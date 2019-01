Uhićen muškarac koji je grafitima išarao Vestibul i Zlatna vrata: znao je da ga policija traži, pokušao je pobjeći autobusom, ali je 'pao' u Gračacu; Riječ je o starom policijskom znancu

Policija je počinitelja kultorcidima u Dioklecijanovoj palači koji je grafitima u noći sa 22. na 23. ovog mjeseca išarao zidove Vestibula i Zlatnih vrata uhitila u Gračacu.

U četvrtak oko 20.30 policajci su zaustavili autobus makarskih registracijskih oznaka i u njemu zatekli osobu koju traže. Bio je to 29-godišnji Duje Š. iz Splita inače njihov stari poznanik po desecima krađa i provala, koji se još do sada nije jedino okušao u ubojstvima i oskvrnjavanju kulturne baštine.

Mladić tijekom uhićenja nije pružao otpor, a pravi posao su prethodno odradili djelatnici Prve policijske postaje u Splitu koji su pregledali niz nadzornih kamera sa "grafitnog područja" te su razgovarali sa desecima svjedoka te su znali identitet počinitelja kojeg su tražili po Splitu.

No, Duje je znajući da ga "plavci" traže krenuo autobusom, najvjerojatnije za Zagreb gdje se jedno vrijeme mislio skloniti. Kod koga, gdje i kako zna samo on jer nakon uhićenja policajcima nije govorio o svojim planovima niti o motivima zašto je uradio to što je uradio.

Doveden je u Split i predan pritvorskom nadzorniku, a zaradio je dvije kaznene prijave za oštećenje kulturnih spomenika, kaznenu prijavu za jednu krađu iz Galerije umjetnina i jednu kaznenu prijavu za oštećenje tuđe stvari.

Šta je ovog 29-godišnjaka ponukalo na ovakav suludi čin i zašto je u svojim grafitima dvojici inspektora iz Prve policijske postaje napisao na zidu Vestibula:"Guliću i Laštre jeben vam mater" te na Zlatnim vratima :"Laštre i Gulić korumpirana stoka"

Policija o ovom uhićenju priprema priopćenje za javnost.