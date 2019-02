Kamere kupuju 10 godina!? 'Raspišite natječaj za nadzor školske zgrade i zaštitite djecu'

'Jasno je da će i ova nastavna godina proći bez videonadzora u školama', kaže Dea Šošić, predstavnica roditelja u Školskom odboru OŠ 'Split 3'

Među najvećim misterijima u djelovanju gradske uprave je zaštita osnovnih škola čiji je osnivač lokalna vlast.

Tko zna koliko puta smo pisali kako se od 2008. (!) najavljuje postavljanje videokamera u 25 splitskih osnovnih škola radi učinkovitije zaštite obrazovnih objekata te povećanja sigurnosti učenika i djelatnika osmoljetki. Opet ćemo napisati – "jednostavna nabava za izradu izvedbenog projekta za nabavu videosustava" nije baš toliko jednostavna.

Da nismo jedini koji grintamo o ovom pitanju potvrđuju i apeli brojnih roditelja osnovnoškolaca koji se učestalo javljaju našoj redakciji pitajući kad će više te kamere. Dovoljno strpljivi bili su i majke i očevi polaznika OŠ "Split 3", koji su nam se obratili apelom upućenim gradskoj vlasti da "hitno raspiše potreban natječaj za videonadzor i bez daljnjeg odugovlačenja adekvatno reagira i zaštiti splitsku djecu i svoju imovinu".

Ta je obrazovna ustanova na učestaloj meti huligana, nedavno je u WC-u podmetnut požar, a okoliš škole vrlo je loše osvijetljen, pa nije svejedno ni djelatnicima kada "zapnu" u školi do kasnih sati. O sigurnosti djece da i ne govorimo.

– Budući da se u OŠ "Split 3" učestalo događaju provale, uništavanje imovine, paljevine i ostali oblici uništavanja školske imovine, odlučili smo u ime roditelja istupiti u javnost i apelirati na Grad, kao školskog osnivača, te gradske službe na bržu reakciju. Već godinama se govori o postavljanju videonadzora u školama, a to je često i tema razgovora na našem Vijeću roditelja, koje se učestalo bavi problemima, kao što je vršnjačko nasilje, provale i uništavanje školske imovine.

U siječnju prošle godine raspisan je natječaj za postavljanje videonadzora, a ni pola godine poslije nije odabran ponuditelj, iako su na natječaj pristigle tri pravovaljane ponude. Neshvatljivo je da nije odabran niti jedan ponuditelj, te je natječaj nakon dugo vremena poništen. Još uvijek nema novog nadmetanja i jasno je da će i ova nastavna godina proći bez videonadzora u školama – kažu Dea Šošić, predstavnica roditelja u Školskom odboru OŠ "Split 3", te Ante Renić, predsjednik Vijeća roditelja, čudeći se kako se jedan relativno jednostavan i jeftin postupak odugovlači godinama, a sigurno bi značajno utjecao na sigurnost u školama i sprječavanje vandalskog ponašanja.

O ovoj temi raspravljalo se i na dnevnom redu sjednice Školskog odbora, gdje su se svi složili kako je videonadzor prijeko potreban u prevenciji nasilja i uništavanja imovine. No, u ovoj školi kao i u svim ostalima, izuzev OŠ "Žnjan-Pazdigrad", u koju su takvi uređaji ugrađeni već tijekom izgradnje objekta, projekt kamera još je pusti san.

Iz Banovine su nam prije nekoliko mjeseci poručili kako očekuju da će "do kraja 2018. osigurati projektnu dokumentaciju i troškovnike za 25 osnovnih škola temeljem kojih će se nabavljati potrebna oprema i ugradnja nadzornog sustava". Prema zaključku donesenom 12. studenoga 2018., navodi se kako je tvrtka "AKD-Zaštita" iz Zagreba odabrana s ekonomski najpovoljnijom ponudom od 50.000 tisuća kuna.

Žalbe nije bilo, pa se očekuje potpisivanje ugovora između Grada i ponuditelja, a time i provođenje famoznog postupka jednostavne nabave za izradu izvedbenog projekta sustava videonadzora u 25 splitskih osnovnih škola. U međuvremenu, pitamo se hoće li još jedna generacija djece upisati osmoljetku za koju je teže nabaviti videokamere nego išta.