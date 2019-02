Nakon 'proljetnog' tjedna, zima se vraća u Dalmaciju; U Splitu temperature do -4 stupnja, uz orkansku buru bit će još neugodnije; Upozorenje svima koji u subotu planiraju na Poljud

Nakon sunčanog i toplog četvrtka, u petak će na Jadranu prevladavati djelomice sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom, uz jutarnje temperature od 5 do 10°C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti od 12 do 17°C.

Na Jadranu veći dio dana umjereni sjeverozapadnjak i bura, dok će navečer bura naglo ojačati na jaku i olujnu, na pojedinim lokalitetima i s orkanskim udarima te se očekuje i osjetno zahlađenje, piše neverin.hr.

Perma prognozi DHMZ-a, tempartura će se u Splitu, u noći s petka na subotu, spustiti do -4°C.

U subotu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, no Dalmacija će se opet probuditi uz 'minuse'. U Splitu se ujutro očekuje -2°C, dok će se tijekom dana temperatura popeti najviše do 2°C. Osjet hladnoće pojačavat će i jaka i olujna bura s orkanskim udarima.



Vremenska prognoza za vikend nikako ne ide u prilog navijačima koji su subotnje popodne isplanirali provesti na Poljudu, gdje se, s početkom u 17.30 sati, održava utakmica Hajduk Gorica, kada će se temperatura zraka spustiti do ništice, uz jaku buru koja će boravak na otvorenom učiniti još neugodnijim. Stoga upozorenje svima koji planiraju na Poljud da se, osim navijačkim rekvizitima, opreme i toplom odjećom.