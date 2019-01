Opara o parkingu u gradskoj jezgri: Ništa u životu i gradu Splitu nije besplatno, to neko mora platiti

Na današnjoj sjednici splitskog Gradskog vijeća raspravljalo se i o Prijedlogu Odluke o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi čiji je izvjestitelj bio Damir Ordulj, novi gradski šef komunale.

Jakov Prkić je kazao da se prošlu sjednicu raspravljalo o komunalnoj odluci pa mu nije jasno zašto se već iduću glasa o izmjenama te prokomentirao nedavni članak u "Slobodnoj" u kojem je objavljeno da ljudima uopće nisu stigle uplatnice o komunalnoj nakadi. Isto pitanje je postavila HNS-ova Mirna Kovačić.

Uplatnice kasne je smo čekali današnju odluku i čim se donesu, uplatnice se šalju – odgovorio je Ordulj.

Onda nije problem u vijećnicima nego u onome tko je pisao odluku koja je već izglasana prošlu sjednicu, ali očito nije bila dobro napisana – prokomentirao je Prkić.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Uslijedila je točka o prijedlogu odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Split. Nakon kratke rasprave prijedlog je jednoglasno usvojen.

Više rasprave očekivano je izazvao Prijedlog zaključka kojim bi se stanarima uže gradske jezgre omogućio besplatno parkiranje.

Izvjestitelj za tu točku, Ante Zoričić je kazao da se ne donosi odluku o besplatnom parkingu, već se donosi odluka o zaduživanju stručnih službi da pripreme podatke za izglasavanje potencijalnog donošenja te odluke.

- Jesmo li spremni pomoći tim ljudima ili uopće nismo spremni razgovarati o njihovom problemu. Nitko nije niti pokušao demantirati tvrdnje da je ovim ljudima najteže u gradu. Razlog zašto bi trebali dobiti pomoć i podršku – oni ne mogu pristupiti svojim kućama. Moraju izdvojiti enormna sredstva za plaćanje parkinga, a posebno ga ljeti ne mogu niti naći. Tijekom ovih dana čuli smo da ljudi govore da oni imaju određene prednosti, jer skupo iznajmljuju nekretnine. No, takve bi ljude isključili iz ove odluke, već je odluka samo za one koji tu žive. Naime, 2011. godine je u užoj jezgri živjelo 2320 ljudi, a danas oko tisuću – obrazložio je Zoričić. Dodao je da odluka "pokriva" oko 200-tinjak automobila.

- Marko Bartulić je izrazio spremnost da pomogne i bio je jako konstruktivan te se nije dalo iščitati da bi to bio financijski udar na "Split Parking". Ovo stanari ne bi trebali gledati kao trajnu mjeru, već privremena, dok se tim ljudima izgradnjom najavljene garaže ne osiguraju parkirališna mjesta – dodao je Zoričić te se poslužio nekoliko primjera drugih gradova, među kojima je Rovinj koji je omogućio poseban i besplatan parking stanovnicima u staroj gradskoj jezgri.

Martin Pauk je kazao da bi se darovala neka mjesta stanovnicima, nekome se ona moraju oduzeti te se nada da ćemo uskoro dobiti konkretan prijedlog u kojem će se eliminirati svaka mogućnost prijevare.

- Čim će biti besplatno, onda neće biti oklijevanja. Ne pričamo o socijalnoj mjeri, već mjeri koja želi spriječiti iseljavanje iz stare gradske jezgre – između ostalog je kazao Pauk.

Tonči Blažević (HSLS) je kazao da je na njima kao vijećnicima da spriječe manipulacije.

Branimir Urlić se javio za raspravu te kazao da traže "lijepu prezentaciju" brojeve, ali podržavaju inicijativu.

Nekoliko vijećnika je spomenulo povećano iseljavanja stanovnika iz gradske jezgre kazavši da se palača bez iti jednog stanovnika neće izgubiti UNESCO-vu zaštitu, na što je Zoričić replicirao.

- Palača je za razliku od Dubrovnika dobila UNESCO-vu zaštitu i po neprekidnom kriteriju života – kazao je Zoričić.

Ante Bradarić Šljujo je kroz raspravu kazao da je nakon buke, jedan od najvećih problema upravo parking. Zato su predložili zaključak kojim se zadužuje gradonačelnik da s nadležnim upravnim tijelima i "Split Parkingom" do 1. ožujka 2019. godine:

- na vanuličnom parkiralištu Riva predvide pet parkirališnih mjesta za stanovnike s prebivalištem unutar kontaktne zone stare gradske jezgre

- na vanuličnom parkiralištu u Ulici Zrinsko Frankopanskoj (Stari plac) predvide deset parkirališnih mjesta za stanovnike s prebivalištem unutar kontaktne zone stare gradske jezgre

- na vanuličnom parkiralištu u Ulici Petra Svačića-Manđerova predvide 15 parkirališnih mjesta za stanovnike s prebivalištem unutar kontaktne zone stare gradske jezgre

- određivanje cijene za iskaznicu kao sredstvo identifikacije za korištenje označenih parkirnih mjesta u vrijednosti od 10 kuna za stanovnike s prebivalištem unutar kontaktne zone stare gradske jezgre (iskaznica sadržava ime i prezime te reg. oznaku vozila)

- napraviti analizu potencijalnih lokacija za javne garaže u kotaru Grad i o provedenoj analizi obavijestiti gradsko vijeće na prvoj sljedećoj radnoj sjednici Gradskog vijeća nakon 1. ožujka 2019 godine.

