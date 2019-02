Srpska Politika objavila je tekst poznatog vojnopolitičkog novinara Miroslava Lazanskog u kojem komentira napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu.

U tekstu 'Rolingstonsi u Splitu' Lazanski iznosi svoje viđenje incidenta, tvrdi kako je Split 'neobično mjesto koje su godinama nastanjivalitzv. rolingstonsi, odnosno ljudi iz Dalmatinske zagore, za koje stari Splićani kažu da su se s kamenjem sa brda skotrljali u grad', te ističe kako su i 'i pitomci Vojnopomorske akademije u vreme SFRJ svojevremeno u Splitu doživljavali bacanje u more, jer se rolingstonsi moraju dokazati i u mržnji i u divljini. Samo se o tome nije mnogo pisalo'.

No, osim svog 'objašnjenja' incidenta na splitskoj rivi, Lazanski (na fotografiji dolje) u tekstu je napao i vaterpolista Aleksandra Kralja, koji je u bijegu od napadača skočio u more.

'Aleksandro Kralj nije se pokazao u Splitu ni kao pravi član vaterpolo kluba Crvena zvezda, a bogami ni kao muškarac. Skinuti dres kluba za koji igraš, onako ponizno baciti taj dres, jeste ne samo sportska, već i muška predaja. Što bi običan narod rekao, dotični Aleksandro iz Kotora ispao je obična pi..... A reći ono što je on rekao, jeste indirektno prozivanje Srbije i Srba za sve nedaće na ovim prostorima u poslednjih 30 godina. Jer, šta znači zavapiti, doduše, iz hladnog mora u veljači: „Ja sam Crnogorac”? Znači li to da Srbe treba baciti u more jer su krivi za sve, a da su Crnogorci iz toga izuzeti? Ili, braćo Hrvati, vi i mi Crnogorci smo sada u NATO-u saveznici, nije red da mene tučete, ja sam vaš saveznik, udrite po Srbima, oni nisu u NATO-u.

Ili je ovo, zapravo, samo osveta Splita Crnoj Gori zato što Podgorica neće da vrati Splitu bivši školski brod jugoslovenske ratne mornarice „Jadran”, koji sada plovi pod crnogorskom zastavom. Za kupovinu tog broda davnih godina, kao pojedinac, najviše para dao je pokojni kralj ujedinitelj Aleksandar. Pa je morem u Splitu, umjesto „Jadrana”, zaplovio siroti Crnogorac Aleksandro Kralj. Ipak, postupak Splićana nije fer, jer ako su već oprostili Crnoj Gori pljačke i paljevine crnogorskih rezervista u uniformama JNA na području Dubrovnika 1991. godine, otimačinu jahti i brodova, tiskare u Konavlima i opreme s dubrovačkog aerodroma, mogli su i ne napasti Crnogorca u dresu Crvene zvezde. Istina, nisu mladi Splićani znali čije srce kuca ispod Zvezdinog grba na majici. I za koga kuca. Jer, u profesionalizmu smo, zar ne? Nema emocija, samo lova...', piše, među ostalim, Lazanski u Politici.