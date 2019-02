Bube jedu stabla, ali projekt 'Marjan 2020: brdo prošlosti-oaza budućnosti' ide dalje: Grad u ovoj krizi i drami naručuje izradu plana upravljanja park-šumom

Dok se sprema borba za opstanak šume, na Marjanu se priprema i postavljanje nove komunalne opreme.

Nakon javnog poziva iz gradske uprave odabran je izvođač za postavljanje klupa, košara za smeće i stalaka za bicikle.

Neočekivano, riječ je o tvrtki "Hrvatski telekom" (HT), koja će za gotovo 600.000 kuna po park-šumi sanirati komunalnu opremu i postaviti novu.

Zanimljivo da je iz Banovine bio odaslan poziv i na adrese komunalne tvrtke "Parkovi i nasadi", te kovačko-bravarskog obrta Stipice Bašića iz Prugova, također čestog partnera gradske uprave. Odazvao se samo HT s prvom verzijom ponude od 623.000 kuna, koja je potom na poticaj Grada snižena na iznos od 599.000 kuna.

Prema natječajnom troškovniku, potrebno je sanirati 170 postojećih klupa na Marjanu tipa "barok", a trebat će postaviti 40 šentada istoga tipa. Postojećih 114 kanti za otpatke treba sanirati, dok 40 novih trebaju biti betonske. Potrebno je montirati i 16 stalaka za bicikle.

U dokumentaciji je bilo navedeno da će se nova komunalna oprema postaviti na pozicijama s očekivanim porastom broja posjetitelja "koje će biti što sličnije postojećim". Kada je nadmetanje prije četiri mjeseca bilo prvi put raspisano, pokušali smo doznati gdje se to na području park-šume očekuje porast broja posjetitelja. No, ravnatelj Javne ustanove "Marjan" Damir Grubšić to nije htio komentirati, kao ni arhitekti koji su radili studiju.

Unatoč tome što je ravnatelj dramatična događanja sa šumom nazvao najvećom krizom kroz koju Marjan prolazi, institucija kojoj je na čelu i Grad uredno raspisuju natječaje kako bi se realizirao projekt "Marjan 2020: brdo prošlosti - oaza budućnosti". Tako je Javna ustanova, prema podacima iz oglasnika javne nabave, koncem prošle godine odabrala zagrebačku tvrtku "Georg", s ponudom od 98.625 kuna, za savjetodavne usluge u provedbi spomenutog projekta.

Također, za savjetodavne usluge prilikom upravljanja projektom "Marjan 2020." odabrana je zagrebačka "Alcina" s ponudom od 109.687 kuna. Upravo je raspisan natječaj za izradu plana upravljanja park-šumom. Radi se samo o sjevernoj strani Marjana, koliko se može vidjeti, jer se traži plan upravljanja vezan za projekt "Marjan 2020." koji obuhvaća sjeverne padine brda zajedno s botaničkim i zoološkim vrtom.

Ukupna procijenjena vrijednost te usluge kreće se oko 320.000 kuna, pri čemu je narudžba podijeljena u dva dijela. Osim plana upravljanja park-šumom, traži se izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima.

– Specifični cilj projektnog prijedloga je povećati privlačnost i obrazovni kapacitet te uspostaviti bolje upravljanje posjetiteljima prirodne baštine, pri čemu je projekt usmjeren na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kroz promociju park-šume Marjan – navodi se u projektnom zadatku.

To u sadašnjem kontekstu zvuči nekako nestvarno. Kao da se narudžbe za projekt "Marjan 2020. brdo prošlosti - oaza budućnosti" događaju u nekom paralelnom vremenu, gdje nema ugroze od potkornjaka niti se sprema velika sječa zaražene i osušene šume.

Uza sve navedeno, Grad je ponovio poziv za dostavu ponuda za građevinske radove i uređenje prostora Centra za posjetitelje park-šume koji bi se trebao nalaziti u bivšoj trafostanici "Dražanac", nauprot gradilišta hotela "Ambasador". Procijenjena vrijednost radova je 250.000 kuna.