo naše upozorenje da dođu na svoja radna mjesta. Danas smo čuli da mjere nisu provođene, odgovornost ima ime i prezime i kakvu poruku šaljemo mladima, ako im kažemo da nema odgovornosti. Naravno da je onda egzodus, jer su frustrirani sustavom jer imaju HDZ i SDP i nemaju nikakve odgovornosti - kazao je MOST-ov Ante Čikotić nakon prvog rušenja kvoruma i kazao novinarima da se može kladiti da se neće provesti zaključci s prošle tematske sjednice GV-a o Marjanu.

Kakva je svrha tematskih sjednica na kojima se donesene odluke ne provode? Ja se kao vijećnik sramim da sam u ovome sazivu. Što se mene tiče ja sam za raspuštanje takvog Gradskog vijeća koje daje legitimitet takvim odlukama i neprovođenju zakona. Što se nas tiče, mi smo spremni povući se iz Gradskog vijeća dok se ne uspostavi zdraviji odnos - kazao je Čikotić.

Spomenimo i da od vladajućih u trenutku rušenja kvoruma u vijećnici nisu bili Stipe Božić i Željko Kerum. Dakle, vladajući nisu imali većinu zbog ta dva vijećnika.

16:19 - Nakon prekida sjednice gradonačelnik je medijima kazao kako je planirao na kraju ove tematske sjednice predložiti zaključak o davanju potpore Operativno-dinamičkom planu sanacije Park-šume Marjan zaražene od potkornjaka. Osim toga, u zaključku je trebalo stajati kako Gradsko vijeće prima na znanje izviješće stručnih osoba na tematskoj sjednici te da daje potporu provođenju spomenutog plana suzbijanja potkornjaka donesenog na sjednici Stožera civilne zaštite u proširenom sastavu 12. veljače.

O rušenju kvoruma je kazao:

- Meni je osobno žao i neugodno mi je zbog profesora koji su došli iz cijele Hrvatske koji su dali sve od sebe i dali naputke kako dalje. Zašto oporba nije htjela provesti ovo do kraja trebate pitati njih, mi smo bili spremni odgvoriti na sva pitanja

Na pitanja ima li problem s vlasti u Gradu, Opara je odgovorio da nema nikakav problem s tim.

- Sve odluke koje smo donijeli idu dalje, ovo je trebao biti sastanak u kojem je trebalo medijima i javnosti objasniti sve što se događalo, što se događa i što želimo s Marjanom ubuduće - kazao je.

Dodao je kako je bitno da početkom idućeg tjedna krene uklanjanje oboljelih stabala na sjevernom dijelu.

Na pitanje je li mu krivo što vladajući nisu uspjeli izdržati cijelu sjednicu, odgovorio je da to govori o njima.

- Želim naglasiti da izvršna vlast funkcionira, a drugo tijelo je Gradsko vijeće. Sve odluke koje provodi Operativno-dinamički plan ne ovise o ovoj sjednici, ono što smo naumili učiniti, će biti izvršeno.

Na pitanje što će biti na idućim sjednicama po pitanju kvoruma, odgovorio je - o tom potom.

15:42 - Pametno i Most opet su napustili vijećnicu, čime je još jednom srušen kvorum! Igor Stanišić, predsjednik Gradskog vijeća, prekinuo je sjednicu. Još uvijek nije poznat novi termin održavanja.

​

15:35 - Doznajemo kako je gradonačelnik sve pripremio za elaboriranje što je napravljeno po pitanju zaključaka s prošle tematske sjednice, no nakon što stručnjaci kažu svoje.

U vijećnicu su se upravo vratili vijećnici MOST-a i SDP-a. Kvorum je opet uspostavljen. Kvorum ne bi ni bio srušen da je u vijećnici bilo dovoljno vijećnika iz vladajuće koalicije.

15:30 - Oporba koja je željela razgovarati o rješavanju potkornjaka sada napušta sjednicu i ruši kvorum te tako pokazuju da im nije stalo do rješenja, da im nije stalo da čuju glas struke, glas razuma… Nije im stalo da vide na koji način će se rješavati potkornjak do ove turističke sezone nego im je stalo isključivo do politiziranja, do širenja histerije u našem gradu. Krenuli su ovo ljeto sa Karepovcem, i sa ne čistim zrakom i vodom, a izgleda da je nažalost naš grad taoc histerije oporbe u želji da dođu na vlast i da izkompromitiraju ovu gradsku vlast - kazao je Škorić na konferenciji za medije ispred vijećnice nakon što je oporba prvi put srušila kvorum i tako izazvala prekid sjednice.

