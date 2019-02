Smračilo se i nema sunca, ali baš ih briga: ova ekipa na Bačama od ranog jutra gušta u morskim radostima, neke je i malo više ponijelo...

Nakon savršeno osunčane predproljetne subote, nedjelja se u Dalmaciji pokazala sivom i tmurnom. Sunca nema na vidiku, a oblaci su prekrili nebo, nije dan za šetnju i aktivnosti na otvorenom - tu već krivimo nemilo jugo.

Osim toga, more je na svojim najnižim temperaturama u godini; snizit će se one možda još malo u ožujku, da bi potom počelo zagrijavanje. No sve ove klimatske nepogode, koje su nekima baš dobro došle kao izgovor da neradni dan provedu na kauču, nisu spriječile grupicu zaljubljenika u balun da i danas malo zaigraju.

Umijesto standardnog picigina, danas smo tako na splitskim Bačvicama naišli na ekipu koja je, onemogućena vjetrom, zaigrala nešto stabilniji sport - mali nogomet. Ipak je na pijesku manja šansa od otpuhivanja baluna, a iako proljeće miriše, danas definitivno nije dan za bućkanje.

No neke je baš ponijelo. U daljini smo uočili i dva prava kupača, nestrpljiva da otpočne sezona. Oni su svoju otvorili, ostali će ipak pričekati bar malko toplije dane.