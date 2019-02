Marjan na izdisaju, zaraženo 20.000 stabala, a oni povećali broj zaposlenih i sebi podigli plaće!? Analiziramo rad ustanove koja je trebala brinuti o splitskom simbolu, evo na što su se trošili milijuni dok je potkornjak uništavao šumu

U Godišnjem programu za 2018., u opisu opreme kojom ustanova raspolaže stoji da imaju dvije motorne pile, ali zato imaju čak 17 kompjutora!

Možda niste znali, ali u ponedjeljak je bio 14. rođendan Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan. Osnovana je 18. veljače 2005. godine.

Od osnivanja Javne ustanove 20 puta se povećao broj zaposlenih, 20 puta su porasli rashodi za njihove plaće i – osušilo se 20.000 borova. Je li moglo gore?!

Danas, kad je Marjan u čitavoj Dalmaciji najteže stradao od potkornjaka, može se reći da Javna ustanova nije ispunila jednu od zadaća radi koje je osnovana – "osiguranja i sprečavanja od oštećenja ili degradacije zaštićenih dijelova prirode".

Upravo suprotno, šuma, koja je po mišljenju raznih stručnjaka desetljećima zapuštana, propada, a nije sigurno hoće li je se uspjeti spasiti.

Od 2005. do 2011. godine Javna ustanova imala je troje zaposlenih, s Matom Kosovićem na čelu. Nakon toga broj zaposlenih raste na 27 ljudi, koji mahom dolaze iz "Parkova i nasada", splitske komunalne tvrtke koja se do tada brinula o Marjanu. Od 2012. godine djelatnika je više od 50, a kasnije se približava broju od 60 zaposlenih, da bi ih trenutno u ustanovi bilo 55 jer je nekoliko djelatnika otišlo u mirovinu. No, sadašnji ravnatelj Damir Grubšić kaže da su "potkapacitirani".

Na plaće se troši šest milijuna kuna godišnje i to je oko 80 posto ukupnog budžeta koji Grad Split izdvaja za Marjan. Dosta se kritiziralo to što lavovski dio novca odlazi na plaće zaposlenika, ali problem je i što se za taj novac (ni)je napravilo.

U Godišnjem programu za 2018., u opisu opreme kojom ustanova raspolaže stoji da imaju dvije motorne pile, ali zato imaju čak 17 kompjutora!

Čovjek koji je od 2005. do ljeta 2018. godine vodio šumarske poslove na Marjanu, prvo kao voditelj odjela u "Parkovima i nasadima", poslije kao stručni voditelj u Javnoj ustanovi, a od 2014. kao ravnatelj – koji nije htio otvoriti radno mjesto za stručnog voditelja – jest Robert Koharević (po struci agronom).

Zadnjih godina on je brod Javne ustanove za upravljanje park-šumom Marjan previše nagnuo na stranu promocije umjesto na zaštitu prirodnih vrijednosti, što mu je predbacila Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode. Tražili su da ispravi godišnji program za 2018. To je učinio, ali nerazmjer se vidi u iznosu, pa je tako za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti (osim Botaničkog vrta) predviđeno 60-ak tisuća kuna.

No, za promociju park-šume (majice, letci, kalendari, studije, multimedijski sadržaji...) planiralo se više od tri milijuna kuna po raznim stavkama (uglavnom od europskog novca za projekt "Marjan 2020.").

Iako je struka 2008. godine utvrdila da vrsta potkornjaka koja izjeda Marjan u šumi postoji već godinama, Koharević je deset godina kasnije, u travnju 2018., na sjednici Gradskog vijeća tvrdio da takvih potkornjaka do sada nije bilo na Marjanu. Kad su 2016. počela prva sušenja, organizirao je ciljanu potragu za borovom nematodom, koje nikad nije bilo u našim krajevima, što bi bilo u redu da su istovremeno praćeni štetnici koji su bili u šumi.

– To je kao da kod pacijenta na izdisaju u analizi krvi gledate samo leukocite – kritizirao je 2016. godine takvu metodu za Slobodnu Dalmaciju entomolog dr. Andrija Vukadin iz Hrvatskog centra za hranu, poljoprivredu i selo.

Kad se znanstveno utvrdilo da je krivac potkornjak, već je bilo suho 13.000 stabala. Ozbiljna sječa do danas nije počela, a za odugovlačenje građanske inicijative prozivaju sadašnjeg ravnatelja Damira Grubšića.