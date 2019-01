Studenti, učite u Dalmaciji! Splitsko sveučilište najbolje je u Hrvatskoj

Splitsko sveučilište se zadnjih godina na uglednim svjetskim ljestvicama koje rangiraju visoka učilišta nametnulo kao vodeće sveučilište u Hrvatskoj.



Da to nije tek puka slučajnost, pokazuje najnovija lista Best Global Universities Rankings medijske kuće U.S. News & World Report, koja je Splitsko sveučilište smjestila na 523. mjesto od ukupno 1250 top visokih učilišta iz SAD-a i još 80-ak svjetskih zemalja.

Sveučilište u Splitu Amerikanci su tako rangirali kao najbolje hrvatsko sveučilište, kojemu u leđa gledaju još dva hrvatska predstavnika koja su se našla na toj listi: Zagrebačko na 560. mjestu te Riječko sveučilište na 1066. poziciji (lani ih nije ni bilo na ljestvici).

Time se Split drugu godinu zaredom našao ispred Zagreba, iako su oba sveučilišta na listi za 2019. godinu ostvarila nešto lošiji uspjeh nego u 2018. godini: Splitsko sveučilište je lani bilo među 500 najboljih, s plasmanom na 487. mjestu, dok je Zagrebačko zauzimalo 526. poziciju.

Iako je važna činjenica da su tri naša sveučilišta uvrštena među najbolje na svijetu, treba reći da su bolje plasirana na ovoj listi od našega najboljeg sveučilišta dva susjedna predstavnika: Ljubljansko sveučilište je na 384. mjestu, što je napredak u odnosu na lani, kada je bilo 394., dok je Beogradski univerzitet u 2019. godini na 427. mjestu, što je pad u odnosu na prošlu godinu (397.).

Srbija na Best Global Universities Rankings ljestvici ima četiri visokoobrazovne institucije, ali su sveučilišta u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu rangirana iza tisućitog mjesta, dok je od slovenskih predstavnika tu još Mariborsko sveučilište, na 788. mjestu.

Ostalih zemalja bivše Jugoslavije na ovoj ljestvici nema. Od novi(ji)h članica Europske unije, Splitsko sveučilište bolje je rangirano, na primjer, od najboljih sveučilišta u Bugarskoj, Rumunjskoj, Litvi, Latviji ili Slovačkoj.

Najbolje rangirana svjetska sveučilišta, naravno, dolaze iz Amerike: prvi je Harvard, zatim MIT (Massachusetts Institute of Technology) te Stanford, dok su među top deset jedine neameričke visokoobrazovne institucije britanski Oxford, na petom, i Cambridge, na sedmom mjestu.

Podsjetimo, Splitsko sveučilište zadnjih godina redovito je ispred Zagrebačkoga i na jednoj od najvažnijih svjetskih ljestvica, onoj Times Higher Educationa. Obje te ljestvice, kažu na sveučilištima, nalaze se među liderima rangiranja različitih institucija, a U.S. News & News Report osobito obrazovnih i medicinskih.

U zadnjih tridesetak godina U.S. News redovito rangira američka sveučilišta, a prije nekoliko godina putem ljestvice Best Global Universities i ona na međunarodnoj razini, kako bi se američka sveučilišta mogla uspoređivati s drugim najboljim svjetskim sveučilištima.

Visokoobrazovne ustanove, ukupno njih 1250, na ovoj su ljestvici rangirane na temelju 13 pokazatelja koji mjere njihov akademski i istraživački učinak te njihovu globalnu i regionalnu istraživačku reputaciju, a tu su i indikatori poput publiciranja znanstvenih radova i knjiga, konferencija, različiti kriteriji vezani uz citiranost, osobito onih radova koji ulaze među deset kao i jedan posto najboljih, međunarodna suradnja i drugi.

Studentima je to korisno jer dobivaju važne informacije o mogućnosti visokog obrazovanja izvan granica njihovih zemalja te kako bi mogli uspoređivati "ključne aspekte istraživačkih misija učilišta", stoji u objašnjenju.

Splitsko sveučilište izvrstan je plasman ostvarilo osobito u kategorijama međunarodne suradnje, gdje je među 80 najboljih svjetskih sveučilišta, kao i postotka ukupnih publikacija izdanih u međunarodnoj suradnji, a vrlo su dobri i u pokazatelju poput postotka visoko citiranih radova koji se nalaze među top jedan posto najcitiranijih, kao i postotku ukupnih publikacija među deset posto najcitiranijih. Tu su umnogome bolji od Zagreba.

Međutim, Zagrebačko sveučilište bolje je plasirano prema globalnoj istraživačkoj reputaciji, što je najslabija točka Splitskog sveučilišta. Splitsko sveučilište također se ističe u području fizike.