Mirna Kovačić se javila za riječ i kazala da nijedna politika ne može reći građaninu gdje će živjeti i na koji način te dodala da u Rovinju nemaju besplatan nego povlašten parking.

Tomislav Prljević je kazao je da se ne slaže da se kvaliteta života mjeri s dostupnosti parking mjesta, već dostupnosti javnog gradskog prijevoza, no dodao da se mora kazati da problem postoji.

- Sama firma ne može nuditi nešto besplatno te da se dovedemo u situaciju da plaćamo parking osobi koja živi u stanu visoke vrijednosti – kazao je Prljević.

- Tražio sam da se ukine povlašteni parking gradskim vijećnicima i taj prijedlog nije prihvaćen, a tko je tu analizu proveo kada se vijećnicima davao povlašteni parking - upitao je Bradarić Šljujo te dodao da smo se doveli u situaciju da hoteli imaju mjesta za svoje goste a građani nemaju.

Replicirao je Branimir Urlić i kazao da hoteli zarađuju od parkirnog mjesta jer oni gostima naplaćuju dan tog mjesta, a ovdje pričamo o građanima koji nemaju mjesto.

Uslijedila je redovna pauza nakon čega slijedi izglasavanje prijedloga.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara je nakon pauze predložio da se do polovine lipnja razrade sve mogućnosti radi donošenja odluke.

- Morao sam se izboriti da dođem tu i kažem mišljenje. Da, prihvaća se ovaj prijedlog. Danas je u raspravi i replikama izneseno puno toga što zahtjeva mirniji i racionalniji pristup. "Split Parking" je neovisno o vašoj inicijativi započeo cijeli niz rasprava po kotarevima da se prikupi kompletna slika stanja parkinga i da se prikupi mišljenje građana. To ćemo dobiti u narednih nekoliko mjeseci, a to je dublja analiza nego od ovoga što je danas bilo raspravljeno. Ništa u životu i gradu Splitu nije besplatno, to neko mora platiti. Umirovljenici imaju besplatan prijevoz autobusom, a Grad to plaća 19 milijuna kuna "Prometu". Sve ono što ćete odučiti, Grad to mora platiti "Split Parkingu". Ovaj prijedlog Bradarića Šljuje ulazi upravo u tu sferu. Odluka o parkinzima za hotele je naslijeđena, ako želite o tome raspravljati – izvolite, preuzmite odgovornost i donesite odluku. Ovo govorim jer ću slično reći u raspravi o paušal - između ostalog je kazao gradonačelnik i dodao je da odbija Most-ove prijedloge, a ako žele da se glasa o njima, neka onda preuzmu odgovornost za njih.

Šljujo mu ga je upitao zašto se onda za udžbenike kaže da su besplatni te zašto se nije tražila izmjena cijene parkirališta hotelima.

Podržavanje Zoričićevog prijedloga komentirao nam je direktor Split Parkinga, Marko Bartulić.

- Ovo još ništa ne znači za stanare. Niti na tribini nitko nije bio protiv inicijative. Pohvaljujemo svaku inicijativu koja će ući u problematiku parkirališta u Splitu. Sada s inicijativom i gradskim službama treba doći do tih podataka jer smo do sada samo "nabacivali" procjene. Treba doći do relevantnih podataka i na osnovu njih izvući zaključke i pronaći tehnička rješenja ako rezultati budu prihvatljivi. Onda to ide na Gradsko vijeće u kojem će gradski vijećnici odlučiti hoće li to biti tako ili ne – kazao je Bartulić i kazao:

- Idemo prvo napraviti neku vrstu analitike. Poznato je da idemo po tribinama u nekim drugim kotarevima pa čujemo razne probleme. Primjerice, specifikum je kotar Spinut gdje su naša dva parkirališta u Zrinsko-frankopanskoj ulici ljeti gotovo prazna. Nije to slučaj s drugim parkiralištima, a zimi je pun 90 posto. Zbog čega? Jer se parkirališta pune za vrijeme školske godine. Svakako, treba izračunati sve, uzeti relevantne podatke i ako oni zaista rješavaju strateške probleme za ovaj grad, treba ih dati vijećnicima na raspravu - kazao je Bartulić.

Na kraju je usvojen samo Zoričićev prijedlog kojim se zadužuje nadležna služba da u koordinaciji s gradskom tvrtkom "Split Parking", inicijatorima ovoga prijedloga i svim zainteresiranim subjektima razrade plan obuhvata ulica dijela stare gradske jezgre čijim bi se stanarima omogućilo besplatno korištenje parkirališnih mjesta u vlasništvu grada Splita.

Zadužuje se nadležna služba da izradi projekciju troškova i učinak navedene mjere te da se do 15. lipnja izvrše sve potrebne radnje radi donošenja odluke od strane Gradskog vijeća.