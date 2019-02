Napokon vikend u znaku lijepog vremena i proljetnih temperatura! Provjerili smo i kakve prilike Dalmaciju očekuju u narednim danima

Nakon niza dana neugodnog vjetrovitog vremena prekinutog tek ponekim kišovitim danom vikend je u znaku lijepog i sunčanog vremena s gotovo proljetnim temperaturama. DHMZ najavljuje da će do kraja dana prevladavati sunčano. Vjetar će biti slab, na Jadranu će bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura uglavnom između 13 i 15 °C.

Sutra nas očekuju slične vremenske prilike. Bit će pretežno vedro uz vjetar većinom slab, na moru do umjeren sjeverozapadni, popodne i zapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima većinom od 3 do 8 °C, a najviša dnevna o do 16 °C.

Stabilne će se vremenske prilike nastaviti i idućih dana. Prevladavat će sunčano, no ujutro će mjestimice čak i na moru biti magle. Vjetar većinom slab. Bit će još malo toplije, najavljuje DHMZ.

Slično nam predviđa i 'norveška prognoza' na stranici yr.no, gdje smo pronašli izglede vremena za cijeli naredni tjedan. Norvežani nam predviđaju sunčano vrijeme, uz, na splitskom području, iznimku četvrtka kad će biti manje naoblake, no ipak su po pitanju rasta temperature nešto oprezniji u predviđanju od naših prognostičara. Ostaje nam samo da vidimo čija je prognoza točnija...