​

​

Što time žele pokazati? Žele pokazati svoju snagu, da imaju većinu - nemaju većinu niti će imati većinu. Na ovaj način varaju građane koji su im dali povjerenje i ovim putem poručuju da im nije stalo - između ostalog je kazao Škorić.

Novinari su onda upitali Škorića: gdje su vladajući vijećnici, jer su rušenjem kvoruma pokazali da su imali većinu toga trenutka u vijećnici?

- Nastavit ćemo sjednicu, vladajući će se priključiti. U svakom slučaju smatram da je neprimjereno u svakom trenutku prebrojavati broj vijećnika u vijećnici i na ovu temu srušiti kvorum. - odgovorio je Škorić.

Zašto onda nema dovoljnog broja vladajućih?

Vladajući će rješavati i oni imaju svoj plan. Riješit ćemo problem potkornjaka i spasiti park-šumu.

Gdje je Kerum?

Je li ga mora bit. Nisu ni drugi oporbeni vijećnici tu - odgovorio je Tomislav Prljević iz HDZ-a.

Ali su vam uspjeli srušiti kvorum - prokomentirali su novinari.

- Ne želimo doprinositi stvaranju cirkusa i histerije u svemu što se događa u ovome gradu. Tematska sjednica nije situacija gdje se politizira nego problematizira određena tema - odgovorio je Škorić te dodao da će se o zaključcima prošle tematske sjednice o Marjanu razgovarati na jednoj od sljedećih sjednica GV-a.

Kako ste mogli dozvoliti da oporba sruši kvorum vladajućima? Hoćete li tražiti veću disciplinu svojih vijećnika?

- Naravno da se očekuje od svih vijećnika, prvenstveno vladajućih, da cijelo vrijeme budu prisutni i naravno da ćemo voditi računa o daljnjem djelovanju, da budu svi u vijećnici. Isto tako, ovo je prevažana tema na kojoj je neodgovorno od strane oporbe rušiti kvorum i slati poruku građanima da im nije stalo do zaključivanja teme o sanaciji park-šume Marjan - zaključio je Škorić.

15:27 - Dok nema kvoruma, ostale vijećnike o detaljima Marjana informira neslužbeno profesor Vlado Topić s Instituta za Jadranske kulture i melioraciju krša. Upravo drži govor o problemu obnove Park-šume i potrebi slušanja struke. Slušaju ga vijećnici HDZ-a i HGS-a, a poticaj da govori dao mu je i sam gradonačelnik.

Klub vijećnika HDZ-a je sazvao hitnu konferenciju za novinare, kvoruma još nema... Prilično bizarna situacija...

15:21 - Dok je Petar Škorić izlagao svoj dio, vijećnici Pametnog i MOST-a izašli su iz vijećnice u pokušaju da sruše kvorum!

15:19 - Ante Čikotić (MOST) boji se da tvrtka odabrana na natječaju neće moći odraditi do proljeća sječu i izvlačenje 20.000 stabala, s obzirom da tvrdi kako je tvrtka izabrana za izvođača 2017. godina imala nula zaposlenih. Citirao je i mailove koje su izmjenjivali gradonačelniku i Grubšić sumnjajući da se radi o političkom kontekstu.

- Koja je cijena feromonske klopke, pitam profersora Perneka? Što bi se desilo ako bi ih stavili 100 za hvatanje potkornjaka, a ne samo za monitoring? Jesu li drva od sječe ostala na južnim padinama, molio bih da nam odgovori g. Ružić? Naglasio bih da se ovo ne bi desilo da smo reagirali na vrijeme. Mi smo taoci ega i opstrukcija rješenja i guranja problema pod tepih. Tko će preuzeti odgovornost ako zaražena stabla ostanu do ljeta? - kaže.

Replicirao mu je Škorić kazavši kako upravo MOST vrši opstrukciju i sve politizira.

- Čačkate i dalje iako ste dobili odgovore od struke. Oko svega ste stvarali histeriju do sada, počevši od Karepovca pa dalje.

