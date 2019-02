Oparini najteži dani u Banovini: Kerum mu ruši planove, a tvrda struja u stranci autoritet, zamjerio se brojnim pročelnicima, nikako da krene projekt Kopilica...

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara izjavio je prije par dana kako su medijski navodi o njegovoj navodnoj ostavci zbog loše komunikacije s koalicijskom partnerom – strankom HGS Željka Keruma „totalne budalaštine“.



Međutim, činjenica je da splitskom poteštatu ovih dana ne cvjetaju ruže, dapače, možemo reći da je u godinu i pol dana mandata ovo sigurno najteže razdoblje kroz koje prolazi.

Žnjan i Kaštelet

No, krenimo redom. Koalicija s HGS-om Željka Keruma od početka upravljanja gradom Krstuloviću Opari je uteg oko vrata. Prisjetimo se samo kako je još u svibnju prošle godine, u sklopu Sudamje, Kerum izjavio da gradonačelnik od početka mandata nije ništa napravio. Optužio ga je i za nepoštovanje propisa i korupciju vezano uz uređenje žnjanskog platoa, spočitnuvši mu da je uništio plaže Žnjan i Kaštelet. Opara mu na to nije ostao dužan pa mu je uzvratio da su takvi komentari "luzerske budalaštine".

Odnosi koalicijskih partnera dodatno su, barem se tako govorilo, bili na ledu i zbog kadroviranja u Banovini, odnosno izbora novih ljudi na pročelnička mjesta.

Možemo reći da je međusobna netrpeljivost koalicijskih partnera konstantna, no povremeno se otme kontroli, kao što je slučaj zadnjeg sukoba oko paušala za iznajmljivače, gdje je javno bilo očito da partneri ni blizu ne dijele jedinstveni stav. Ne samo to, već je HGS, uz pomoć oporbe u Gradskom vijeću, prisilio gradonačelnika da odustane od povećanja tog poreza.

Iako to službeno nitko neće potvrditi, javna je tajna da prvi čovjek grada nije baš po guštu svima u vlastitoj stranci, pogotovo "tvrdolinijašima", jer se, valjda premalo bavi prošlošću i ne želi se upletati u ideološke sukobe, što je i kazao na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća.

Znamo da je Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a i Kluba vijećnika ove stranke, most u dogovorima s HGS-om, i mada Oparu uvijek javno podržava, prema dobro upućenima u situaciju zapravo se radi o dvostrukoj liniji zapovijedanja. Opara gotovo nikad ne želi komentirati imenovanja i kadroviranja po stranačkoj liniji i kvoti u sklopu koalicijskog dogovora, no ipak je na kraju njegov potpis na svakom dokumentu.

Blamaža sa 'Zlatnim vratima'

HDZ se u tom pogledu pošteno izblamirao na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, kada su za ravnatelja „Zlatnih vrata“ pošto-poto htjeli progurati "običnog člana" HDZ-a Ivu Uglešića umjesto dosadašnje ravnateljice Tamare Visković, kojoj je istekao mandat.

Očajnički pokušaj obrane Uglešićeva programa i kompetencija pretvorio se u četverosatno mučenje u kojemu je oporba opalila po kandidatu iz sveg raspoloživog oružja. Na kraju im prijedlog nije prošao, a presudila su dva suzdržana glasa Mostova vijećnika Josipa Markotića i nezavisnog Ante Zoričića, pa će se natječaj morati ponoviti.

Nakon zasjedanja gradskog parlamenta, na sjednici Gradskog odbora HDZ-a bilo je poprilično burno zbog takvog raspleta i blamaže stranke, pa nećemo puno pogriješiti ako kažemo da su se tamo pošteno posvađali.

No, to nije sve. Opara se, nakon što je preuzeo vođenje grada, drznuo smanjiti broj šefovskih mjesta u gradskoj upravi i provesti novu sistematizaciju. Taj njegov potez prouzročio je revolt dijela smijenjenih pročelnika i voditelja odsjeka, koji su zasuli Grad tužbama i doznakama od bolovanja. No, pravi je problem spori i tromi birokratski aparat i generalni stav koji prevladava u Banovini, a taj glasi „ne može se“.

Ne prolazi bez problema ni realizacija projekta izgradnje privremenog autobusnog kolodvora u Kopilici, kako bi se pokušale barem donekle smanjiti prometne gužve koje vladaju za vrijeme turističke sezone. Nakon što je poništen prvi natječaj jer se na njega javila samo tvrtka „Cestar“, koja je ponudila previsokih 13,6 milijuna kuna za taj posao, raspisano je novo javno nadmetanje procijenjene vrijednosti od 8,2 milijuna kuna s PDV-om, s time da je na prvom natječaju gradska uprava posao procijenila na 5 milijuna s PDV-om.

Na taj je natječaj, podsjetimo, jedinu ponudu poslala tvrtka "Cestar" s iznosom od gotovo 13,6 milijuna kuna. Projekt se našao na udaru Društva arhitekata Split, gdje su javno izrekli stav da je način na koji se planira premještanje autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilicu improvizacija ispod svake razine - prometno neprovjerena, stručno neopravdana i prezentacijski neozbiljna.

Fajterski stav

Kao da to nije dovoljno, stanovnici toga dijela grada, uznemireni zbog preseljenja kolodvora u njihovo susjedstvo te zbog činjenice da ih nitko nije ništa pitao, najavljuju 20. veljače mirni prosvjed na malonogometnom igralištu.

Naposljetku, za kraj ostavljamo problem potkornjaka koji izjeda marjanske borove i zbog kojeg nam predstoji sječa 20.000 stabala. Isto kao što je početak radova na sanaciji Karepovca sretno koincidirao s početkom Oparina mandata, u ovom slučaju je dugogodišnja zapuštenost šume i nebriga o njoj u vidu potkornjaka doslovno eksplodirala gradonačelniku pred očima.

Civilne udruge rade pritisak na Javnu ustanovu za upravljanje park-šumom Marjan, upozoravajući da se s Marjanom već godinama ne gospodari dobro.

Ne zaboravimo tu ni dnevnu dozu priopćenja oporbenih stranaka poput SDP-a i Pametnog, koje ga redovito i sustavno kritiziraju. Svakako, da bi prevladao sve ove muke, Opari će trebati puno više od pukoga „fajterskog stava“.

Trebat će mu i boksačke rukavice.