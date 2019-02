Grad Split zapošljava još 25 službenika, svi će dobiti posao na neodređeno; Evo koliko je  birokrata dovedeno u mandatu gradonačelnika Opare

Grad Split tijekom 2019. godine zaposlit će još 25 službenika na neodređeno vrijeme, stoji u "kratkoročnom planu prijema" koji je objavljen u posljednjem izdanju Službenoga glasnika.

Iz istog dokumenta, koji je potpisan 18. siječnja ove godine, vidi se kako su u upravnim tijelima Grada u tom trenutku bila zaposlena ukupno 452 službenika i namještenika (prošlog siječnja brojka je iznosila 438). No, ni to im očito neće biti dovoljno, pa će svoj stol u Banovini u idućim mjesecima dobiti još 15 službenika magistara struke ili stručnih specijalista struke, te još 10 onih čije se obrazovanje zaustavilo nakon završene srednje škole.

Ovom broju treba nadodati još 41 djelatnika, od toga njih 32 imaju ugovor za "stalno", koji su zaposleni od početka mandata gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, iz čega proizlazi da će se taman kad aktualna vlast bude na polovici mandata broj novozaposlenih činovnika u gradskoj upravi popeti na respektabilnu brojku od 66 djelatnika.

Dio njih naravno zamijenio je one koji su otišli u mirovinu ili pronašli novi posao, no ponovno se potvrđuje ona kako su planovi o smanjenju broja zaposlenika Banovine tek točka predizbornog programa koju se spremi u ladicu s prvim danom nakon izbora. Kojim tempom se broj povećava najbolje govori podatak kako je Željka Keruma dočekalo 390 zaposlenika, da bi broj do dolaska Ive Baldasar narastao na 435, a Krstulović Opara krenuo je od brojke 456.

Usprkos činjenici da je više desetaka zaposlenika gradske uprave otišlo u mirovinu, zahvaljujući novom planu za 2019. godinu u kojoj će 25 sretnika potpisati na neodređeno, teško ćemo uskoro doživjeti pravo smanjenje zaposlenih, a na čiju efikasnost građani unatoč brojnosti imaju brojne prigovore.