'Čin san izaša u Slobodnoj, u moju ulicu su doletili radnici': mladi junak Ante uporan u asfaltiranju blatnjavog puta na splitskim Brdima

Samo dan nakon što je naša reporterska ekipa prošetala Kupreškom ulicom na Neslanovcu, koja više izgleda kao poljski put nego što se može nazvati gradskom prometnicom, aktivirale su se kotarske snage.

Odlučili smo ponovno posjetiti junaka naše jučerašnje priče Antu Rosu, koji je za tu mikrolokaciju posljednjih mjeseci fizički više napravio nego bilo koji čelnik svojeg kvarta, kojim, treba i to reći, posljednjih 28 godina vlada HDZ. Mladić kaže da su ga odmah ujutro nakon našeg dolaska dočekali predstavnici najnižih razina vlasti s izvođačima radova koji su, kako objašnjava naš sugovornik, "kopanjem kabela u ulici uzrokovali poplavu" u podrumu njegove obiteljske kuće.

– Kad san ih nekidan pita koja je firma kopala rupe za kabele, rekli su da ne znaju, a danas su došli s njima na teren. Sad su mi kazali da ne mogu začepit rupu dok je kiša, nego tek kad bude sunčano – sretan je Ante što se barem nešto pokrenulo u rješavanju problema koji godinama čekaju da se papiri slože u prave ladice i dođu do pravih ruku.

Kao što smo jučer napisali, susjedi su zajednički na jednom dijelu ulice zacementirali prilaz kućama, no i to je uništeno nedavnim radovima, za koje se nije znao ni naručitelj ni izvođač.

– Kad su mi rekli da su oni izvođači radova, kaza san in: Vi niste vratili put u prvobitno stanje. A taj radnik mi je odgovorija: A znan, vratit ćemo šta možemo – prisjeća se naš sugovornik te nastavlja:

– Pita san te radnike kako to da se priko 50 godina nije napravila cesta, a on mi je reka da čin skupin potpise susida, baren do svoje kuće, di nema nikakvog spora, da će oni kroz misec dana betonirat put. Kad san ga pita zašto je to bija problem napravit svih ovih godina, reka mi je: A očito triba doć jedan takav – prepričava Roso razgovor s radnikom.

Istog je dana Ante u ruke dobio papir koji je već neko vrijeme tražio. Zahtjev je Kotara da se na papir potpišu suvlasnici svih kuća i tako odobre betoniranje makadama. Već nekoliko sati nakon što je "dokument" dospio u njegove ruke, ovaj 24-godišnjak prikupio je sve potpise za uređenje ulice do svoje kuće, tako da bi, sudeći po obećanju, stanovnici tog dijela Kupreške uskoro mogli dobiti asfalt barem do polovine "ogranka" ulice.

No, to ne bi smjelo biti konačno rješenje, jer komunalno napaćeni stanovnici tog dijela grada još uvijek čekaju da se ključni projekt izvuče iz ladice. Nažalost, još uvijek nismo dobili odgovor iz Banovine kada bi se to moglo dogoditi.

Sudeći po želji i volji ovog mladića, projekt vjerojatno neće ponovno otići u zaborav. Jer, kao što smo već jučer napisali, na Antino uporno inzistiranje tek je prije mjesec dana stigla rasvjeta u ulicu, a stijene na putu, zahvaljujući njegovu trudu, zamijenila je puno "mekanija" jalovina, no Roso kaže da neće stati dok ne dođe asfalt.

Koliko god nekima ovo smiješno zvučalo, za malu Kuprešku ulicu to će biti povijesni dan.