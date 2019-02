Smiju li konji izvlačiti zaražena stabla s Marjana? Za iskorištavanje životinja predviđene su velike kazne

Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da se konji mogu koristiti za prenošenje tereta u brdskim i planinskim područja gdje strojevi ne mogu pristupiti, ali i u zaštićenim područjima prirode

Predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan dr. Mirko Ruščić najavio je da bi konji mogli doći na Marjan radi izvlačenja trupaca koje je zarazio potkornjak. Kazao je kako su uspostavljeni kontakti s nekom udrugom iz Like koja nudi šest teglećih konja, uz napomenu da bi takav animalni način izvlačenja mogao usporiti proces, no da bi bili potrebni i drugi oblici izvlačenja stabala, s obzirom na to da je u pitanju 20.000 zaraženih borova.

Prije tjedan dana upitali smo dipl. ing. šumarstva Branimira Stošića, autora elaborata od kojeg se odustalo, a po kojem je mehanizacija trebala probiti traktorske vlake za izvlačenje zaraženih borova, zašto se nije predvidjelo konje na Marjanu.

- Konji su zabranjeni po Zakonu o zaštiti životinja, kao animalno izvlačenje stabala, to je iskorištavanje životinja. Radije bi se moglo trupce vitlanjem izvlačiti - komentirao je Stošić.

- Zabranjuje se korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i iznošenje ogrjevnog drva, osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara - propisuje Zakon, a kazna za nepoštivanje ove odredbe iznosi od 30 do 50 tisuća kuna.

Samaraši s Velebita

Zakon je usvojen nakon što su pred neku godinu na zao glas došli “samaraši” koji konjima obavljaju izvlačenja trupaca. Javnost su šokirale objavljene slike zlostavljanja konja koji su preopterećeni drvima padali slomljenih nogu po Velebitu.

Upitali smo Ministarstvo poljoprivrede da nam objasne što su teško pristupačna područja gdje su dozvoljeni konji. Je li u pitanju strmi teren, ili je riječ i o obraslim zaštićenim područjima, poput Marjana, gdje se želi očuvati eko sustav?

Iz Ministarstva poručuju kako se Zakon uglavnom odnosi na brdska i planinska područja gdje strojevi ne mogu pristupiti zbog konfiguracije tla. Ali, dodaju, konji se mogu koristiti i u zaštićenim područjima prirode.

- Najčešće se ipak usluga konjskog iznošenja drvnih sortimenata koristi u specifičnim uvjetima, bilo da se radi o otocima ili parkovima prirode (zaštićenim objektima prirode) i park-šumi grada Zagreba, gdje je nepristupačnost za mehanizaciju izražena, krajobrazna osjetljivost na visokom nivou, zaštita potoka i vodotokova strogo nadzirana, a količine za iznos male - napominju u Ministarstvu.

Voditi brigu o beštijama

Prednosti su što konji neće oguliti koru neoznačenih stabala, poput teške mehanizacije, niti će izgaziti i sabiti tlo, ili ispustiti motorno ulje u tlo.

- Svakako, treba voditi računa i misliti na dobrobit životinja, osobito u smislu obučenosti i prilagođenosti na ovakav rad, uz ograničenje u teretu koji nose - ističu u Ministarstvu i dodaju kako radove treba izvoditi licencirana firma te paziti na zdravlje, smještaj, ishranu i njegu korištenih konja.

Ukratko, konji na Marjanu bi mogli biti od sekundarne pomoći. Oni su najbolji kad se, uz dužnu pažnju prema ovim životinjama, treba izvući manje količine tereta s teže pristupačnih područja. No, ovdje je u pitanju trećina marjanske šume, zato će trebati promisliti o drugim, učinkovitijim, načinima izvlačenja velike zaražene drvne mase.