Djeco, u Noći muzeja poigrajte se s robotima na Matejuški

Županijska gospodarska komora prvi put se uključuje u Noć muzeja, kako bi u sklopu ovogodišnje teme "Inovacije i digitalna budućnost" promovirala korištenje inovativnih i digitalnih tehnologija, potaknula povezivanje IT sektora s drugim djelatnostima te predstavila inovacije svojih članica.

Tako će svi zainteresirani u prostorijama Komore na Matejušci, Obala Ante Trumbića 4, večeras, od 18 sati do 21 sat, moći zaviriti u digitalnu budućnost gospodarstva i Hrvatske gospodarske komore (HGK) te se upoznati sa svijetom inovacija splitsko-dalmatinskih tvrtki. U 20 sati bit će upriličen razgovor s Natalijom Princi, autoricom knjige "Teslina frekvencija mira – Portret jedne vrline".

Od 18 do 21 sat bit će priređena i zanimljiva radionica za osnovnoškolce u kojoj će tvrtka "Algebra" kroz radionicu predstaviti STEM aktivnosti za osnovnoškolce – programiranje bojama robota Ozobota i utrke robota Q-bota, koje na zabavan način, kroz igru, daju uvid u program "Algebrine" Digitalne akademije, a uključuju računalno razmišljanje, programiranje, istraživanje, stvaranje i surađivanje, potiču razvitak kreativnosti, znatiželje i kritičkog mišljenja te dolazak do rješenja problema kroz eksperimentiranje. Iz HGK pozivaju djecu da se u Noći muzeja u Komoru na Matejušku upuste u veliku avanturu s robotima!

U istom tom razdoblju posjetitelji će moći degustirati napitak Go Sharp i Go Fresh, a to se posebno odnosi na roditelje koji odole robotima. Kavu s gljivama će im servirati tvrtka "Mushroom Cups".

Tvrtka "Kristalna ideja", čija je vlasnica najbolja europska inovatorica u prošloj godini, omogućit će posjetiteljima ŽK Split putem iTherapy tehnologije boravak na zraku obogaćenom vitaminom C, antioksidansima i negativnim ionima, što poboljšava imunitet i ukupno zdravlje.

Tvrtka "Include" Ivana Mrvoša informirat će posjetitelje o Steora pametnoj klupi koja se napaja solarnom energijom te o web-aplikaciji Dashboard, koja prikuplja podatke u stvarnom vremenu...

Poduzetnički klub "Aspira", koji okuplja mlade i inovativne studente studija računarstva – smjer programsko inženjerstvo, prezentirat će projekte vezane uz digitalizaciju muzeja preko raznih virtualnih šetnji i interaktivnih QR kodova. Studenti će svim zainteresiranim posjetiteljima pokazati simulaciju virtualne šetnje po muzejima.

Na koncu, domaćin će predstaviti projekt HGK Digitalna komora, jedinstvenu informacijsko-komunikacijsku platforma za e-usluge kojima će se ubrzati komunikacija i unaprijediti odnosi s članicama, digitalizirati izdavanje dokumenata za javne ovlasti, omogućiti još aktivnije sudjelovanje gospodarstvenika u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira, učiniti dostupnijima potencijalni izvori financiranja...