- Ja sam navikao na taj tekst s vaše strane. Zadatak je oporbe da vas učini boljima, očito s vaše strane neće biti pitanja odgovornosti - odgovorio je.

Replicirala je i Ljubica Vrdoljak, kazavši kako nije istina da se nije reagiralo na vrijeme.

- Da biste nas učinili boljima, morate biti bolji od nas, a to niste. Vaša je namjera samo provocirati gradonačelnika. Oko Marjana nema histerije, on je produkt godina zanemarivanja - kazala je.

Odgovorio je da je istina da je na Marjanu prvo uočen potkornjak, ali da se dalje od toga nije otišlo.

14:44 - Nastavlja se sjednica o Marjanu. Na redu je rasprava za koju se prva javila Marijana Puljak u ime stranke Pametno.

- Otkad smo u Gradskom vijeću često čujemo kako nije vrijeme da se vraćamo u povijest. Mogu se složiti da se mora razviti doza povjerenja sa stručnjacima, svima nam je cilj da spasimo šumu. Ali ovo je predstavničko tijelo koje su izabrali građani da utvrđujemo neodgovornost i nemar. Što reći kad Gradsko vijeće još 4. travnja donijelo neke zaključke i zaduženja gradonačelniku? Što da radimo kada on nije htio niti iznijeti izvještaj o tome što je izvršeno? Dali smo mu povjerenje jednoglasno prije godinu dana. Vjerovali smo Javnoj ustanovi godinama da će odgovorno gospodariti šumom. Da je to bilo tako, ne bismo bili ovdje svi zajedno. Gradonačelnik snosi odgovornost i ne poštuje demokratske institucije ovog grada, čak se i ruga sa zakonom, odbija izvršavati zaključke i neosporna je njegova odgovornost. Marjan će postati gol kao prije 150 godina, kasnimo već desetljeće sa zaključcima. Bila nam je ideja da na sjednici pokrenemo prikupljanje potpisa za pokretanje referenduma za smjenu gradonačelnika ali jasan nam je odnos snaga - kazala je.

Replicirala joj je Ljubica Vrdoljak kazavši kako se izvrću teze te da samo provocira gradonačelnika.

- Drago mi je da ste uvidjeli da vam opoziv neće proći barem ste dovoljno pametni da ste to shvatili - dobacila joj je Vrdoljak.

- Ajmo onda prestat s elementarnom nepogodom kad je tako.

- Ma vi ste elementarna nepogoda - ispod glasa je dodala HDZ-ova vijećnica.

13:50 - Prije rasprave ipak je određena pauza tako da će se sjednica nastaviti u 14.30 sati.

13:45 - Boris Hrašovec iz Hrvatskih šuma, Šumarije Split rekao je kako je do danas doznačeno 8744 stabala i to uglavnom na sjeverozapadnom dijelu Park-šume, dok je južni dio radila Javna ustanova. Pomoći će, nastavlja, i oko postavljanja mreže te omogućiti svu pomoć koju mogu dati da bi osugurali da se posao obavlja bez zastoja.

13:34 - Južne padine Marjana su završene, nema više zaraženih stabala - izjavio je Nenad Ružić, pripadnik JVP-a Split inače koordinator akcijskog plana za sanaciju potkornjaka.

- Odabrali smo izvođača - radi se o tvrtki “Matima projekt” iz Delnica koji se s mehanizacijom uključuju već u utorak. Kada to kažem, mislim da nema ugrožavanja sastojine. Konji se neće koristiti, niti vlake, tako da smo zadovoljili i javnost i udruge ali i znanstvenu zajednicu. Radit će se sustavi žičara gdje nam nije potrebna tolika količina ljudske snage kao što sam na početku predviđao.. Na južnoj strani je radilo 30 vojnika, 20 građana, djelatnici Parkova i nasada, Javne ustanove i svima ovim putem zahvaljujem. Naš je sljedeći korak osigurati nesmetani rad licenciranoj tvrtki kada se uključi u posao. U privatne površine također možemo ući temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, a vlasnici su pozvani da očiste svoje površine - kazao je Ružić.

Prije rasprave za koju se javilo 11 vijećnika, opet je određena 10-minutna stanka.

13:20 - Klimatske promjene su jedan od uzroka širenja potkornjaka, naglasio je Ivan Tikvić iz Zavoda za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu.

