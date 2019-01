Od početka je bila drugačija, dok su druge djevojčice brale cvijeće, ona je skupljala divlje trave i radila herbarij: upoznajte kemičarku Ingu Kovačić Sindik, najbolju europsku inovatoricu

isplati se biti poseban i drukčiji

Misli lokalno, djeluj globalno - konačno smo uspjeli iskoristiti ovu rečenicu i slogan brojnih "zelenih" društava i projekata te ga potkrijepiti konkretnim primjerom predstavljajući Ingu Kovačić Sindik, iduću kandidatkinju za nagradu "Splitski cvit".

Tako je među brojnim humanim i posebnim kandidatkinjama, svoje mjesto dobila najbolja žena inovatorica u Europi. Ovakvom izjavom niti malo ne pretjerujemo, jer ju je udruženje europskih inovatora proglasilo najboljom europskom inovatoricom i dodijelilo joj je glavnu nagradu na 70. međunarodnom sajmu IENA, jednom od najcjenjenijih sajmova inovacija u svijetu.

Osim toga, naša ovogodišnja kandidatkinja je i prva žena koja je nakon čak sedam desetljeća postojanja tog sajma osvojila vrijedno priznanje. Ujedno je i inovacija Inge Kovačić Sindik "iTherapy – pametni pročistač i modulator zraka" dobila zlatnu medalju.

- Protekla 2018. godina ispala je kruna rada zadnjih nekoliko godina. Počelo je sajmom u Ženevi i osvajanjem brončane medalje te osobnim priznanjem za doprinos u pročišćavanju zraka. Dalje smo nastavili razvijati i dovršavati uređaj da ga što prije lansiramo u promet i krajem prošle godine, u studenome, na međunarodnom sajmu inovacija u svijetu, sam proizvod je dobio zlatnu medalju, a ja sam proglašena najboljom inovatoricom Europe. Posebno je bilo zanimljivo što je žena dobila tu nagradu, što se dogodilo prvi put u povijesti toga međunarodnog sajma - kazala je naša sugovornica čiji je životni put obilježen ljubavlju prema tehnološkom napretku u službi zdravlja čovjeka i harmoniji s prirodom te se smatra cjeloživotnim tehnološkim borcem posvećenom boljitku.

Zadnjih desetak godina je izrazito posvećena posljedicama klimatskih promjena, inoviranjem tehnologija koje mogu pridonijeti smanjenju razornih posljedica onečišćenja zraka te dovesti do poboljšanja zdravlja čovjeka, ali i oporavka okoliša.

- Svatko bi trebao na svojoj razini činiti dobro, jer stvarno živimo u dobu s ekstremnim uvjetima i poremećajima u prirodi te se traži obol svakoga od nas. U tome svemu, ja sam se zbog struke i svojih vlastitih spoznaja odmakla korak dalje - uz osmjeh kaže splitska "latica" koja dodaje da želi dati nešto od sebe zbog samog osjećaja odgovornosti, koji osoba može ali i ne mora imati.

- Nitko ti ne može otkloniti bol grižnje savjesti i odgovoriti na pitanje zašto nisi reagirao u pravom trenutku, evo, ja ne želim da se to meni dogodi - jednostavno će Inga koja za sebe kaže da ima fokus, fascinaciju i osjećaj osobnog poziva na sudjelovanje u rješavanju globalnih problema današnjice koji su povezani s uništavanjem prirodne ravnoteže i koji su jednako razarajući kako za čovjeka tako i za čitav prirodni okoliš te sva živa bića u njemu, što joj je vodilja za inovacije.

Završila je Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, a kasnije je u svom radu specijalizirala tehnologije vode i zraka. No, bijela kuta nije njezina jedina uniforma. Naime, završila je glazbenu školu gdje je deset godina provela za klavirom.

- Moje roditelje i okolinu je sve to bunilo, zanimala me priroda, biologija, pa sam kasnije u matematici i fizici išla na natjecanje, a s druge strane sam bila recitator i organizirala sam školske predstave, pisala sam pjesme te igrokaze, a još sam i šila kostime za predstave - prisjeća se Inga, a ono što je posebno naglasila, bez obzira na naziv ove nagrade, nikada nije bila djevojčica koja je pažnju obraćala na cvijeće već je brala divlje trave i radila herbarij prije nego što je došlo vrijeme za to u školi.

Za kraj, to može biti poruka drugim djevojčicama da se isplati biti poseban i drukčiji.