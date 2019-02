'Žuti prsluci' na splitski način: podijelili se na 'komunjare' i 'suvereniste', međusobno se šamaraju teškim optužbama, a policija ih čuva od njih samih!?

Splićani su oduševljeni stanjem u državi.

Tek rijetki u žutim prslucima protestiraju na Rivi svake subote. Da ih je iznenađujuće malo, priznat će i sami. Toliko malo da je i policija digla ruke od osiguravanja njihovih nedavnih okupljanja.

A opet, njih nekolicina uspjela je napraviti ono što popularnom francuskom ogranku ama-baš nikako nije polazilo za rukom.

Splitski "žuti prsluci" uspjeli su se posvađati i odvojiti u frakcije. U plavo-žute i crveno-žute. Možda i u žuto-žute, ako je žuta boja liberala.

Budete li pili kavu u podne, današnji ćete prosvjed lako zamijeniti za "grupa traži grupu".

Da se nešto čudno sa "žutima" događa, primijetili smo jučer kad je na redakcijski mail stigla zamolba Marka Gaja da ni slučajno ne objavimo poziv na okupljanje, gdje će biti pročitano 86 zahtjeva "prsluka".

Tvrdi da taj popis nisu sastavili oni kao grupa, već pojedinac imenom Žarko Pehar. Ostali se, kaže, nisu s njim ni složili.

- Dva tjedna sam ga molio da vidim taj popis i nije dao. Ni meni ni većini nas. Počeo ih je slati medijima. Usput, priča okolo svašta. Širi teške optužbe na naš račun. Spominje da smo se mi htjeli tući s policijom, a zadnja tri puta uopće ih nije bilo na prosvjedima. Napisao je, vidio sam negdje, da smo mi protiv Crkve i da neki od nas surađuju sa službama stranih zemalja.

Nikoga nije imenovao. Da je, podnijeli bismo već privatne tužbe - kazivao nam je Gaj baš dok smo osvježavali sandučić elektroničke pošte. I, kako je najavljeno, stigao je mail Žarka Pehara. Pozivnica na prosvjed i popis spomenutih zahtjeva.

Nazvali smo ga, spomenuli da smo prije dobili mail sa zamolbom da ne objavimo njegov poziv.

- Odmah da vam kažem, taj Marko i još trojica, njima se ne dopada moj proglas! Marko radi na svoju ruku, i na ruke još tri-četiri čovika. Zovu novine okolo i portale da skinu članke s popisom zahtjeva. Dođite na rivu di ćemo čitat proglas pa ćete vidit, bit će 50 ljudi na mojoj strani – odlučno će Pehar, a nama nije bilo jasno, ako je poanta "prsluka" da se bore protiv nepravde, u čemu se točno razilaze?

Oko kojeg zahtjeva ste se posvađali? Jesu li oni protiv sprječavanja korupcije?

- Nisu naveli koja točka ih točno smeta. Možda ne žele da se naplati ratna odšteta. Možda ne žele da odgovaraju svi ratni zločinci. Možda ne žele reviziju branitelja, invalida i imovine. Svi su vidili brošuru sa zahtjevima. Riječ nitko nije rekao – spremno će Pehar. Tvrdi da je pobunjenika protiv njegova popisa jako malo.

- Mala je skupina ljudi kojima se to ne dopada. A ja ću vidjeti još. Ne znam je li kažnjivo da on priječi okupljanje. Da okolo zove medije, to ću ja vidjeti s pravnicima još. Uzet ćemo odvjetnika. Oni žele spriječiti da se vidi proglas tih zahtjeva, ali mi ćemo imati razglas! Pustit ćemo da cijela riva čuje zahtjeve splitskih "žutih prsluka!" – najavio je Pehar.

Prolistali smo taj proglas. Raspon je od suvislih i prijeko potrebnih pa do nerealnih i krajnje... neobičnih ideja.

Među ostalim, zahtijeva se ukidanje financiranja svih udruga u Hrvatskoj koje nisu sportske, zdravstvene, ekološke ili u svrhu zaštite životinja. Logično onda, traži da se ukinu, primjerice, sve kulturne udruge.

Zanimljiv je i stavak 84.: "Promicati isključivo hrvatsku kulturu, hrvatsku baštinu hrvatskih stvaralaca koji isključivo hrvatski promišljaju." Tu je i zahtjev da se mora "u osnovne škole uvesti obavezni predmet o vrijednostima Domovinskog rata". A tu je i članak 56. koji uopće ne zvuči smiješno ni bezazleno:

"U Republici Hrvatskoj – ukloniti: sve djelatnike sigurnosnih službi, policije, vojske, političara, državnih službenika, veleposlanika, tuzemnih novinara, izvjestitelja inozemnih medija – koji su u totalitarnoj tvorevini Jugoslaviji bili djelatnici ili suradnici Udbe, KOS-a i drugih tajnih službi."

Upitali smo ga što je mislio pod "ukloniti".

- Nisam ja mislio ubiti! Ma podijeliti otkaze, poslati ih u mirovinu, tako… - odgovara.

A tko bi odredio tko su udbaši, tko su komunisti? Vi?

- Ma neee, pa to određuju službe, molim vas lijepo, postoje službe. Ako bi se napravila lustracija kao što su sve postkomunističke države napravile… Treba najprije u Sabor ići prijedlog zakona, onda neka oni diktiraju kako će se provoditi. Neće ulica rješavat. Postoje i tajni arhivi. Zna se tko je radio u tim službama. Neće njih niko ubit. Tjerat ili sudit. Izuzev, ako je zločin napravio. A svi drugi će biti udaljeni iz državnih službi.

Što je s ljudima koji rade u SOA-i?

- Ako su radili prije u Udbi ili KOS-u, moraju u mirovinu.

Od čega bi živjeli ako vam je jedan od zahtjeva da se ukinu mirovine djelatnika tajnih službi?

- Molim vas lijepo, piše u nastavku - onih koji su radili zločine! Znači onih koji su radili zločine protiv Republike Hrvatske. Ja ne znam da su oni zaslužili mirovinu. Gledajte, ovaj popis je teško ostvariv. Ali kad bi se pedeset posto provelo, mi držimo da bi sutra bili Švicarska - razumno će Pehar.

I bi, barem po plaći. Zahtijeva da minimalna bude osam tisuća kuna, ali i da "struka treba odrediti maksimalni iznos". Vezano za isključivo promicanje hrvatske kulture, argumentira, "u Hrvatskoj je hrvatska kultura, u Mađarskoj je mađarska. To je normalno", a po pitanju braniteljskih udruga kaže da ih sve treba objediniti u jednu krovnu.

U proglasu spominje i da su "žuti prsluci" "suverenisti".

Marko Gaj iz one druge frakcije kaže da je to također jedan od razloga zašto je poslao zamolbu da ignoriramo Pehara. Pokazao nam je i članak s internetskog portala HOP, gdje se njih, splitske pobunjenike, naziva "komunjarama u žutim prslucima", a gdje piše da je Pehar izjavio kako "sada nastupa borba komunista i suverenista".

Odlično. Uspijevamo politizirati pokret nastao iz otpora politici.