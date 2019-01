Otkrivamo povod divljanja u Palači: grafitima je išarao Vestibul i Zlatna vrata jer je bio ljut što mora u zatvor!?

Policija je u Gračacu uhitila počinitelja kulturocida u Dioklecijanovoj palači, koji je u noći s 22. na 23. ovog mjeseca grafitima išarao zidove Vestibula i Zlatnih vrata.

U četvrtak oko 20.30 policajci su zaustavili autobus makarske registracijske oznake i u njemu su zatekli osobu koju traže. Bio je to 27-godišnji Duje Š. iz Splita, inače njihov stari poznanik zbog desetak krađa i provala.

Mladić nije pružao otpor tijekom uhićenja, a pravi su posao prethodno odradili djelatnici Prve policijske postaje u Splitu, koji su pregledali niz nadzornih kamera s "grafitnog područja" i razgovarali s desecima svjedoka, te su znali identitet počinitelja kojega su tražili po Splitu. No, Duje je, znajući da ga "plavci" traže, krenuo autobusom najvjerojatnije za Zagreb, gdje se namjeravao jedno vrijeme skloniti. Kod koga i gdje, zna samo on jer nakon uhićenja policajcima nije govorio o svojim planovima ni o motivima svojeg čina. Doveden je u Split i predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega su podnesene dvije kaznene prijave – za krađu iz Galerije umjetnina i za oštećenje tuđe stvari.

Što je ovog 27-godišnjaka ponukalo na ovaj suludi čin i zašto je u svojim grafitima vrijeđao dvojicu inspektora iz Prve policijske postaje, postaje jasno kad se malo dublje uđe u njegovu životnu priču. Naime, on je zbog provala i krađa već imao desetke kaznenih prijava jer se stalno vraćao istim kaznenim djelima. Sada je imao i najnoviju prijavu, ali je pušten da se brani sa slobode, a predmet je išao u redovitu proceduru, uz obvezu da ne krši mjere opreza (redovito javljanje u policiju i slično). Budući da on to nije poštovao, dan-dva prije nego što je počinio ovaj kulturocid određen mu je istražni zatvor, te bi stoga, da je uhićen i prije pisanja grafita, odmah bio sproveden u splitski zatvor na Bilicama.

Revoltiran tom činjenicom, grafitima je krenuo u obračun s policajcima koji su se bavili njegovim slučajevima, dakle samo su profesionalno radili svoj posao na dobrobit građana, ali ih je Duje Š. apostrofirao kao glavne krivce za svoju lošu sudbinu. To je i napisao na zidovima Vestibula i Zlatnih vrata, da pošalje jasnu poruku koga smatra krivcem za ono što ga je zadesilo i da to svi građani vide. Duje je na oba grafita pogrešno napisao prezime jednog policajca, bez kvačice, pa ili prezime nije zapamtio, ili mu se jako žurilo ili, pak, nije imao dovoljno spreja.

Vjerojatno je znao da će ti grafiti izazvati javnu sablazan i pozornost medija, a uopće ga nije bila briga za štetu koju čini na baštini staroj 1700 godina, i to na lokalitetima Dioklecijanove palače koji su pod zaštitom UNESCO-a.

Ovaj kulturocid šokirao je Splićane, a izazvao je i reakciju gradonačelnika Andre Krstulovića Opare. Osim djelatnika Prve policijske postaje, valja pohvaliti i Facebook grupu "Dnevna doza splitskog nereda", čiji su članovi prvi uočili i objavili ove grafite te su na taj način senzibilizirali građane, a pokrenuli su i policiju, koja je u samo dva dana locirala i uhitila počinitelja.

Administratori stranice "Dnevna doza nereda" uz fotografiju grafita podijelili su i vrlo bijesan komentar, a i brojni građani u komentarima su iskazali ljutnju i ogorčenost zbog ovog vandalskog čina.

"Nekad nam je žaj šta ne živimo u nekoj vukojebini da se ovakvim likovima odredi 300 udaraca bičem, odsijecanje obe šake i izbijanje pola zubi. Ajmo službe nađite neprijatelje Splita!", napisano je uz objavu.

Naravno, ovaj mladić neće biti tako drastično kažnjen, ali za oštećenje kulturnih spomenika može dobiti i do tri godine zatvora.

Nakon što bude ispitan u Državnom odvjetništvu, sigurno će ići u istražni zatvor, koji mu je određen i prije nego što je počinio ova četiri nova kaznena djela.