- Poplave nam unište podmladak, ledolomi i vjetrolomi su stalni problem u šumama...Ne može se to spriječiti, ali možemo na njih reagirati. Vidimo da su udruge pokrenule cijelu priču da se situacija ubrza i to je dobro. Ovdje se vidjelo da problem raste, no ni mi nismo bili iskusni kao šumari, jer se ovakve stvari ne događaju često. Ovdje je poremećno funcnioniranje šumarskog ekosustava. Ovdje je alepski bor prestar, ovo je dugoročni problem koji nije nastao jučer. Problem je i kompleksnost šume i dobro je da to sve znamo da bismo brzo reagirali. Ovdje je stanje katastrofalno - da umre 30 posto šume. Ja ovdje vidim da je alepski bor izgubio vitalnost jer se ne može oduprijeti štetniku. Ne smijemo forsirati samo alepski bor nego i druge kulture. Klimu teško možemo popraviti ali je trebamo uzeti u obzir i prilagođavati se. Ovo je šumarski problem za šumarske stručnjake, treba ih još u operativnom planu. Postoje stručnjaci koji će reći koji je najbolji način rješavanja problema. Vidim da postoji akcijski plan, onda se nešto radi. Kasnimo godinu dana, ali šuma će preživjeti, no to neće više biti isti Marjan na koji smo navikli. Ovo je javni posao, potrebno je javno izvještavanje, ako je takav trend, jer se tako na temelju argumenata može bolje raspravljati - zaključio je.

13:12 - Tijekom izlaganja Damira Grubšića, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan, Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan ljutito je izašao iz vijećnice. Vani nam je prokomentirao kako uopće ne može nastaviti slušati Grubšićevo izlaganje, a pogotovo onaj dio koji se odnosio na strojnu izradu traktorskih vlaka.

- Ja bih zamolio da zovete Mariju Vuković iz Splitsko-dalmatinske županije pa da kaže svoje mišljenje, jer ovo što on govori nije istina. Traktorske vlake u se rade bez korištenja teške mehanizacije, ako će se koristiti strojevi onda to nisu traktorske vlake prema članku 9. Pravilnika o šumskim prometnicama. Sad se ponovo vraćamo na ono što smo čuli ima mjesec dana! - ljutito je prokomentirao Srđan Marinić te dodao:

- Ako se budu koristili strojevi, garantiram da će se skinuti zaštita s Marjana. Ako vam je cilj skinut zaštitu, onda lipo recite: uništili smo šumu, posjeći ćemo je svu i još ćemo ući unutra strojevima da skinemo zaštitu kao kulturnog dobra i park-šume, i onda više nema šume nego ispresijecani Marjan s 14 kilometara novih puteva - dodao je Marinić te prokomentirao da ne može vjerovati da nije prošla točka dnevnog reda o smjeni ravnatelja Javne ustanove te točka izvješća o provedenim aktivnostima gradonačelnika od prošle tematske sjednice o Marjanu.

12:42 - Damir Grubšić, ravnatelj Javne ustanove se sljedeći obratio vijećnicima. Prvo je iznio par poznatih činjenica o Javnoj ustanovi, koja je na početku brojila samo tri zaposlenika, a sada je većina zaposlena kao operativni kadar.

- Nije potrebno licitirati s količinom ljubavi za Marjan - ja ga volim jednako kao i vi. Privatne čestice nisu riješene, a Javna ustanova ima ograničene ovlasti na njima. Više od polovine Marjana je nedostupno za šetnju i radove, to znaju i vatrogasci zbog alepskog bora. Nisam krio da sam zatekao brojne probleme - nepoštivanje procedura, dugovanja, krizu upravljanja... Neću preko Facebooka to rješavati. Sječa se provodila parcijalno, a ostavljala se drvna masa u šumi. Na potkornjak se još upozoravalo 2008. godine, a problem nisu suha nego zelena stabla koja su zaražena. Javna ustanova je stalno bila u kontaktu sa stručnjacima. Iz Hrvatskih šuma smo dobili mišljenje da je najbolje i najbrže izvlačenje drvne mase putem traktorskih vlaka, no nije bilo pristupnih puteva. Od 14 kilometara vlaka, sedam kilometara su postojeći putevi. Za vlake smo dobili pisanu suglasnost konzervatora - naveo je i dodao kako je sada Stožer odgovoran za sve te istaknuo kako udrugama nije važno provođenje zakona ako to nije u skladu sa njihovim stavom.

