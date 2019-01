Obišli smo zapušteni i zaboravljeni splitski biser: trg je postao parking, stabla se urušavaju, zaštitna ograda ne služi svrsi...; Pogledajte kako danas izgleda legendarna tvrđava u samom centru grada

Kada ste zadnji put bili na tvrđavi Gripe?

Anketa koju je Grad krajem prošle godine postavio na globalnoj mreži i na koju se odazvalo više od 1700 naših sugrađana, pokazala je kako revitalizacija i obnova tog spomenika za gotovo 20 posto njih nije prioritet.

- To vam pokazuje kako građani ne percipiraju tvrđavu kako dio grada. Sedamdeset posto njih je odgovorilo kako je tamo bilo samo jednom. Zašto? Zato što gore nema sadržaja koji bi privukli ljude. Prostor je neuređen i ljudi imaju od toga odmak - kazala je na nedavnoj tematskoj tribini Ivana Viđak Bjedov, voditeljica gradskog Odsjeka za kulturu.

Obišli smo tvrđavu umjesto vas. Svaki kantun i kantunić. I? Jedna riječ - ajme! Spomenuta anketa je pokazala i kako 15 posto ispitanika tvrđavu koristi kao - besplatno parkiralište.

I, stvarno, velik broj iznajmljivača s područja Lučca i Manuša svojim gostima daje karte kvarta na kojima je jasno označena tvrđava kao zona slobodnog parkiranja, "odokativnom" metodom smo procijenili kako je u vrijeme naše šetnje na Gripama bilo oko 150 vozila. U okrilju kulturnog dobra Republike Hrvatske. Bravo mi!

Veliku bivšu vojarnu uz sjeverni zid koriste Hrvatski pomorski muzej i ispostava Državnog arhiva, preko puta njih smjestila se Umjetnička akademija. Jedan od zaposlenika nam je rekao kako trg među njima, premda zakrčen automobilima, i dalje naziva Trgom nebeskoga mira. Kako i ne bi, gore stvarno vlada mir, osim već spomenutog nereda, naravno.

- Ne mogu vam opisati taj sveopći nered, niti nabrojati koliko puta nismo mogli pristupiti službenim prostorijama. Vozila nam to rade gotovo svakodnevno. Uredno održavamo prostor u kojem jesmo, saniramo što je nužno, podmirujemo obveze i želimo da okoliš zaživi u narodu - istaknula je Marina Grgičević, ravnateljica institucije koja skrbi o nevjerojatnih 7000 metara arhivske građe.

- Negdje sam čuo prijedlog kako treba dovesti vodu na tvrđavu. Ljudi, vode ima! I to koliko god hoćete. Da vidite koliko je ima kada cijevi pucaju - dodao je Ervin Dragičević, dekan Umjetničke akademije.

Suživot i rad u kulturnome dobru nije lagan. Ne smiju, primjerice, ugraditi klimatizacijske uređaje, konzervatori ne daju, što je i normalno, pa studenti i profesori doslovno afanaju od vrućine.

Ravnateljica Hrvatskog pomorskog muzeja Danka Radić ustvrdila je kako je prirodno da se jedn takva nacionalna ustanova nalazi uz more, a ne na vrhu brda, pa se ne bi niti malo bunila ako za svoj fundus dobili prikladan prostor.

- Imamo dvanaest djelatnika, s tim da su nam domar i muzejski tehničar "podstanari" u kotlovnici Državnog arhiva, mjesta za knjižnicu i depoe jednostavno nemamo - požalila se Radić.

Oni koji stvarno zalaze u krug tog bisera obrambene arhitekture iz vremena osmanlijskih nasrtaja na Split su šetači pasa. Njih, bogme, ima. Kolega Prkić je svojim fotoaparatom i zabilježio što ostaje poslije njih.

- Tvrđava je oduvik bila bauk! Prije je vojska bila gori, pa mi nismo smili, a sad je, pari mi se, još gore. Borovi su opasni, padaju, lome se, korijenjem uništavaju obronke. Ograda po rubu je davno svoje odradila, suve trave na sve strane - nabrajala je Iva Tukić, predsjednica Gradskog kotara Lučac-Manuš.

Dok se Grad ne odluči što će sa svojom imovinom, jer svih je 15 tisuća četvornih metara tvrđave Gripe u našem vlasništvu, vrijeme nas gazi. Mort između kamenih gromada je odavno ispran, suhozidi se urušavaju, pukotina na bedemu ima sva sila, stabla su odavno izgubila svoju prvotnu zadaću - štititi zemlju od proklizavanja, sada upravo ona korjenjem rade to.

O otpadu našem svagdašnjem nećemo ni govoriti, to je na našu sramotu. Svima nam je jasno kako novca za kompleksnu obnovu nemamo, ali smijemo li samo gledati kako tvrđava propada?

Konzervatorsku podlogu su izradili oni koji to znaju, sada po njoj treba dobro promisliti i isplanirati što dalje, hoće li tamo biti koncertna dvorana, hoće li - kako su neki predlagali - tvrđava postati elitni hotel koji će svojim prihodima skrbiti o utvrdi, hoće li Gripe postati teatar na otvorenom, mjesto susreta za božićne i uskrsne sajmove, u ovom trenutku sasvim je svejedno. No, bitno jest da je vrijeme za uzeti mašklin u ruke - već prošlo. Sada se samo požar može ugasiti i to - jučer.