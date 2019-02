Arhiv prima stranke od 8.30 do 12 sati, dok je knjižnica otvorena od 9 do 15 sati. Isto tako, razgledavanje arhiva uz stručno vodstvo odvija se od ponedjeljka do petka, između 10 i 13 sati, uz prethodnu najavu na broj 684-631

U Državnom arhivu – svega blaga! Više od sedam kilometara povijesne građe, raspoređenih u 706 fondova ili zbirki, stislo se na tvrđavi Gripe, u dijelu stare vojarne koju je arhiv dobio na korištenje od Grada još 1993. godine, premda je osnovan još 1952. Te je ratne godine ugovorom između lokalne vlasti i Ministarstva kulture cijela zgrada, površine 4800 četvornih metara, dodijeljena arhivu, da bi dvije godine poslije dio prostora bio ustupljen Hrvatskom pomorskom muzeju, pa je arhivu ostalo 3650 kvadrata. Kako onda, tako i sada. Je li im to dovoljno? Nije. Zašto? Idemo redom. – Još u 14. stoljeću Statutom grada Splita (iz 1312. godine, op.a.) je naređeno arhivsko gradivo čuvati u škrinjama, pod ključem, kod posebno odabranih ljudi – pripovijeda nam Marina Grgičević, ravnateljica Državnog arhiva u Splitu, pa dodaje: – Nas je ovdje 23 djelatnika, s tim da smo krajem godine dobili šest pripravnika. Ovo je uza sve i težak fizički posao, nema pomoćnika za prenošenje građe i kutija, sve moraju arhivisti i arhivski tehničari sami. Pa je onda, sama naravno, pokazala dragocjenost iz 1570. godine, matičnu knjigu našega grada i prvog zapisanog Splićanina u njoj. Rođen je bio u svibnju iste godine, ime mu je bilo Domenego, rečeni Nediljko, od oca Grgura (Gregor) i majke Franke (Francischina), čije prezime nismo mogli dešifrirati, jer je na tom dijelu papir oštećen. No, malenog su na krštenje nosili jedan Nikola i jedna Margita, a mi se samo možemo nadati da je život proživio pošten i zdrav. Evala, Domenego! Arhivskim se gradivom, doznajemo, postaje (već) 30 godina od nastanka (dokumenta, primjerice), dok su matični podaci, dakle osobni podaci, arhivski tek nakon stoljeća. U ovom mjestu skrivenoga blaga čuva se brižno 915 matičnih knjiga, sve abecedno poredanih po nazivima župa odakle jesu, kao i planovi i mape 700 dalmatinskih katastarskih općina. Ali to nije sve, rekli bi vam u reklami, pa smo prošetali do Odsjeka za filmsko i nekonvencionalno arhivsko gradivo, čija nam je voditeljica Vendi Ganza Marušić pokazala jedan od sačuvanih filmova prvog hrvatskog snimatelja Josipa Bepa Karamana. – Karaman je bio preteča selfija – smije se Vendi dok nam pokazuje zadnji kadar gdje je, uistinu, snimatelj snimio – sam sebe.

U prostoru u kojem je pohranjeno filmsko gradivo temperatura je niska, baš kao i vlažnost zraka, ali se (drhtureći) ne damo, jer, o šoka i nevjerice, film pregledavamo za montažnim stolom Orsona Wallesa! – Preuzeli smo stol, kao i filmsku građu, od "Marjan filma", dakle stol je Orsonov – ističe naša sugovornica Vendi i pokazuje vinil i šelak ploče fotoreporteru Nikoli Viliću. On zadivljen, a vaša reporterka "gugla" značenje riječi "šelak"...