Obrušio se na društvene mreže koje ruše Ustanovu i njega kao ravnatelja.

- Nitko ne zna tko stoji iza stranice Naš Marjan. Manipulira se brojkama oko povećanja plaća i broja zaposlenih. Djeluje se na rušenju Ustanove. Komunikacija između Grada i gradonačelnika odvija na visokom nivou, a svi ostali napisi u medijima u proetklom vremenu je politiziranje situacije, a tome nema mjesta jer smo svi ovdje zbog Marjana - završio je svoje izlaganje Grubšić.

Boris Krašovec sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu kazao je kako mu na ovoj sjednici iznad glave stoji oblak.

- Ovdje se zrak može rezati mačetom pa mi se čini da niste zainteresirani za ono što vam ja imam reći o potkornjaku. Pernek nas šije trostuko u svojim kompetencijama. Kad ste se suočili s problemom dobro ste učinili što se kontaktirali Perneka. No, hajdemo malo pozitivnije u priču. Ima li ovdje koji liječnik? Što bi bilo kada bi se govorilo o operaciji slijepog crijeva? Bi li se ovako razgovaralo? Ja se ne pačam u tehnologiju sječe, ali što će biti kada netko strada? Bor mora pasti tamo gdje ti hoćeš, a ne gdje on hoće. Mora postojati doza povjerenja, spustiti se na temelje na kojima možemo razgovarati.

Milan Pernek sa Šumarskog instituta pokušao je objasniti što je to namnoženje potkornjaka.

- Oni mogu napraviti jako loše stvari. Prva su sušenja uočena 2016. godine, ali to su bila pojedinačna stabla, a ne grupno sušenje, koje je karakteristično za ovog nametnika. Tek se ono pojavljuje 2017. godine kada se dogodilo pretjerano razmnožavanje. Prema karti koju imam za cijelu Dalmaciju, nije samo Marjan u pitanju. Treba naglasiti kad govorimo o Marjanu, da je tu dana prva informacija o potkornjaku, tu su se radile prve feromonske klopke. Prošle godine ih je postavljeno deset da se vidi u kakvoj je fazi populacija štetnika, a ove godine ćemo ih postaviti 30. Treba se koncentrirati na izvlačenje stabala koja su izvor zaraze, a mrtva se mogu kasnije sanirati, čak se mogu i ostaviti, no to je pitanje protupožarnih stručnjaka. Od 2017. vidimo povećanje mrtve stabala, kao i zaraženih, ali u 2019. se bilježi pad što nam daje nadu da ćemo uz sanaciju riješiti problem. Što se tiče budućnosti, monokulture su vrlo osjetljive, tu je još osim potkornjaka borova nematoda. Potkornjak je ništa prema njoj, zato se 2016. radila kontrola zbog toga, otišla bi cijela šuma. Budućnost je mješovita šuma s malo autohtone vegetacije, no to je područje druge struke - kazao je Pernek.

12:10 - Nakon pauze vijećnicima se obratio Mirko Ruščič, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan.

- Marjan je svetinja Splita kao i Hajduk. Proglašen je Park šumom 1964. godine. Bio je šumovito brdo hrasta česmine, ali je nakon požara krenulo pošumljavanje alepskim borom. Nakon reakcija javnosti oko načina provedbe natječaja za sječu zbog najezde potkornjaka, on je poništen, oformljeno je Povjerenstvo na čijem sam ja čelu, gdje je predloženo da se za Marjan proglasi elementarna nepogoda, što je župan Blaženko Boban i napravio. Oformio se stožer civilne zaštite i donesen operativni program po kojem su krenuli 13. veljače i radovi na južnoj strani Marjana - kazao je i još jednom ponovio cijelu proceduru i dinamiku izvođenja radova koji bi na kraju trebali završiti sanacijom i pošumljavanjem.

11: 47- Nakon obraćanja gradonačelnika, Ante Čikotić iz MOST-a je tražio da se poteštat očituje o zaključcima sa sjednice od prošle godine.

