'Čestitke' iz Banovine: računi za komunalije debelo kasne, Splićani će u ožujku morati dobro posegnuti u novčanik

Pojedinačni iznosi ove 'režije' ostat će isti, ali zbog zakonskih izmjena tiska se oko 100.000 novih rješenja koja će na adrese građana i tvrtki vjerojatno stići nakon samih uplatnica. Zbog toga iz 'Splitskog potrošača' poručuju građanima da ne trebaju strahovati od ovrha

Kako stvari stoje, građani će u kratkom vremenskom razmaku morati platiti barem dvije, ako ne i tri mjesečne rate za komunalnu naknadu.

Ako se uzme u obzir da Splićani u prosjeku Banovini plaćaju 48 kuna za spomenutu lokalnu "režiju", u ožujku bi u ovu svrhu trebali izdvojiti približno 150 kuna. Kašnjenje s izdavanjem novih rješenja za komunalnu naknadu, kao i pripadajućih uplatnica, u gradskoj upravi pravdaju usklađivanjem s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te novom Odlukom o komunalnoj naknadi (koju je Gradsko vijeće donijelo u prosincu prošle godine, op.a.), te "nekim sitnijim tehničkim poteškoćama".

- Izradili smo prijedlog više tipova Rješenja o komunalnoj naknadi (u skladu s propisima) te ih dostavili Službi za financije na masovno printanje rješenja i uplatnica, odnosno zaduženja. Očekujemo da će uplatnice građanima biti dostavljene krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca. U svakom slučaju, tiska se oko 100 tisuća novih rješenja, no građanima iznos naknade ostaje isti - kaže Damir Babić, voditelj gradskog Odsjeka za komunalne poslove.

Uplatnice će najprije biti dostavljene tajnicima gradskih kotareva koji bi ih morali razdijeliti. U svakoj kuverti će se naći po šest uplatnica (za prvo polugodišnje razdoblje, op.a.), kao što je i dosad bila praksa.

Budući da se pričalo da će Splićanima prvo biti poslane uplatnice, pa potom nova rješenja, što bi bilo protivno zakonu jer potrošači ne bi imali na osnovu čega podmirivati nove rate za komunalnu naknadu, dojučerašnjeg resornog pročelnika Babića pitali smo je li to točno.

- Građani će najvjerojatnije s uplatnicama dobiti i rješenja, tako je planirano. Meni je stvarno žao što je došlo do ovog kašnjenja. Dnevno primam na desetke mailova građana koji me pitaju kad će im na kućnu adresu stići uplatnice za komunalnu naknadu jer su navikli revno podmirivati svoje obveze i plaćati režije. Ne mogu, međutim, ništa drugo nego ispričati im se, što i činim - ističe naš sugovornik, koji se nada da će većini Splićana uplatnice stići do konca veljače. U tom bi slučaju odjednom trebali podmiriti dvije rate.

Da su u Banovini mogli biti ažurniji i ne dovesti građane u spomenutu situaciju, smatra Iskra Maras, savjetnica u udruzi "Splitski potrošač".

- Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu stupio je na snagu još 4. kolovoza 2018. godine. Jedinicama lokalne samouprave ostavljeno je šest mjeseci za implementaciju njegovih odredbi, no Grad Split se očito nije na vrijeme organizirao po pitanju naplate ovog davanja. Time će dovesti u pitanje i ovogodišnji planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 130 milijuna kuna, koji je strogo namjenski - smatra Maras, koju smo pitali i kojom dinamikom građani moraju podmirivati svoje obveze, odnosno što zakon propisuje u ovakvim slučajevima.

- Nije sporno da je komunalna naknada godišnja obveza, ali ona nastupa od dana pravomoćnosti rješenja koje će građani ovakvom dinamikom rada gradske uprave dobiti tek u travnju, dok će uplatnice biti podijeljene tijekom ožujka. Budući da samo rješenje sadrži pravo građanina da se žali na njega, a propisuje i zabranu provođenja ovrhe prije pravomoćnosti, tako Grad neće moći ovrhom naplaćivati uplatnice sve dok, dakle, rješenje ne postane pravomoćno, a to neće biti prije travnja.

Uplatnica je, naime, samo način provođenja obveze iz rješenja, a ne samostalna osnova temeljem koje se može provesti ovrha. Prema tome, građani mogu, ali ne moraju platiti obveze po uplatnicama prije nego što dobiju rješenje, i to nakon pravomoćnosti, odnosno 15 dana od dana uručenja - objašnjava Iskra Maras.