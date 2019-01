Od rupe do rupe: gdje god se zagrebe, eto komunalnih problema u jednom od najvećih i najnapučenijih splitskih kvartova; 'Puni asfalt čekamo skoro 50 godina, nemamo ni nogostup na opasnom zavoju'

Split 3 je jedan od najvećih i definitivno urbanistički najbolje riješenih kotareva u gradu, međutim, ni on nije "otporan" na komunalne probleme.

Gdje god zagrebeš - izleti barem jedan. Pozivi naših čitatelja se redaju, traže da im pokušamo pomoći, žale se kako je Ulica Kroz Smrdečac potpuno zakrčena, što vozilima samih stanara okolnih zgrada, jer parkirališnih mjesta nema dovoljno, što zbog činjenice da iz Ulice Matice hrvatske tuda prolazi jedini ulaz u središnji dio kvarta.

O kroničnom problemu i mogućnostima njegova rješavanja razgovarali smo s Ivanom Relatom, predsjednicom kotarskog Vijeća.

- Jedan od ključnih problema je nepostojanje nogostupa uz sjeverni rub Ulice Matice hrvatske. Sadašnje stanje je opasno za sve prolaznike, posebice za učenike iz Jeretove ulice kojima je to jedini put do osnovne škole, ali i za brojne studente, jer je Kampus u neposrednoj blizini. Kako bi se smanjila opasnost i brojna stradavanja pješaka na toj prometnici, bitno je što prije izgraditi nogostup na potezu od pješačkog mosta koji spaja Ulicu Ruđera Boškovića s Kampusom, pa do raskrižja Ulice Matice hrvatske i Velebitske - ističe kvartovska čelnica.

Na području Splita 3 nalaze se i brojni fakulteti, a kada sveučilišna zona u punom profilu bude dovršena - bit će ih još više. Stoga je rješavanje imovinskopravnih pitanja, izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i na kraju sama izgradnja spomenutog nogostupa prioritet.

U Banovini se trenutačno radi na ishođenju lokacijske dozvole, a tek nakon toga će se početi rješavati imovinskopravni problemi. Ekipa sa Splita 3 računa kako je realizacija projekta u tijeku, posebno zbog činjenice što je novac u gradskoj blagajni osiguran, ali otegotnu okolnost predstavljaju privatne parcele koje je potrebno otkupiti.

- Svakodnevni prometni kolaps događa se u Ulici Kroz Smrdečac. Iako je puštena u promet prije više od 40 godina, potpuno je neuvjetna, nema niti završni sloj asfalta. Potrebno je postaviti sloj asfalta duž cijele ulice, a za što postoji troškovnik u iznosu od 400 tisuća kuna. Prethodna gradska administracija, nažalost, nije imala sluha za rješavanja ovog problema - naglašava Relata i dodaje:

- Postoji mogućnost otvaranja drugog izlaza iz Ulice Kroz Smrdečac koji se može planirati na dnu ulice, iza zgrade na adresi Ruđera Boškovića 30, odnosno pokraj izlaza iz garaže, te bismo tako dobili mogućnost osiguranja jednosmjernog prometa.

Nije to jedino rješenje, jer postoji mogućnost i izlaza na Velebitsku ulicu (sjeverno od zgrade Vila Velebita), što bi znatno olakšalo prometovanje kroz kvart. Međutim, tu već godinama vlada potpuna imovinskopravna zavrzlama, u tijeku su postupci povrata zemljišta.

Privatno zemljište se nalazi i za zgrade koju Splićani nazivaju Vilom Velebita, a poznat im je izgled sporne parcele - neuređena, makadamska površina, koja se za većih kiša pretvara u močvaru i na ulicu nanosi nakupine šljunka. U tom bloku nalazi se više od 150 stanova, te niz lokala i poslovnih prostora.

Premda je Vila Velebita dobila građevinsku dozvolu, prethodno nije vlasnički riješen njezin najbliži okoliš, pa su i površine za parkiranje, ali i dječja igrališta i zelene površine ostale "u zraku". Na Gradu je, smatra predsjednica kotara Split 3, da što hitnije riješi imovinskopravna pitanja, otkupi privatni teren i privede ga svrsi, jer je GUP-om tu predviđena izgradnja garaže sa zelenom površinom i igralištem.

Kvartovska vlast je prije nekoliko godina predložila gradskim ocima da se veliki skladišni prostor u Ulici Kroz Smrdečac prenamijeni u garažu kako bi se time barem donekle prometno rasteretila cesta, ali, kako tvrdi naša sugovornica, ni za to nisu naišli na razumijevanje tadašnje uprave u Banovini.

No, nije sve na Splitu 3 problematično, pa Relata ističe kako su "Parkovi i nasadi" uvrstili Ulicu Ruđera Boškovića u ovogodišnje planove redovitog održavanja i projektiranja novih zelenih površina. U gradskom proračunu je, dodaje, osigurano 1,5 milijuna kuna za projekt dječjeg parka, pa će se urediti i obnoviti prolaz između škole i parka uz odgovarajuću javnu rasvjetu.