- Nema razloga da to želim izbjeći, ali to nije tema današnje sjednice. Devet je točaka bilo doneseno, možemo o tome debatirati, ali nekom drugom prilikom. Uputio sam Hrvatskim šumama cijeli niz primjedbi, ali nisu usvojene. Radi se o upisu Grada na čestice na Marjanu, da država to prepusti Gradu. Baš me zanima po kojoj će dinamici to država napraviti. Ima tu političkog snaga koji to nisu željeli. Tražili ste od gradskih službi da Parkovi i nasadi uđu u segment radova, ali po statutu Javne ustanove to nije moguće. No, oni pomažu u provođenju operativnog plana. Što se tiče bespravnih objekata, Komisija je uputila vama na postupanje. Ne bih dalje šriro priču, danas je važno suzbiti pošast potkornjaka - kazao je Opara.

Na prošloj sjednici smo tražili izvještaj o zaključcima, ali je bilo odbijeno, podsjeća Marijana Puljak iz Pametnog.

- Zašto se ne izvrši upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige unutar park-šume? - pita se.

Martin Mladen Pauk smatra kako nema logike da donesemo zaključak o tome što treba napraviti, a da danas ne možemo znati što je napravljeno.

- Ispada da je to mrtvo slovo na papiru. Dali smo mu da nešto napravi, a nikako da saznamo što je napravljeno, a što nije. Ovo nije dobra situacija - kazao je Pauk.

Čikotić je zatražio stanku zbog povrede predstavničkog tijela.

- Gradonačelniče, manipulirate emocijama, rekli ste “dok sam ja gradonačelnik, ne dam gušta državi. U kojoj vi državi živite? Ne možete kršiti zakon i još se time hvalit - podvukao je Čikotić nakon čega je ipak dozvoljena pauza od deset minuta.

11:35 - Na današnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća MOST je na samom početku zatražio izglasavanje Prijedloga rješenja o razrješenju Damira Grubšića, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan.

Ante Čikotić je u obrazloženju citirao članak 44. stavak 4. Zakona o ustanovama u kojem stoji da je Gradsko vijeće Grada Splita dužno razriješiti ravnatelja ustanove u slučaju kada: “ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.”

Petar Škorić HDZ -ov vijećnik i Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja je odgovorio da se o takvom prijedlogu prvo trebao raspravljati na tom Odboru, no bez obzira na njegovu argumentaciju vijećnici su glasali za prijedlog. Međutim, 14 oporbenih glasova od 31 prisutnog vijećnika nije bilo dovoljno da se ta točka uvrsti u dnevni red.

Valja napomenuti da je i Željko Kerum (HGS) sudjelovao u glasanju te rukom u zraku dao podršku Damiru Grubšiću, ravnatelju JU, nakon čega je napustio vijećnicu.

11:30 - Počela je tematska sjednica Gradskog vijeća o Marjanu. Na početku sjednice je Ivan Barišić iz MOST-a zauzeo vijećničko mjesto umjesto Ivane Ninčević Lesandrić koja je zamrzla svoj mandat.

Klub vijećnika MOST-a prije početka sjednice traži da stavi na dnevni red stavi točka se o razriješenju Damira Grubšića, ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, koji nije prošao.

Vijećnici Pametnog tražili su da se na dnevni red također uvrsti točka o izvještaju gradonačelnika Andre Krstulovića Opare o provedenim zaključcimna sa zadnje tematske sjednice o Marjanu koja se održala u travnju prošle godine.

Gradonačelnik se prvi obratio vijećnicima kazavši kako se baš prije godinu dana održala tematska sjednica o Karepovcu.

- Tada su neki od vas krenuli u kampanju zaustavljanja sanacije Karepovca. Na sjednici su stručnjaci sve objasnili i sve se uspješno završilo. Nadam se da će tako biti i danas. Da nije bilo zainteresirane javnosti i udruga koje su osvijestile sve probleme, teško da bismo došli do rezultata. Stanje na Marjanu nije ništa drugačije od onog kojeg smo zatekli na Karepovcu i Žnjanu. Današnji stručnjaci kojima dajemo glavnu riječ danas, nadamo se da će riješiti sve nedoumice, da ćemo imati jedinstvene zaključke - da podupremo operativno-dinamički plan za Marjan. Poslušajmo struku i poštedite stručnjake od svega što je svojstveno za političku arenu i kampanju u kojoj su već neki - naš Marjan to ne zaslužuje. Da nije bilo moje odluke da se krene u prošireni Stožer civilne zaštite, još bi se vrtili u krugu - istaknuo je Opara.