Gordana Tvrdić, viša arhivistica i voditeljica odjela za sređivanje i obradu arhivskoga gradiva, u vrijeme našeg posjeta imala je posla preko glave. Sređivala je građu preostalu iz vremena Banske uprave, od 1919. do 1941. godine. – Jako je malo građe sačuvano, kako je koji “pobjednik” dolazio, tako je uništavao dokumentaciju, ostalo nam je ono što nikoga nije zanimalo – veli arhivistica i pokazuje nevjerojatno blago. Pred nama je 600 dosjea učitelja i profesora, zaposlenika ondašnjih dalmatinskih škola. U svakom dosjeu fotografija, osobni podaci, detalji iz privatnog života. Doznali smo tako da je Olga Petrović, učiteljica, u svojoj 31. godini života stala pred oltar s 35 godina starijim dr. Antom Tresićem Pavičićem, hrvatskim književnikom i političarem. Od mnoštva dokumenata iz vremena vladavine NDH ostale su netaknute molitve građana za pomoć. Naišli smo i na zamolbu Josipa Lovrića u kojem moli Poglavarstvo da mu odobre nabavu dva para čarapa za desetogodišnjeg sina... – Koliko god su se “trudili” uništiti gradivo, toliko mi iz ovoga što imamo možemo zaključiti precizno kako se živjelo u to doba – pojašnjava nam Tvrdić. Kada se gradivo ošteti, kad “ratuješ” s vremenom, tada odlazi u radionice u kojima ga konzervatori i restauratori dovode u red. Jasnu Matoš smo zatekli nagnutu nad stranice starih matičnih knjiga, gdje je punila šupljine “japanskim papirom”: – Ovo je sve ručni rad, koristimo samo prirodne materijale, a posao traži strpljenja.

Pri kraju našeg obilaska dolazimo u svojevrstan mali muzej, to je arhiv mapa za Istru i Dalmaciju, pokazuje nam ga Bruna Horodić Vuković. – Austrijski car Franjo I. je 1817. godine donio edikt po kojem su popisane sve nekretnine u carstvu. Mi čuvamo cijelu, kompletnu prvu izmjeru Dalmacije, sačuvana je 741 katastarska općina – ponosno će Bruna. Nije car iz ljubavi mjerio Dalmaciju, već je trebao precizne podatke kako bi mogao naplatiti porez, ali da tog edikta nije bilo, mi uopće ne bismo imali katastarske i zemljišne mape. Naime, složit ćete se, od te se izmjere nismo makli. A u ono vrijeme od naređenja do gotovoga posla prošla je tek 21 godina! Kompjutora, interneta, mjernih uređaja, dronova, satelita, podsjećamo - nije bilo. Tek geodet, njegov stol, nekoliko radnika za nošenje uređaja i nekoliko vojnika za zaštitu. Kako bilo, moramo vam reći, nemojte propustiti barem obići Državni arhiv na Gripama. Neće vam biti žao. Onima koji odlučuju o sudbinama ovakvih institucija, a Grad im je, napominjemo, dužan osigurati prostor, onako utiho poručujemo – ostavite nam arhiv na postojećoj lokaciji. Blizu nam je. Samo im dajte cijelu vojarnu, fali im mista, ljudi moji. 'Građani, naša vrata uvijek su vam otvorena' I vi se možete koristiti arhivskim gradivom. Možete pregledavati građu, prepisivati je, izrađivati preslike i dobivati prijepise. Dovoljno je da se pri dolasku u čitaonicu prijavite odgovornoj osobi, ispunite prijavnicu za korištenje arhivskog i knjižnog gradiva. Odobrenje se daje ako je to moguće odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva. U jednom danu je moguće dobiti na uvid pet tehničkih jedinica (arhivska kutija, svežanj, fascikla…) arhivskog gradiva. Pregled gradiva i obavijesnih pomagala je besplatan. Obavlja se isključivo u čitaonici. 'Čitala sam spise, a iz kuverte je ispao lančić...' Slažući građu kaznenoga suda, jednom je prilikom Marina Grgičević doživjela situaciju od koje joj još i danas, priznaje, prođu trnci tijelom. Riječ je bila o suđenju mještaninu Vrboske na Hvaru koji je ubio svoju trudnu djevojku i bacio je s barke u more. - Tužna je to priča bila, on je zavolio drugu djevojku, a trudnu zaručnicu je ubio, bacio je u valove u nadi da se nikada neće doznati što je uradio - priča nam Marina. I dok je slagala papire, u krilo joj je pala žuta kuverta: - Otvorila sam je, a unutra je bio lančić i komad čipke pokojne djevojke. U spisu su, eto, bili i materijalni dokazi.