Splitski roditelji svakoga dana u istom problemu: Skuplje me dođu parkiranje i prometne kazne nego račun za vrtić! Upalimo sva četiri, trčimo i štopamo tri minute...

Možda je rješenje zatražiti i službeno od Grada prometni znak za zaustavljanje na 10, 15 minuta - preporuka je iz Komunalnog redarstva

Roditelji čija djeca pohađaju DV "Adriana", kao i OŠ "Dobri" u Kliškoj ulici, proteklih su dana na meti prometnih redara koji im ispisuju kazne za nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila u blizini vrtića i škole. Znaju se požaliti kako ih skuplje dođe plaćanje parkirališta i prometnih kazni nego mjesečni račun za vrtić. A izbora nemaju...

- Godinama mi djeca idu u tamošnji vrtić i imamo vječni problem kako dovesti i odvesti djecu u što kraćem roku. Prije je to bilo u okviru 15 minuta koliko nam se toleriralo, a sada imamo na raspolaganju svega tri minute za otrčati do vrtića, obući jedno, pa drugo dijete, pozdraviti tetu i otrčati natrag do auta u Bihaćkoj, gdje smo upalili sva četiri na autima. Ukratko, nemoguća misija!

Ni vrtić ni škola nemaju nikakav parking, a nalaze se u pješačkoj zoni, pa nama roditeljima preostaje jedino skupljati prometne kazne ili parkirati u zgradi Lavčevića, gdje se plaća parking.

Ako već nisu mogli osigurati kakav-takav pristup autima do tih ustanova, nek nam barem toleriraju tih desetak minuta, koliko nam treba da odemo po djecu - javila nam je jedna mama uz napomenu da nema roditeljskog sastanka u vrtiću a da se ne spomene problem dovođenja i odvođenja djece u vrtić koji broji nekoliko skupina mališana i jedan je od većih u gradu.

Zapravo, pitanje je da se sad otvara vrtić ili škola na tom mjestu bi li uopće dobili dozvolu za rad s obzirom na nepostojanje pripadajućeg parkirališta, barem privremenog.

I pauk ordinira

Iz Komunalnog redarstva kažu nam da razumiju problem roditelja, te da se uglavnom tolerira situacija u Bihaćkoj oko 8 ujutro i 16 sati, kada roditelji dolaze po djecu.

- Nažalost, ta lokacija uopće nije uređena za zaustavljanje i parkiranje, tamo je i znak zabrane, a mnogi vozači znaju tu ostaviti automobile na duže vrijeme, pa nam to netko dojavi, kao i proteklih dana kada je netko od građana zvao pauk zbog vozila koje je tamo stajalo duže.

Slažem se da je nemoguće odvesti i dovesti dijete u samo tri minute. Naši redari to znaju, no ako dolazi do ozbiljnog ometanja prometa, moraju reagirati. Možda je rješenje zatražiti i službeno od Grada prometni znak za zaustavljanje na 10, 15 minuta - kažu nam iz Komunalnog redarstva.



Akcija na Marjanu: upozorenje pod brisačem

Upozorenja za nepropisno parkiranje dobilo je nekoliko vozača proteklog vikenda, koji su parkirali vozila uz cestu na potezu od rampe na Institutu prema crkvici Gospe od sedam žalosti, s južne strane Marjana. Poznato je da je tamo prilično teško parkirati jer nema regularnog parkirališta, tek makadamski dio, gdje je moguće ostaviti auto.

- Redari su izišli na teren po dojavi građana, te su izdali obavijesti vozačima, nikako kazne, jer su bili parkirani iza prometnog znaka zabranjenog zaustavljanja ili parkiranja - odgovorila nam je Esma Kalemba, voditeljica Odsjeka za komunalno redarstvo.